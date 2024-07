Años de amenazas a unos vecinos indefensos en Granada: "Ya veréis cuando ardáis todos"

Los vecinos de la Urbanización Cerro del Sol en el Cerrillo de Maracena llevan años viviendo una pesadilla que parece no tener fin. Este martes se ha vivido uno de los capítulos más duros de este drama al ver hecha realidad una de las numerosas amenazas de una las inquilinas del edificio que, según denuncian, "tiene problemas mentales".

"Ya veréis cuando ardáis todos", afirman que amenazó M.D.G. -conocida por Lola- en varias ocasiones. Sobre las diez menos cuarto de la mañana, tres camiones de Bomberos de Granada, más una dotación de Policía Local y otra de Policía Nacional, han acudido ante la llamada de auxilio de los vecinos, quienes han visto cómo había fuego en el piso de esta persona que, presuntamente, habría provocado ella misma.

Hay testigos que aseguran que han visto a Lola salir tranquilamente de su piso y sonriendo. A falta de la confirmación oficial del origen del incendio, sus vecinos no dudan ni un segundo en asegurar que saben “perfectamente lo que ha ocurrido”.

Una pesadilla que dura años

La historia se remonta a años atrás. Uno de los propietarios ha relatado a GranadaDigital que llevan años recibiendo amenazas de esta mujer que, insiste, "tiene problemas psicológicos" y que se sienten desamparados, sin ninguna ayuda por parte de autoridades o instituciones, pese a las denuncias ya realizadas y a haber ganado varios juicios. A pesar de las pruebas y de los fallos judiciales, la situación se mantiene sin solución.

El relato de esta persona, y lo que están sufriendo tanto él como su familia, es el guion de una película de terror convertida en realidad o, como muchas veces ocurre, una realidad que supera a la ficción.

"Llevamos años amenazados por esta mujer y ya llevaba dos semanas diciendo que esto iba a suceder. Le hemos ganado, al menos, cuatro juicios y la sentencia ha sido una orden de alejamiento de dos metros. Es una mujer que está mal mentalmente, tiene problemas psicológicos. Servicios Sociales está al tanto y es una fundación la que tiene su tutela. Todas las semanas les enviamos audios y vídeos, toda la información que podemos, tanto a la fundación como a Servicios Sociales. Y hemos tenido que llegar hasta aquí, que le pegue fuego a la casa para que pase esto. Y lo ha hecho cuando estaban en casa mi madre y mi abuela, con 90 años. Mi madre me llamó, vine corriendo y llamamos a los Bomberos y saqué a toda mi familia de casa", ha explicado.

El vecino añade que "lleva ya años amenazando y no nos hacen caso". "Simplemente, que esto va muy lento. Unos se echan la culpa a los otros, los asistentes sociales culpan a la fundación y la fundación dice que tenemos que coordinarnos con la Policía, poner denuncias, tal y cual. Hemos ganado cuatro juicios y seguimos exactamente igual. La mujer esta mañana ha salido de casa y a los cinco minutos estaba toda mi casa llena de humo. Ha sido ella la que le ha pegado fuego. Seguro que lo ha hecho de forma intencionada, porque lleva advirtiéndolo, por lo menos, tres o cuatro semanas. 'Ya verás cuando ardáis', nos ha dicho. Tendría que buscar los audios, pero quizá en algunos de los que grabo casi diariamente, puede que esté".

Amenazas con cuchillos

De las muchas situaciones desagradables que se han encontrado con esta persona, destaca que ha llamado a su casa "con un cuchillo" y le ha dicho a su madre: 'Por favor, Pilar, ayúdame, que me pasa no sé qué'. Tuvimos que instalar una mirilla digital para controlar cuando ella entraba o salía, o si llamaba a mi puerta con algún arma o cualquier cosa así. Llevamos, por lo menos, tres años así. La Policía lo sabe. Y hoy, como tenemos la mirilla digital, y sabemos cuándo sale y entra, a los cinco minutos de salir de su casa empezó el fuego. No sé si habrá sido en el colchón que está en el dormitorio. Porque en casa no tiene nada. Tiene la cocina, una silla y no tiene ni televisión. La tiene llena de basura. La mujer está mal desde hace años, pero no logramos que la cuiden como deben y los demás no podemos hacer nada respecto a esto. Muchas veces nos amenaza estamos saliendo. Están puestas las denuncias y los juicios están ganados con sentencias a nuestro favor. No nos queda más por hacer. Lo único que nos queda ya es denunciar esta situación ante los medios de comunicación".

“Ha cumplido sus amenazas”

Otra vecina del edificio, con lágrimas en los ojos, y con síntoma evidentes de ansiedad y temor, ha explicado que estaba en el trabajo cuando la han llamado para decirle que Lola "ha cumplido su amenaza de pegarle fuego al edificio". Esta propietaria ha contado que les ha "amenazado, incluso, con pegar con el bastón". "La situación es un sinvivir. Yo he estado en contacto con Servicios Sociales y con la fundación de tutela granadina y los acabo de llamar porque la semana pasada me dijeron que no iba a ser capaz de cumplir su amenaza de prender fuego al edificio. Y, mira, aquí lo tienen", asegura.

Esta mujer ha explicado también que "lleva años con estas amenazas y ahora la ha cumplido". "Esto es insostenible. Llevo 15 años viviendo aquí y ella lleva entre siete y diez años amenazando. Pero nunca tanto como ahora. Ha sido, poco a poco, con el tiempo que se han ido agudizando. El otro día, por ejemplo, se lio a golpes en el cuarto de baño tirando los azulejos. Y los bomberos han tenido que arrancar hoy las persianas porque ella había cortado las cuerdas para que no se subieran", comenta. Esta vecina ha recordado que es "un caso muy parecido a lo que ocurrió en Las Gabias hace unos meses".