Granada recibe 23.716 donaciones de sangre durante el primer semestre del año

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada recibió durante el primer semestre de 2022, un total de 23.716 donaciones de sangre, de las que 20.538 unidades corresponden a donaciones de sangre total y el resto, 3.178, a aféresis (donaciones selectivas de plasma y plaquetas).

Además de para su transfusión, el plasma se utiliza para fabricar concentrados de algunas proteínas, convirtiéndose así en medicamentos. También hay que destacar que durante este semestre se han incorporado 2.314 donantes nuevos en Granada, que suponen prácticamente el 10% de la cifra global de donaciones de sangre entera en este semestre.

Por otra parte, el CTTC de Granada desarrolla durante los meses de verano su campaña de donación de sangre y plasma, que se podrá realizar en su sede de la capital, ubicado en la calle Doctor Mesa Moles y en los mas de 40 municipios que visitarán los equipos móviles, que serán fundamentalmente las principales poblaciones y núcleos de recepción turística.

Estas colectas se han planificado específicamente para asegurar un adecuado abastecimiento durante el periodo estival y esta campaña veraniega pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento.

En este sentido, hay que recordar que la actividad asistencial de los hospitales no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones.

Así, se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose en verano.

Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 85 a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 2% restante, a partos y cesáreas.

Los equipos móviles de Granada visitarán la próxima semana las siguientes localidades: Salobreña (lunes), Huéscar (martes), Maracena (miércoles), Motril (jueves) y Nigüelas y Olivares (viernes).

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas.