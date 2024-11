La cifra de parados merma el talento granadino: "Buscar trabajo en Granada es como buscar una aguja en un pajar"

Granada vuelve a ser la provincia con mayor número de parados de todo el territorio nacional. Así lo reflejan los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que registra una tasa de paro del 22,14%, afectando a toda la provincia y posicionándose como la más alta de España.

En el mes de octubre, la provincia granadina ha aumentado la lista de parados a 1.353 personas más. Lo que se traduce además en que Granada es la tercera ciudad andaluza con mayor número de personas desempleadas.

La situación es tan crítica que muchos jóvenes se ven obligados a abandonar su ciudad para tener una mínima oportunidad laboral. En esta circunstancia se encuentra Yaiza Ros, una joven granadina formada como técnica de laboratorio, quien, entre otras habilidades, se vio obligada a trasladarse a Madrid para continuar con su carrera profesional. "Desde mi punto de vista, Granada está muy enfocada en la hostelería, con malas condiciones en la mayoría de los sitios; y, aunque intenta abrirse a otros sectores, aún le queda mucho camino por recorrer, necesita apostar más por la industria y la investigación", señala. Fuga de talento:"Granada no apuesta por su talento"

La fuga de talento hacia otras comunidades y ciudades más punteras es, en muchos casos, el último recurso de quienes afirman que "buscar trabajo en Granada es como buscar una aguja en un pajar". Así lo expresa Ana, una artista en "formación continua", tal como ella misma se define. "El mercado laboral está muy mal, especialmente para el ámbito de las Bellas Artes, Granada es cultura, pero creo que no apuesta por su talento en este sentido, tiene muchas carencias", reconoce la joven.

El principal problema de la alta tasa de paro granadina tiene su raíz en la escasez de oportunidades diversificadas y su fuerte dependencia al sector turístico y hostelero. Los contratos temporales y las condiciones laborales precarias desalientan a los granadinos cualificados de quedarse en la provincia. Otros como José, aspirante a Policía Nacional, considera que para tener un buen trabajo en Granada "solo queda la opción de opositar" y mientras tanto "trabajar en la hostelería".

No obstante, al desempleo influyen otros factores imprescindibles para el desarrollo económico de la provincia, la falta de un tejido industrial y tecnológico puntero hace que Granada se empobrezca en innovación, pierda talento y vea limitada su capacidad de generar empleo de calidad y sostenido en el tiempo.

Yaiza apunta que "las empresas deberían dar más oportunidades" y crítica que "se aprovechan mucho de las prácticas para tener mano de obra gratis indefinidamente". La joven lleva más de un año en Madrid; antes de irse, dudaba de si estaba haciendo lo correcto. "Conseguí trabajo en un laboratorio en Granada, pero tenía horarios abusivos, descansaba solo dos días al mes, ganaba más con las horas extras que con el sueldo base, y ni siquiera el contrato correspondía a mi categoría profesional", cuenta y añade que "lo único que se mueve en Granada relacionado con mi sector va por ETTs, es decir, ninguna estabilidad, contratos de días o semanas, fatal".

"En Madrid, jamás me han faltado oportunidades"

"Esto fue generando en mí una gran ansiedad, no sabía qué hacer con mi futuro, me veía para siempre en casa de mis padres", explica aliviada. A sus 26 años, Yaiza ha conseguido un empleo estable, cualificado y que reconoce su dedicación durante todos estos años, pero para ello ha tenido que emigrar a la capital de España, Madrid: "Jamás me han faltado oportunidades aquí".

Ana, Yaiza y José sueñan con tener un trabajo con buenas condiciones en Granada, su ciudad, pero coinciden en que la búsqueda de empleo aquí ha sido "emocionalmente difícil" y aseguran que "Granada es nuestra tierra y se echa mucho de menos, como Granada no hay nada".

"Las empresas granadinas tienen mucho que cambiar, encadenan a gente de prácticas sucesivamente, no creo que así puedan prosperar", comenta una de las jóvenes. Yaiza, por su parte, ha antepuesto su futuro profesional a estar cerca de los suyos. "Necesito tener un futuro y lograr independencia. Para eso, la única esperanza que tengo de regresar a Granada es aprobar una oposición y conseguir una plaza aquí", afirma