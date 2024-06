Comienza la selectividad en Granada: "Me imaginaba nerviosa y nunca he estado tan tranquila"

La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), llamada selectividad ayer, hoy y mañana, comienza este martes en Granada. La convocatoria en esta ocasión es tan temprana que los alumnos tendrán que rebuscar sus apuntes en un par de semanas para quemarlos en las hogueras de San Juan. Un total de 7.119 estudiantes se examinan durante tres jornadas en las 34 sedes habilitadas por la Universidad de Granada. 13 de ellas están en la capital, 10 en la provincia, 2 en Ceuta, 2 en Melilla y 7 en Marruecos. Aless, Vera, Reyes y Elsa, cuatro jóvenes que acuden a selectividad en este final de curso, relatan sus sensaciones y explican sus métodos para prepararse la prueba. Además, algunos de ellos rompen el mito de los nervios previos.

Este año, con la entrada en vigor de la LOMLOE, las asignaturas susceptibles de evaluación pasan de 24 a 33 materias. Además de este aumento, los alumnos tienen la posibilidad este 2024 de presentarse exclusivamente a la fase de acceso, con sus cuatro asignaturas obligatorias en función de la modalidad de bachillerato estudiada que suman 10 puntos junto a la nota de bachillerato, o a la fase de admisión con materias voluntarias, entre una y cuatro, que permiten llegar a los 14 puntos. Por supuesto, también está la opción de presentarse a ambas. De las 7.119 matrículas de la UGR, 5.531 lo son para ambas fases, 288 para acceso y 1.300 para admisión.

Una vez que se realicen las pruebas durante estos tres días, las notas se harán públicas a partir de las 08:00 horas del 13 de junio en el portal del Distrito Único Universitario. Desde ese momento y durante los próximos tres días, se abrirá un periodo para solicitar la revisión de las calificaciones. La resolución definitiva de estas calificaciones se conocerá el 24 de junio. La UGR pondrá a disposición del nuevo alumnado 10.989 plazas para el próximo curso. Para matricularse en ellas, será obligatorio realizar la inscripción entre el 13 y 24 de junio. Posteriormente, se han dispuesto dos fechas de adjudicación, que se completan con 6 listas de resultas. La primera adjudicación será el 4 de julio y la segunda el 18 del mismo mes. Luego, el 26 de julio y el 5, 13 y 20 de septiembre y el 11 de octubre son las fechas para las resultas.

El tópico de los nervios previos no abunda

En esta primera jornada de controles, los concurrentes se examinan de lengua y deben elegir entre historia o filosofía y entre inglés y francés. Reyes Pérez-Gallardo, alumna del Ave María Casa Madre, afronta sosegada el arranque de la selectividad. "Imaginaba al principio que iba a estar mucho más nerviosa. Cuando era enero, pensaba que para mayo y junio iba a estar súper atacada y, al contrario, nunca he estado tan tranquila", comenta la estudiante. La joven comenzó las semanas previas de hincar codos con un planning, pero posteriormente dejó de seguirlo para amoldarse a los ritmos que le pidiera el día a día. Asimismo, se define como una persona "de ciencias" con gusto por la química o la biología, aunque señala que "seguramente, si me da la nota para enfermería me metería ahí".

Elsa Relinque, pupila también del Ave María Casa Madre, se muestra "sorprendentemente tranquila" tras pensar meses atrás que su estado actual sería "subirse por las paredes". Elsa ha compaginado durante estas semanas el curso de preparación de selectividad de su centro con estudios vespertinos en los ha buscado el equilibrio para no dejar ninguna asignatura atrás en horas dedicadas. La estudiante afirma que el grado de enfermería es su única opción. "No me gusta ningún trabajo así, estar parada o sentada en una mesa. Yo soy más de estar para arriba y para abajo", apunta. Su único temor es "que una asignatura de la que vaya segura me puedan meter un palo de eso y bloquearme en el examen", pero tiene claro que "algo se intentará" si se diera ese episodio.

"El último día es el que menos voy a hacer"

La preparación para la selectividad es una carrera de fondo que no se puede arreglar el día de antes si no se ha marchado bien. Así lo ve Aless Cervilla, estudiante de la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar de Granada. "El último día es el que menos voy a hacer", expone Aless, que argumenta que no quiere "mezclar conceptos" por si acaba escribiendo que "Primo de Rivera inventó el verbo to be durante su dictadura". El joven afirma que ha ganado tranquilidad con el paso de las semanas. Además, afirma que ya tiene claro desde hace años que quiere estudiar el grado de "conservación y restauración de bienes culturales".

Vera Cortacero, perteneciente también a la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar, es una persona pragmática. Su gusto por la asignatura de historia es mayor que por filosofía, pero ha escogido la segunda porque tiene menos temario. Al igual que su compañero Aless, afrontó el día previo al arranque de selectividad con sobriedad y repasos porque "ya sé lo que me tenía que saber". A diferencia del resto de casos, si señala que hay "un montón de nervios". Vera explica que su preparación no ha sido tan ardua porque "como he hecho bachillerato artístico, pues hay dos asignaturas que en selectividad no son tanto de teoría, sino más de práctica", un aspecto que le reduce la teoría a estudiar. Su idea es estudiar Bellas Artes.

La primera jornada siempre es un día especial, y no va a cambiar este 2024 para los 7.119 estudiantes que, más allá de las sensaciones previas, tendrán seguro anécdotas que contar con sus amigos para los años venideros, cuando las cosas se miran ya con perspectiva.