Los conductores de autobuses reclaman la jubilación anticipada: "Transportamos vidas, no es normal que lo hagamos con 65 años"

La jornada de este lunes, previo al puente de Todos los Santos, ha estado marcada por la huelga de transportes secundada en todo el territorio nacional. En Granada, se han movilizado más de 150 conductores de autobuses para reclamar una jubilación anticipada a los 60 años. "No es normal que con 65 años estemos llevando un autobús, transportamos vidas", explica uno de los conductores durante la manifestación.

Los servicios mínimos se han activado a las 00:00 horas de este lunes, lo que ha reducido la frecuencia del transporte. En la Estación de Autobuses de Granada, cientos de pasajeros han quedado a la espera tras la cancelación de varias rutas, lo que ha generado largas colas y retrasos considerables en los itinerarios previstos. Una pareja de mayores que viajaban a Alhama de Granada llevan desde las 7 de la mañana en la estación, su autobús salía a las 9 de la mañana, tras montarse, el conductor les ha pedido que bajaran del vehículo. "No sabíamos que había huelga; el conductor nos avisó, y ahora tenemos que esperar para ver si el de las 11:45 sale. Si no, tendríamos que esperar hasta las 3 de la tarde", detalla la mujer.

Algo similar le ha ocurrido a una joven que viajaba a Almería: "Anoche vine y no había billetes para viajar. Hoy he vuelto y sigo esperando, porque el autobús en el que viajo es de servicios mínimos; veremos si no me toca regresar mañana". La cola en la máquina de expender billetes llegaba prácticamente a la calle. Las caras de incertidumbre de la gente protagonizaban el ambiente de la estación.

En la calle, las paradas de autobuses urbanos se encuentran repletas de personas esperando. Los autobuses circulan hasta arriba de viajeros, mientras el Metropolitano de Granada ha absorbido a la gran mayoría de pasajeros que habitualmente viajan en autobús. "Me he venido en el metro porque me ha dicho mi hija que había huelga", comenta una señora por teléfono en el metro.

Los conductores de autobuses protestan "por la seguridad de los viajeros"

En la mañana de este lunes, miembros de CCOO, UGT y CSIF se han movilizado frente a las puertas de la Confederación Granadina de Empresarios para exigir la aplicación de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada de los conductores de autobuses a los 60 años. "Instamos a la patronal de viajeros y de urbano a que reflexione, se replanteen la situación y accedan a una reivindicación más que justa por parte de los trabajadores", ha declarado a los medios Leticia Martín, responsable del sector carreteras de CCOO en Granada.

Por el momento no hay fecha para una mesa de negociación, aunque desde los sindicatos apuntan que "los teléfonos están abiertos" para buscar una solución en la que "no haya ni perdedores, ni ganadores". El 95% de los trabajadores ha secundado la huelga, "el seguimiento del sector de transporte urbano de la provincia ha sido del 100%", tal y como ha destacado la responsable de CCOO Granada.

En Granada, en torno a 150 personas, pertenecientes al sector del transporte urbano e interurbano, han salido a la calle en señal de protesta por las condiciones laborales de los conductores. "Queremos la jubilación a los 60 años por la seguridad de los viajeros, nuestro trabajo es transportar personas, y, evidentemente, una persona con 65 años pierde capacidades físicas y psíquicas, como para llevar una responsabilidad tan grande como esta", señala José Manuel Roldán, presidente del Comité de Empresas de Transportes Rober.

La huelga se ha extendido a los servicios de transporte urbano, interurbano, escolar y a grúas autopropulsadas. Continuará los próximos 11, 28 y 29 de noviembre, así como el 5, 9 y 23 de diciembre, ésta última será la fecha a partir de la cual la huelga se volverá indefinida, según han afirmado los sindicatos.