¿Cuál es la temperatura de congelación del alcohol?

Seguro que en alguna ocasión has guardado una bebida alcohólica en el fondo del congelador para asegurarte de que esté bien fría al momento de servirla, y has terminado olvidándote de ella. Cuando finalmente la recuerdas, quizá te hayas preguntado: ¿el alcohol se congela?. Lo cierto es que, aunque pase mucho tiempo, lo más habitual es que puedas sacar la botella sin problemas y servirte un vaso. Sin embargo, esto no significa que no pueda congelarse, sino que el punto de congelación del alcohol es mucho más bajo que el de un congelador doméstico. Además, la temperatura de congelación del alcohol varía según el tipo de licor y su nivel de concentración.

¿A qué temperatura se congela el alcohol?

Las bebidas alcohólicas son una mezcla de etanol (alcohol etílico) y agua a las que, en algunos casos, se añaden azúcares y otros aditivos. El etanol se congela a aproximadamente -114 °C, mientras que el agua lo hace a 0 °C, por lo que el punto de congelación de una bebida alcohólica dependerá de la proporción de estos componentes. Cuanto mayor sea el porcentaje de alcohol en la bebida, más bajo será su punto de congelación. Para determinar con precisión la temperatura de congelación de una botella específica, es necesario consultar la graduación alcohólica indicada en su etiqueta. Por ejemplo, el vodka, con una concentración típica de 40% de alcohol (80 grados de prueba), tiene un punto de congelación cercano a los -27 °C. Dado que un congelador doméstico convencional mantiene una temperatura promedio de -18 °C, el vodka no se congela en estas condiciones.

¿El vino se congela?

La respuesta es sí. Una botella de vino puede congelarse si se expone a temperaturas suficientemente bajas durante un período prolongado. Esto ocurre debido a su contenido de alcohol, que es menor en comparación con otros licores. El promedio de alcohol en el vino es del 12,5 %, lo que hace que pueda congelarse a temperaturas entre -5°C y -9 °C, dependiendo de su graduación alcohólica. Esta temperatura está dentro del rango de cualquier congelador doméstico, por lo que el vino tarda generalmente entre 4 y 6 horas en congelarse parcialmente.

¿Qué pasa si se congela el vino?

Aunque el vino congelado sigue siendo seguro para consumir, su calidad se ve afectada. Sus aromas, sabores y matices característicos se alteran de manera irreversible, lo que puede afectar la experiencia al beberlo.

¿Cuánto tarda la cerveza en congelarse?

La cerveza, junto con el vino, es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en España. Por este motivo, no resulta sorprendente que muchas personas se pregunten cuánto tiempo tarda en congelarse una cerveza. En un congelador doméstico con una temperatura promedio de -18 °C, una cerveza puede empezar a congelarse parcialmente en aproximadamente 1 o 2 horas, mientras que el proceso completo de solidificación suele tardar entre 3 y 4 horas, dependiendo de su contenido de alcohol. Por lo general, la mayoría de las cervezas tienen un contenido alcohólico que varía entre el 4% y el 6%.