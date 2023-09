Los centros Bla Clinic, referente en logopedia en Granada

El lenguaje y la comunicación nos diferencia de los animales. Sin embargo, cada vez más personas requieren la atención de un profesional de la logopedia. Esta especialidad abarca del estudio, diagnóstico de la voz y el habla y la pronunciación; pero sus funciones van más allá y también tratan alteraciones en el lenguaje oral y escrito y en el sistema estomatognático, que es el encargado además del habla de funciones vitales como respirar, comer, masticar y tragar.

La atención infantil es más habitual y conocida por el público; sin embargo la proliferación de casos de ictus hace muy necesaria la intervención en adultos en rehabilitación. Con el tratamiento de logopedia adecuado, el paciente notará importantes avances en la recuperación del lenguaje, lo que evitará su aislamiento y en consecuencia mejorará su calidad de vida. Quienes padecen apnea del sueño también pueden, gracias a los tratamientos logopédicos, evitar el uso de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure); que a través de una dispositivo mecánico introduce aire por las vías respiratorias (boca, nariz o ambas) para lograr que los músculos de la garganta no se relajen y se reduzca el paso normal del aire, que provoca ronquidos y apnea del sueño.

Los centros de Bla Clinic ofrecen logopedia en Granada y cuentan con más de doce años de experiencia en los que han ayudado a más de 1.500 pacientes. Se han convertido en todo un referente en la materia gracias a su atención individualizada y personalizada que les permite obtener grandes resultados. Su equipo de profesionales atienden a pacientes de toda la provincia y cubren todas las necesidades de un paciente que requiera un tratamiento logopédico.

Cuándo acudir a un logopeda

Los profesionales de Bla Clinic destacan la importancia de la atención temprana. En en el caso de los más pequeños, si se detecta cualquier tipo de anomalía a partir de los dos años de edad, se debe consultar con un logopeda que pueda guiar a los padres sobre cómo actuar y proponer el tratamiento más adecuado. Es importante no restarle importancia a un ligero tartamudeo ni a ningún problema en el habla; ya que puede derivar en problemas más severos, que incluso pueden llegar a condicionar su vida adulta. En general, si a los dos años, no presenta un vocabulario de unas 50 palabras y no empieza a hacer frases de dos palabras; o si entre los dos y tres años no construye frases, no utiliza verbos ni plurales o no os entiende. En definitiva, un logopeda se encargará de analizar el comportamiento comunicativo del individuo y proponer un tratamiento que se adapte mejor a los trastornos que pueda tener.

La logopedia tiene una orientación más aplicada que la psicología o la pedagogía; ya que se centra en la terapia del lenguaje y no solo está orientada a las primeras edades del desarrollo infantil; enfermedades asociadas a las edad como por ejemplo el Parkinson, que en España afecta a entre 120.000 y 150.000 personas de más de 60 años también ven paliados sus efectos gracias a la intervención de logopedas profesionales que tratan la disartria hipocinética de la programación motora del habla; la disfagia o dificultad para deglutir o la hipomimia.

La logopedia también permite a las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) la posibilidad de poder comunicarse, estableciendo un sistema de comunicación alternativo o aumentativo mediante signos o pictogramas. Para ello es fundamental una intervención temprana en el autismo dada la gran plasticidad cerebral de los niños en sus seis primeros años de vida.