'Al Rojo Vivo', la vida de Federico García Lorca hecha baile

El Teatro Alhambra acoge este viernes un espectáculo que promete no dejar indiferente a ninguno de los asistentes. A partir de las 21:00 horas, la historia de Federico García Lorca, sus sentimientos, emociones, vivencias e incluso su final más trágico cobrarán vida de la mano del coreógrafo Eduardo Leal y el bailarín granadino Jesús Bergel.

La obra, que aparece bajo el título de 'Al Rojo Vivo', se enmarca en el programa de actividades del FEX, dentro del Festival de Música y Danza de Granada. Para conocer un poco más este espectáculo y abrir boca antes de su esperado estreno, el propio Jesús Bergel desgrana el recorrido que el espectáculo ha hecho desde su audición para la Compañía de Jóvenes en Danza de Granada hasta su primera actuación este viernes.

Con tan solo 18 años, este granadino ya cuenta con una breve pero consolidada trayectoria que lo sitúa como un bailarín a seguir de cara al futuro. Bergel acaba de terminar el Bachillerato y suma diez años en el Conservatorio Reina Sofía de Granada, etapa que acaba este año para dar el gran salto a Madrid y enrolarse en el Conservatorio Superior de la capital española. Con un amor por la danza que le viene de familia, "mi tía, mi bisabuela y mi madre, que era bailaora, me engancharon a este mundo", explica él mismo, el granadino se muestra con "muchas ganas de mostrar todo el trabajo que llevamos desde hace meses con este espectáculo".

'Al Rojo Vivo' es un espectáculo diferente. Bajo la dirección de Eduardo Leal, el cual "venía con una idea muy concebida sobre lo que quería hacer", mostrará un "tipo de danza totalmente distinta, no es solo flamenco, Eduardo nos lleva a otro registro. Con esta obra queremos transmitir los sentimientos de Lorca, toda su vida. Lo bonito y lo duro a la vez. La obra empieza con el festejo y acaba con el final tan dramático que tuvo Federico. La audiencia se va a ir con muy buen sabor de boca y con ganas de querer saber más sobre este gran artista que tenemos en Granada y que sigue muy vivo. De ahí el título, 'Al Rojo Vivo'".

Jesús Bergel interpretará el papel del poeta, una caracterización que el propio bailarín reconoce que está "destinado a mi forma". "Eduardo Leal ya conocía mi danza y mi baile. Vio mi registro y como somos muy lorquianos pues el papel está totalmente destinado a mi. Hacer de Lorca también ha supuesto una investigación en mí mismo y en mi danza", explica el granadino.

Aunque su camino es corto, Jesús Bergel se muestra contento por todo lo cosechado a la pronta edad de 18 años. No todo el mundo puede decir que estrenará una obra en el Teatro Alhambra a su edad, espacio que ya ocupó también cuando solo tenía 15 años. El bailarín ha pasado por compañía de Granada como el Ballet Flamenco de Granada, el Innovation Dance Company de Gibraltar y desde hace años trabaja en diversos tablaos flamencos de la provincia. Pero su camino no quedará aquí. El estreno de este viernes de la obra 'Al Rojo Vivo' será un paso más en una carrera profesional que el propio bailarín se plantea muy exitosa. "Es verdad que llevo poco camino hecho, pero ha sido con mucho trabajo, mucho esfuerzo y estoy muy contento de llegar donde estoy con mi edad. Me encantaría llegar al Ballet Nacional de España, poder montar mi propio espectáculo y, sobre todo, viajar. Para mí nunca hay un tope, suelo ser muy cabezón, muy poco conformista y ambicioso, por lo que no dejaré de subir escalones".