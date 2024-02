Alhama cierra su Carnaval con el Domingo de Piñata

Considerado uno de los carnavales más antiguos de Andalucía, ha puesto el punto y final a cuatro días intensos de color, diversión y tradición, que comenzaba el domingo pasado, con la presencia en el escenario del periodista alhameño Antonio Arenas como pregonero de la fiesta.

El pasado domingo, 18 de febrero, Alhama de Granada ha celebrado el día más importante de su carnaval: el Domingo de Piñata. En este día, agrupaciones carnavaleras llegadas de fuera y también las locales, fueron ocupando el escenario desde las cinco de la tarde para ofrecer todo su arte y desparpajo con su amplio repertorio de ingeniosas coplillas que encontraron en todo momento la complicidad del público que las aplaudía, alabando a los artistas. La presentación de las diferentes actuaciones, como ya viene siendo una tradición más de esta fiesta, corrió a cargo del siempre incombustible Noni Toro, locutor de la emisora granadina Boom FM, que, disfrazado del artista británico Freddie Mercury, vocalista de la banda de rock Queen, estuvo animando en todo momento el ambiente entre el público.

Las Guerreras del Tótem Gordo del Centro de Mayores del Zaidín, fueron las encargadas de inaugurar las actuaciones de las comparsas foráneas, animando al público presente a corear sus canciones. La murga infantil Comando Antiterrorista llegada desde la malagueña Torrox, cautivaron a todos asistentes en la carpa municipal con su desparpajo, gracejo y talento, arrancando los vítores y aplausos de todos. Los encargados de cerrar las actuaciones foráneas fueron los componentes de la Asociación Peña Poti Poti de Torrox, disfrazados de Superstar y ofreciendo todo un espectáculo.

Tras las actuaciones de las distintas chirigotas llegadas de fuera, llegó el turno para las agrupaciones locales, caracterizado este año por la aparición de nuevas formaciones. Las primeras en hacerlo fueron Las Maripilis, comparsa femenina compuesta por medio centenar de mujeres que se estrena este año a los mandos de Noemí López, y que, disfrazadas con un elaborado disfraz de la Estatua de la Libertad, dieron un repaso en clave de humor a los acontecimientos y personajes más destacados de los que se ha hablado en el municipio en el último año. Les siguieron la también nueva agrupación carnavalera, la murga Sin Ton ni Son. Disfrazados de magos, con su caldero incluido, subieron al escenario para hechizar al público con sus divertidas canciones. Los encargados en esta ocasión de cerrar las actuaciones en el escenario fueron la comparsa Los Gorriones de Placeta que, tras su consolidación como nueva agrupación, han llenado las calles de alegría y juventud estos cuatro días de fiesta. Con su homenaje a la década de los 90, esta comparsa, dirigida por Javier Molina Castañeda, ofreció un gran espectáculo sobre el escenario que fue correspondido por un numeroso público entregado que no paró de aplaudir cada una de las coplillas de su repertorio.

El Domingo de Piñata supone el cierre a esta fiesta que daba su pistoletazo de salida el pasado domingo 11 de febrero con el pregón del carnaval, que este año corrió a cargo del periodista alhameño Antonio Arenas, gran divulgador desde hace mucho tiempo de este y otros festejos, en todos aquellos medios de comunicación donde ha colaborado. El carnaval infantil, junto a los talleres de máscaras típicas en los centros educativos son un pilar fundamental de esta fiesta para mantener viva la tradición carnavalera entre las nuevas generaciones. El Concurso de Máscara Jameña José Antonio Mancebo García, que crece en interés en cada nueva edición, se consolida con una gran participación de máscaras típicas jameñas, un centenar, reconociendo y valorando la propia idiosincrasia de nuestra fiesta como son sus peculiares disfraces.

Con este cierre de oro, el Carnaval de Alhama de Granada, declarado fiesta de interés turístico de Andalucía en 2010, se vive de nuevo con entusiasmo, pasión y diversión tanto por alhameños como foráneos, haciendo disfrutar a todos con sus disfraces y coplillas. Un carnaval en el que, claro está, no han faltado sus máscaras y mascarones, el alma, el espíritu y la esencia de la fiesta, que aprovechando la libertad que les da su anonimato se burlan de más de un incauto al grito de "¡Uy, qué torpe que no me conoces!".