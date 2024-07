Los artistas granadinos, lo más 'pegao' del panorama musical en su camino a la cima

Cuando se piensa en ciudades andaluzas se suele considerar Sevilla o Málaga como las principales, pero Granada ha tomado posición en todos los aspectos, pero principalmente en la música, y es que han sido muchos los artistas que han salido de esta ciudad. Son muchos los granadinos que han tenido éxito en la música en los últimos años, tanto es así que son varios los que se posicionan en el Top 50 España. Y es que Granada destaca por muchas cosas, por su gente, su gastronomía, sus paisajes y se puede añadir su música a la lista.

El granadino Pablo Enoc Bayo, más conocido como Dellafuente cuenta con un total de más de 5.400.000 oyentes mensuales. 'Consentida' es una de sus canciones top en solitario que tiene más de 48 M en Spotify y 26 M en YouTube. Otra de sus canciones más populares es 'Buenos Genes' que la hizo en colaboración con Rels B que tiene más de 248 M de reproducciones. El artista tiene grandes colaboraciones como la canción 'París' con C. Tangana que fue un verdadero éxito en el momento de su publicación. Ha anunciado un un nuevo disco titulado 'Torii Yama', que fue presentado de manera improvisada a sus seguidores en un pequeño concierto en la Plaza del Salón a finales de junio. El armillero no conoce techo y ha sido capaz de vender todas las entradas para su concierto del próximo 15 de noviembre en el Santiago Bernabéu. Un 'sold out' que desata júbilo entre sus fans.

Pepe y Vizio son un dúo que cuentan con distintos estilos, pero unidos por la música. Por un lado, esta Pepe que aporta un toque más flamenco, mientras que Vicente, tiene un estilo mas hip hop, lo que hace que se produzca una fusión que gusta mucho al público. Cuentan con más de 2 M de se escuchas al mes en Spotify. 'El Patio' se trata de su canción en colaboración más escuchas, pues tiene más de 57 M de reproducciones y la hizo con artistas como Delaossa y KIDDO. Pero esto no queda aquí pues el dúo apuesta por lo lo local y tiene colaboraciones con Lola Índigo y, las más destacadas, con Dellafuente entre las que destaca la canción 'Flores pa tu pelo'.

Se podría decir que ahora mismo Granada es de las ciudades más conocidas a nivel nacional, y no solo por su encanto que es inevitable, sino también por por el cantante del momento, Saiko. Este cuenta con más de 14 M de escuchas al mes solo en Spotify. Son más de 237 M las personas que han escuchado 'Polaris Remix', el tema por el cual el artista se dio a conocer a todo el mundo y una de sus últimas canciones, 'Badgyal', ha estado posicionada en el número uno de la playlist Top 50 España durante mucho tiempo. El joven de 21 años ha sacado su primer disco titulado 'Sakura', con el que hizo una gira por gran parte de España terminándola el pasado 8 de junio en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Este concierto lo describe como "el mejor de su vida", y es verdad que fue un verdadero éxito, pues hizo sold out a escasas hora de publicar la fecha y disfrutó del día con más de 25.000 fans de distintas partes de España. En el concierto del día 8 de junio llevó distintos artistas entre los que destacaron J Balvin y Lola Índigo, mientras que en la fecha del 7 fueron artistas totalmente distintos como Omar Montes y JC Reyes.

La Plazuela es otro dúo granadino que lo está 'petando' ahora mismo, principalmente con su canción 'Péiname Juana' que cuenta con más de 6 M de reproducciones. El pasado 10 de junio se celebraron los Premios de la Academia de la Música de España y la pareja fueron los segundos mas galardonados con cuatro estatuillas donde se destacó su música, esa que dedican a su tierra, Granada. Tanto Luis como Manuel buscan conectar con su público mediante una propuesta que tiene sus orígenes en el flamenco, pero con la intención de expandirse a otros géneros.

Lola Índigo, también conocida como Mimi, ha sacado un disco este pasado febrero de 2024, donde ha apostado al 100% por su ciudad natal. Este se titula 'GRX' y esta compuesto siete canciones de las cuales seis con colaboraciones con artistas granadinos. Esta artista salto a la fama en 2017 tras su paso por el programa de televisión 'Operación Triunfo' y desde entonces no para de subir, tanto es así que cuenta con más de 8 M de oyentes mensuales. De hecho, la hueteña tiene, junto Omar Montes y Las Chuches, la canción del verano de 2024 en España, según el análisis de tendencias musicales que ha realizado Spotify con 'El Pantalón'. 'La Reina', también de dicha artista, se encuentra dentro de la lista compartida por la empresa de streaming, al igual que 'Badgyal', del otro granadino de moda: Saiko.

Ayax y Prok son principalmente conocidos por su tema 'Reproches', pero cada vez son más las canciones que le gustan al público. Ambos llevan componiendo rap desde hace más de 20 años en el barrio del Albayzín. Tal y como aseguran ellos mismos, desde que eran muy pequeños ya habían desarrollado un gran interés por la música, al igual que por algunas habilidades plásticas. Este dúo se separó hace una década, pero este 2024 anunciaron que, después de 10 años, van a volver a grabar un disco juntos, pues antes solo lo hacían por separado. Su obra no ha parado de crecer, siendo muy prolífico en la escritura de nuevas canciones, consiguen con sus letras taladrar tu alma y reflexionar sobre esta época de mentes dispersas y es así como se han ganado el respeto de todos a base de rap con conciencia.

El rapero Fernando Gávez, más conocido como Yung Beef es uno de los principales productores de trap del país. El granadino es propietario, director ejecutivo y cofundador del sello discográfico 'La Vendición Records' que es una plataforma de lanzamiento para jóvenes talentos que están centrados en el género urbano. Este artista es considerado como una de las figuras pioneras en introducir el género trap en España, pero ya no se dedica solo a cantar, sino que ahora también lo produce.

El granadino de 38 años comúnmente reconocido como Maka cuenta con un gran número de colaboraciones con otros artistas de su ciudad. Este cuenta con numerosas canciones que lo han 'petado' a lo largo de su carrera, pero de podría destacar la de 'El Arte de Vivir', pues su vídeo ha sido visto más de ochenta y cinco millones de veces en YouTube.

Zowi, hija de artistas comenzó en la música cuando poca gente vivía de ella y ya cuenta con más de 1 M de reproducciones al mes. Cuando tenía tan solo 20 años en el escenario musical llego al escenario musical cantando con letras explícitas lo que hizo que se convirtiéndose rápidamente en una de las artistas más reconocida en el movimiento urbano español.

Es por esto por lo que se puede decir que Granada no solo tiene encanto es sus calles y su gastronomía, sino que también destaca por su música, pues los artistas granadinos prometen hacer historia.