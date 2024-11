El Ayuntamiento de Granada aprueba su presupuesto para 2025 antes del Pleno de noviembre

El gobierno popular en el Ayuntamiento de Granada ha aprobado hoy, en una comisión extraordinaria de Economía, el texto que será votado este próximo viernes y saldrá adelante, con la abstención de PSOE y VOX. Un paso obligatorio para proceder a su aprobación inicial en el pleno ordinario del 29 de noviembre.

De esta forma, el gobierno de Marifran Carazo contará con un nuevo presupuesto que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, cumpliendo así con el compromiso y la palabra dada por la alcaldesa, lo que supone – en palabras del portavoz municipal- “un gran logro, que se ha producido después de 14 años sin conseguirlo en este Ayuntamiento, lo que sin duda es una cuestión de enorme importancia desde el punto de vista de la gestión y también, desde el punto de vista de la imagen que traslada la ciudad de Granada hacía su ciudadano, hacía sus vecinos, y hacía el exterior”.

Saavedra manifestó con contundencia que, “sin duda la entrada en vigor de un presupuesto nuevo desde el 1 de enero, es una demostración de capacidad de gestión y estabilidad, lo que transmite al ciudadano y a la sociedad una mejor prestación de los servicios públicos en general, una confianza en nuestra gestión, sin olvidar que este hecho no se producía desde hace 14 años “.

El presupuesto, que asciende a 330.971.102€ en la partida de gastos y 340.649.244€ en la de ingresos, una vez que ha sido modificado con las exigencias del Ministerio de Hacienda y cerrado definitivamente con las alegaciones aceptadas, presenta “enormes fortalezas, la primera de ellas es que un presupuesto enormemente realista, como ha podido ratificar el propio Ministerio, muy equilibrado entre ingresos y gastos con un superávit de 9,6 millones de euros, algo histórico que nos va a permitir seguir saneando las cuentas municipales”, añadió el portavoz municipal.

Por otra parte se refirió a la “difícil situación económica” en la que se encontraban las cuentas municipales cuando empezó a gobernar el PP, “esas cuentas que nos entregó el Partido Socialista intervenidas con 22 millones de euros de facturas impagadas, con un periodo medio de pago que no cumplía tampoco lo que nos exige la Ley, se fijaba en 70 días que hemos conseguido reducir en año y medio a menos de 30 días para el pago a proveedores, lo que supone haber conseguido mejorar las cuentas con una excelente gestión económica”, explicó.

En paralelo, la edil de Economía, Rosario Pallarés, ha destacado que “todo ello se ha logrado sin que se haya fijado en el presupuesto de 2025 ni un sólo céntimo para subida de impuestos o tasas municipales, absolutamente nada”.

También ha destacado que el presupuesto se ha elaborado “dando prioridad a lo que los granadinos y granadinas quieren: una ciudad más limpia, mejor transporte público, un plan de obras que no tenía Granada desde hace décadas, con reformas de calle y plaza en todos los distritos -60 actuaciones y 37 millones de euros de inversión-, un presupuesto que incluye como una de las inversiones más importantes su partida en políticas sociales, incrementada en 5 millones que se destinará a la dependencia. Un presupuesto “histórico” en cultura para conseguir ese objetivo de la capitalidad cultural y reforzar aún más nuestra oferta cultural, un presupuesto también muy superior para mejorar nuestras zonas verdes y nuestros parques. En definitiva, un gran presupuesto que va a responder a las necesidades de la ciudad.”

En este asunto, Rosario Pallarés ha querido aclarar que el Partido Socialista, he hecho una serie de sugerencias que, aunque parezca increíble, muchas de ellas no se pueden aceptar porque el propio Ministerio de Economía en su informe, que es preceptivo y vinculante, nos los impide”, y aclaró que “ han hecho muchas alegaciones que suben los créditos, suben el gasto en el capítulo 1 y 2 -Personal y Funcionamiento- y el ministerio no solo nos ha dicho que no podemos subir el gasto en estos capítulos , sino que nos ha dicho que tenemos que bajarlo”.

