Coque Malla ya sueña con la Alhambra: “Lo que me hace ilusión es tocar en Granada”

Los clásicos y más legendarios de la música española no pueden faltar en un festival como el '1001 Músicas-CaixaBank', que ha incluido en el cartel de este año a uno de los grandes del rock, Jorge Malla Verde o, conocido por su nombre artístico, Coque Malla. El artista ha ofrecido a GranadaDigital una entrevista en la que habla de su presente y su actuación este viernes en el teatro del Generalife, donde confiesa que se siente “muy afortunado de formar parte de un cartel como el de ese festival”.

Pregunta (P): Han pasado ya un par de décadas desde la disolución de Los Ronaldo, con una nueva perspectiva por el paso del tiempo ¿cómo recuerda esos primeros años, qué sentimientos le despierta?

Respuesta (R): No me paro mucho a pensar en ello, la verdad. Pienso en ello cuando me lo preguntáis los periodistas, pero de otro modo no pienso mucho en ello. Creo que es algo que llevo dentro y que forma parte de mi, pero no es algo en lo que me pare a reflexionar. Fue una época maravillosa y, en general, todo lo que recuerdo y siento y traigo conmigo es positivo, pero no pienso mucho en ello.

P. A la hora de componer, sobre todo en solitario, ¿Cuál es el proceso creativo que sigue? ¿Qué parte es la que más disfruta del proceso?

R. Fundamentalmente, es un proceso que empieza con la guitarra o con el piano, es un proceso más de instrumentista que de compositor. Yo no tengo una técnica muy académica, lo que hago es de una forma muy primitiva o instintiva, casi manual, agarrar el instrumento, en mi caso la guitarra, y tocar, tocar acordes. De ahí surgen ideas, como armonías, a las que le pongo una melodía y finalmente una letra, pero el proceso empieza con el instrumento.

P. ¿Hay alguna colaboración que recuerde de manera especial o le haya marcado de alguna manera?

R. Ha habido muchas, con Iván Ferreiro pasó algo muy especial. Iván y yo hemos tocado y cantado juntos muchas veces, pero la noche que grabamos "Me dejó marchar", con motivo de la grabación de "Irrepetible", el disco en directo, pasó algo que ninguno había planeado ni ensayado, una química que tuvo la tremenda suerte de que las cámaras la grabaron. Es el vídeo mío más visto de la historia, incluyendo los de Los Ronaldos. También en ese disco, "Irrepetible", que fue un disco de colaboraciones, cantar con Neil Hannon, el cantante de Divine Comedy, fue un hito y un logro inesperado, muy difícil de conseguir. Es uno de mis grandes ídolos musicales de toda la historia, incluyendo a los Beatles, a los Stones, a Dylan... Cantar con él fue algo muy especial, Ivan por lo emocional, Neil Hannon porque representa al tipo como los que más admiro.

P. ¿Hay alguna canción que le haga especial ilusión tocar este viernes?

R. Lo que me hace ilusión es tocar allí, en Granada. Volver a Granada, al público granadino que es increíble, en ese sitio tan especial. Pero no pienso en una canción concreta, pienso en el espectáculo entero, en subirme al escenario y enfrentarme a ese público.

P. ¿Cómo ha impactado su último álbum, ‘Aunque estemos muertos’, en su trayectoria actual? ¿Supone un antes y un después en el rumbo que pretende tomar a partir de ahora?

R. No lo sé, no son cosas que me plantee. Quizá el impacto que ha dejado es dejar claro, una vez más, que de momento no sé de lo que seré capaz más adelante, pero de momento creo que vuelve a dejar claro que no me acomodo en un estilo o lugar, sino que sigo buscando diferentes sonidos, registros y que voy a intentar seguir haciéndolo así, más que nada porque me lo paso muy bien no repitiendo fórmulas musicales ni artísticas ni comerciales. Sobre el camino que voy a tomar a partir de ahora, es muy pronto pensarlo porque no me estoy planteando un camino para un nuevo disco por ahora, de momento estoy de gira. Hay unos proyectos grandes que me van a ocupar durante mucho tiempo que tienen que ver con el escenario más que con el estudio, y creo que voy a estar mucho tiempo sin plantearme un disco nuevo.

