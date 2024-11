CSIF reclama al Gobierno "abordar la mejora de las condiciones laborales y salariales necesarias"

Cientos de empleados públicos han salido a la calle este lunes en Andalucía, convocados por CSIF, para exigir al Gobierno la reactivación de la negociación en la Función Pública. La Central Sindical ha organizado concentraciones frente a las subdelegaciones del Gobierno en las ocho provincias andaluzas, y de manera simultánea en el resto de España, para reclamar unos presupuestos para 2025 que "permitan abordar la mejora de las condiciones laborales y salariales necesarias, así como la continuidad de la asistencia sanitaria en Muface, seriamente comprometida tras el abandono de las aseguradoras por una oferta insuficiente del Gobierno".

Las movilizaciones han servido también para rendir homenaje tanto a las víctimas y personas afectadas por las inundaciones provocadas por la DANA como al conjunto de los empleados públicos que están actuando en la zona del desastre y que, una vez más, han demostrado su compromiso y solidaridad. La central sindical ha subrayado que “los servidores públicos son los máximos garantes del Estado del bienestar y quienes están desde el minuto cero intentando restablecer la normalidad en la zona afectada, por ellos estamos hoy aquí”, ha declarado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, que ha asistido a la concentración en Granada.

CSIF ha recordado que la Mesa General de las Administraciones Públicas no se ha convocado desde la constitución del Gobierno en noviembre de 2023. “Al Ejecutivo se le ha acabado el tiempo, no podemos consentir que siga instalado en la parálisis actual, pues son los empleados públicos quienes sufren las consecuencias”, ha expresado el representante sindical. CSIF ha señalado que "aún no hay un acuerdo de financiación autonómica y que existen conflictos laborales en organismos como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo".

CSIF ha reclamado al Ejecutivo unas cuentas para el próximo ejercicio que incluyan "un nuevo acuerdo retributivo plurianual y vinculado al IPC que permita reparar la pérdida de poder adquisitivo acumulada". El sindicato señala que "los empleados públicos han perdido un 5% desde la firma del actual acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT y un 20% desde los recortes de Zapatero en 2010". Asimismo, La central sindical ha exigido "la recuperación de la estructura salarial previa a dichos recortes, con el cobro íntegro de la paga extra".

Girela ha explicado que, entre las reivindicaciones de CSIF, también está “la negociación de una oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición y la culminación del plan de estabilización de plazas del personal interino”. La tasa de temporalidad a 31 de diciembre de este año no debe superar el 8% y las convocatorias que afectan a miles de personas van con meses de retraso.

CSIF también ha reclamado la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas y la implantación de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado español, así como la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones y el teletrabajo. De igual manera, ha exigido mejoras en las condiciones de jubilación.

Por último, la organización ha defendido la continuidad del mutualismo administrativo, que ha demostrado ser un mecanismo de prestación asistencial eficaz y económico, a la vez que descongestiona el sistema público de salud. “La Administración debe garantizar la calidad en la asistencia sanitaria en Muface con una financiación adecuada. CSIF no va a permitir que ningún Gobierno acabe con este modelo por inanición”, ha asegurado el presidente de CSIF Andalucía.

Las movilizaciones de CSIF continuarán el 16 de diciembre sin descartar su prolongación "si el Gobierno sigue sin reaccionar". “La dignificación del trabajo de nuestros servidores públicos, la protección de sus derechos y condiciones laborales y la defensa de unos servicios públicos de calidad siempre han sido prioridad para CSIF. Somos y seremos la voz ante las injusticias”, ha concluido Girela.