¿Por qué hay que anteponer Andalucía, ante Europa?

Desde un punto de vista para posicionar mejor Andalucía respecto a Europa, más allá de las consignas de la confrontación bipartidista y de lo que nos tienen acostumbrados otros partidos, hay que plantearse hasta qué punto Andalucía se siente representada y defendida lo suficientemente en Europa. "Liderar y concienciar sobre el potencial de Andalucía" para mejorar su futuro y exigir medidas y propuestas de mejora, no se puede hacer de otro modo que dándole el protagonismo a quién se tiene que visibilizar y tener más poder en Europa.

Así pues necesitamos enseñar nuestra identidad andaluza y hablar en alto sobre nuestros problemas para mejorar y gestionarlos mejor. De ahí que se necesite construir un pensamiento crítico andaluz. No podemos quedarnos tranquilos sin defender a nuestros sectores agrícolas, ganaderos, y pesqueros, ni a nuestros autónomos trabajadores; ni a jóvenes a nivel laboral en consonancia con la exigencia europea de una educación tecnológica para generar empleo, y atender a nuestros mayores, ya que envejeciendo cada vez más, hace falta una asistencia sociosanitaria que responda a la situación, mejorando los servicios públicos.

Para reconocer lo mejor que tenemos, debemos mostrar nuestros músculos, fortalecer nuestros recursos y hacérselo saber a Europa. En ese sentido se pueda eliminar la competencia desleal para que no tengamos competidores fuera de Europa y se pueda fijar precios mínimos, y equiparar el control respecto a nuestros productos cada vez más insostenibles: Mejor oro líquido, mejor huerta, mejor ibérico, mejor pescado y mejores frutos tropicales, etc. Creando un modelo productivo acorde a nuestras necesidades. Se trata de Justicia poética. Defender el reconocimiento debido. Ya que Andalucía es motivo de orgullo porque es amor a la vida y empatía con el que sufre.

Por ello, Andalucía tiene un potencial muy grande, por eso hay que creer en ella. El reto es "volver a ser lo que fuimos, pedir tierra y libertad", el reto es hablar de andalucismo y tener un lugar en Europa. Sin embargo, en los partidos nacionales no se puede entender que busquen el bienestar y desarrollo propios de nuestra tierra para atajar el problema de la sequía, con un Plan de emergencia europea del agua. Así pues Andalucía quiere competir con el Estado en representación de lo nuestro. Ni que decir tiene que las principales inquietudes y necesidades de Andalucía en Europa son andaluzas por encima de todo.

No podemos pasar por alto la falta de inversión pública en vivienda y empleabilidad para jóvenes, asunto de emergencia social, como derechos humanos de Andalucía pues es la región con más pueblos con índice de más pobreza por el desempleo. Asimismo no se puede permitir y se debe pedir responsabilidades para que se ofrezcan mejores servicios públicos sin desmantelarse, y por tanto se obligue a cuestionarse si los recursos humanos son deficitarios o asumen adecuadamente las prestaciones necesarias, y garantizan la atención y el derecho al bienestar básico de los pueblos europeos más desfavorecidos y desprotegidos como los andaluces.

Para acceder y exigir en condiciones de igualdad un futuro mejor de oportunidades para Andalucía sin agravio comparativo con respecto a otras regiones europeas, sobre la inyección de fondos europeos como Next Generation (que no se quede en el cajón sin abrir de turno del gobierno o no los devuelvan, como casi dos décadas con el tercer desglosado sin aplicar de la presa de Rules para la comarca tropical) u otros fondos de desarrollo regional FEDER sin sometimiento a intereses o "lobbys económicos" ajenos a necesidades andaluzas. Y esto es lo que la gente debe saber que hay que mejorar los salarios irrisorios pues la cesta de la compra no para de subir, que permita a la mayoría de los andaluces llegar a final de mes holgadamente, eliminar los recortes o austericidio y fomentar la vivienda social para el progreso, y los deseos hay que trabajarlos para conseguir el bienestar porque quien pierde es Andalucía.

Por tanto necesitamos defender nuestra economía, nuestra cultura y nuestro territorio para que los andaluces sintamos nuestra identidad autóctona como parte de nuestro legado, igual que otros territorios de España lo han hecho. Por último, cabe plantear que si podemos dar respuesta a estas preguntas, justificamos por qué es necesario ahora más que nunca el Andalucismo:

¿Cómo nos defendemos mejor nosotros mismos? ¿Por qué es necesario, hoy en día reivindicar lo nuestro? ¿Para quiénes y para qué se valore más nuestro campo y el empleo de nuestros jóvenes? ¿Qué y por qué se relaciona con nuestros grandes escritores y artistas, la justicia poética de nuestro gran Patrimonio?

Convendrán conmigo que se trata de una apuesta firme y decidida por rescatar la importancia de lo andaluz. En definitiva, por eso hay que votar la opción de Ahora Andalucía, si consideramos que estas elecciones no son para votar PP y PSOE.

No podemos ignorar que las Elecciones Europeas marcan las políticas nacionales y por tanto andaluzas. Recapitulando el mensaje que nuestro himno nos da, recuerda el sentido de Carlos Cano, y Blas Infante, y la lucha por conseguir la libertad como hicieron Lorca y Machado. Juzguen ustedes.