“Entendemos que con estas alegaciones que han presentado en este sentido únicamente busca el rédito político, siendo poco rigorosos y utilizando una demagogia muy pobre. Hacer creer a los granadinos que ellos quieren más personal en los servicios sociales, o en las bibliotecas municipales, cuando saben que es imposible incrementar esta partida, porque el propio Ministerio nos lo niega”.

Las alegaciones del PSOE son absolutamente desequilibradas, porque prácticamente no hacen ninguna subida de ingresos, ni recortes, sólo se limitan a aumentar el gasto de forma desmesurada, lo que es imposible de asumir. Es curioso además que en el capítulo de ingreso es proponen que se incremente el capítulo de multas relacionado con la zona de baja emisiones, después de todo lo que nos han criticado por esta partida de 1,4 millones fijada en el presupuesto.”

Y en cuanto al capítulo de alegaciones, el equipo de gobierno ha aceptado siete enmiendas -tres del PSOE y cuatro de VOX- a los Presupuestos municipales para 2025 por valor de 413.000 euros.

Así, atendiendo a las alegaciones al presupuesto se contemplará la ampliación de 30.000 euros para programas de envejecimiento activo, el incremento de 50.000 euros destinados subvencionar asociaciones sin ánimo de lucro – que quedan con un crédito inicial de 80.000 euros- y el aumento de 3.000 euros para los ‘Premios Juventud’ dentro del concurso de bandas emergentes, que pasa así de 20.000 a 23.000 euros, al tiempo que se han incluido una partida nueva de 50.000€ para la drogodependencia.

Por parte se incluye también alegaciones que el equipo de gobierno ha calificado de “equilibradas en ingresos y gastos”, al proponer una serie de aumento de gastos que los compensan con otra serie de recortes en otros capítulos.

Las alegaciones aceptadas han sido referentes a la mejora del sonido en el Teatro Municipal Isabel la Católica con 80.000€, Inversiones en Parques y Jardines por 200.000€ y la incorporación de una Ruta Conventos y Camarines por 5.000€. Además, se ha aceptado una cuarta alegación del programa educativo “Ponte en mi lugar”, que no supondrá incremento en el gasto porque es desarrollado por el personal de Servicios Sociales.

Para finalizar, Jorge Saavedra, ha insistido en que “dijimos que, a pesar de tener mayoría absoluta tenderíamos la mano a la oposición para escuchar sus propuestas. Muchas, especialmente las del PSOE no son viables técnicamente, el Ministerio impide que se puedan ni estudiar, pero otras, de VOX y PSOE han sido aceptadas total o parcialmente”, incidió el edil.

Concluyó al decir que “confiamos en que los grupos de la oposición de cara a la aprobación del presupuesto en la comisión de Economía y en el Pleno de noviembre tengan una actitud constructiva y de arrimar el hombro por el bien de la ciudad”.

El PSOE critica la gestión de sus enmiendas presentadas

La concejal socialista, Raquel Ruz, ha tildado la tramitación de las cuentas para 2025 “como un verdadero despropósito por parte del gobierno del PP que desconoce el nuevo reglamento que ellos mismos han modificado”

Para la edil del PSOE, “es inconcebible que el PP considere que es formal dar una respuesta a los grupos municipales a través de una llamada telefónica un domingo por la noche, sin aportar en la comisión expedientes o avales que respondan a las enmiendas presentadas por las diferentes formaciones con representación en el Ayuntamiento”

Ruz tilda la situación de hoy de “falta de respeto” al trabajo de la oposición, “tan legítima como la del gobierno” y anuncia que su formación seguirá defendiendo que el presupuesto incluya mejorar en temas tan importante como el Empleo, la Dependencia, la Vivienda y la mejora de la calidad del aire