El Colegio de Veterinarios de Granada presentará en sociedad la 'Red de Voluntarios One Health Madagascar'

'One Health' es un enfoque integrador y multidisciplinar cuyo objetivo es equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de los seres humanos, los animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente en general -incluidos los ecosistemas- que están estrechamente vinculados y son interdependientes. El Colegio de Veterinarios de Granada, en las 'Jornadas One Health. Salud y Bienestar', el próximo día 27 de junio, presentará en Granada la 'Red de Voluntarios One Health Madagascar' en colaboración con la Fundación Agua de Coco, ONG fundada y dirigida por el veterinario granadino José Luis Guirao 'El chico' y la contraparte local ONG Bel Avenir.

Indalecio Sánchez-Montesinos, delegado territorial de Salud y Consumo en Granada, iniciará el acto con una introducción de la cada vez más valorada estrategia One Health 'Una sola salud' en el ámbito de la Salud Pública.

Desde Fundación Agua de Coco, su gerente Sandra Fernández, expondrá con la visión 'La educación como motor de desarrollo' los distintos proyectos que la ONG desarrolla en el Sur de Madagascar, donde atiende a más de 30.000 personas.

En directo desde Madagascar intervendrán el propio José Luis Guirao, colegiado de honor del Colegio de Veterinarios de Granada, que vive en Toliara desde hace más de 25 años y que junto al joven veterinario Javier Maestra, desplazado recientemente hasta el sur de Madagascar, expondrán la puesta en marcha del proyecto 'Ronono Osy' , una granja de cabras en Mangily para proporcionar leche y productos lácteos a los niños y niñas malgaches, con el objetivo de luchar contra la desnutrición .

La UGR, a través de la Cátedra Veterinaria de la Universidad de Granada, aportará su visión en proyectos de solidaridad y cooperación internacional.

Kiko Cerezuela, presidente del Colegio de Veterinarios de Granada, y Elena Bertos, vocal 'One Health' del Colegio , presentarán la 'Red de voluntarios One Health Madagascar', cuyo objetivo es sumar colaboradores tanto a nivel profesional como institucional para mejorar la salud de la población malgache, los ecosistemas, y trabajar en la recuperación de la flora y fauna autóctona del Sur de Madagascar.

Los interesados en las 'Jornadas One Health. Salud y Bienestar' tendrán que confirmar asistencia por limitación de aforo en el e-mail : [email protected].