P. ¿Hay algo que considere que no ha cambiado en su esencia desde sus inicios?

R. Yo creo que muchísimas cosas, prácticamente todo. Yo creo que sigo siendo un tipo que agarra una guitarra, se pone a tocar, encuentra canciones, las graba y las lleva por ahí, por los escenarios para compartirlas con mi público. Ese es mi trabajo y eso no ha cambiado desde que empecé.

P. ¿Cuál considera que ha sido el momento más difícil de su carrera?

R. Ha habido de todo, de todos los momentos he aprendido y yo no los llamaría difíciles, tampoco fáciles, nada es fácil ni nada es especialmente difícil, es lo que te toca en el momento y lo sacas adelante como sabes y como puedes.

P. Este viernes el escenario es el Teatro del Generalife, ¿Qué significa para usted tocar en un sitio tan emblemático e íntimo y cargado de historia y belleza?

R. Es increíble, soy muy afortunado de que consideren que yo formo parte de un cartel como el de ese festival, con Patti Smith, Diana Krall, Vetusta Morla, Amaral... y gente con un prestigio muy grande y de muchísima trayectoria. Formar parte de eso, en un lugar así, es un honor y le hace a uno sentirse muy afortunado.

P. ¿Hay alguna conexión o recuerdo especial con Granada que le inspire a tocar aquí?

R. Muchos, esto es como cuando te dicen "cuenta un chiste" y te sabes un montón de chistes y no te acuerdas de ninguno. Hay muchísimos recuerdos, es una ciudad muy especial, con una vida nocturna y cultural interesantísima, llena de estudiantes y de vida artística, cultural y musical. He pasado momentos increíbles allí con muchos amigos, es muy especial para mí. Hay un montón de recuerdos maravillosos en esa ciudad.

P. Después de tantos años de carrera y dedicación a la música, ¿qué proyectos o sueños profesionales le quedan por cumplir?

R. No me lo planteo nunca en esos términos, estoy concentrado en trabajar y en encontrar canciones y mi próximo sueño por cumplir es encontrar otras diez o doce canciones maravillosas para el próximo disco. No sueño, no pierdo el tiempo con sueños sino que trabajo y estoy centrado, por ejemplo, ahora en el concierto de Granada y luego en el del WiZink del año que viene y así.

P. Además de carrera musical, también ha trabajado en el cine como actor, ¿Qué es lo que más disfruta de actuar?

R. El trabajo de actor es muy interesante, pero el disfrute máximo se da con cuentagotas, no es como un concierto de rock en el que te subes, estas dos horas disfrutando como un bestia. En el trabajo de actor, por lo menos en el cine, estás cortando seguidamente: cambiando escenario, las luces, el director de fotografía tiene que parar... tu trabajo se desarrolla en minutos y se vuelve a cortar. Estando acostumbrado a mi verdadero trabajo, que es el de cantante de banda de rock, a veces es hasta un poco frustrante. Pero lo maravilloso de los rodajes es todo el proceso, la aventura de empezar una película con todo un equipo que se convierte en tu familia y es como un circo ambulante. El proceso del rodaje, la convivencia, eso es lo que más disfruto y me llevo de los rodajes y de mi trabajo de actor cuando lo hago, que es muy ocasional.

P. ¿Alguna anécdota que pueda compartir sobre su última película, ‘Buscando a Coque’?

R: Yo estuve muy poco tiempo. Mi personaje, que era yo mismo, aparecía al final. Rodamos un día en una sala que simulaba un plató de televisión y otro día en un centro comercial que simulaba un aeropuerto. Estuve muy poquito, entonces no ha habido tiempo para muchas anécdotas.

P. Para los granadinos que asistirán este viernes ¿qué pueden esperar de la experiencia de verle en directo, sobre todo en un lugar tan único como el Generalife?

R: Un espectáculo que yo creo que en ese lugar va a funcionar increíble, porque hay una presencia muy importante de "Aunque estemos muertos", el último disco, que es un disco con un clima muy especial, muy hipnótico. Yo creo que esas canciones tan hipnóticas y al mismo tiempo con esa energía tan bestia va a ser increíble, en esa ciudad cargada de poesía y del espíritu de Lorca. Al mismo tiempo un espectáculo muy divertido, con todos los éxitos, un guiño a Los Ronaldo incluido, con una parte muy festiva, de bailar y de participar.