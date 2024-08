Vídeo | Día Internacional de la Cerveza: ¿con qué famosos se irían los granadinos de cañas?

Desde el año 2007, cada primer viernes de agosto, se celebra el Día Internacional de la Cerveza, a fin de valorar una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad. Esta tradición se originó en un pequeño bar de California, Estados Unidos, y actualmente se ha expandido prácticamente a todo el mundo.

Con motivo de este día, GranadaDigital ha salido a las calles para preguntar a granadinos y también a turistas de qué manera les gusta disfrutar de una buena cerveza. La gran mayoría de los encuestados ha señalado que una caña se disfruta mucho más cuando la bebes con amigos y familia, pero también algunos destacan la importancia del entorno: "me gusta una cervecita en un bar bonito, con buen ambiente", indica una joven.

Además, para echar a volar la imaginación de los encuestados, se les ha preguntado con qué famoso les gustaría beber una cerveza. Y en este caso, las respuestas han sido variadas: futbolistas, presentadores de televisión, músicos y comediantes, son algunos de los preferidos por los granadinos. "Me gustaría beber una cerveza con Pablo Motos", señala un entrevistado, mientras que otro indica que preferiría una charla política: "Yo creo que me bebería una con Pedro Sánchez", indica. Por su parte, un encuestado no se ha decidido por nadie y ha indicado que la disfrutaría con una única persona: "Yo solo con mi mujer", dice entre risas.

Es que, aunque las preferencias son variadas, es claro que en cualquier caso -y considerando las altas temperaturas que registra Granada- siempre viene bien la compañía de una buena cerveza para entablar una divertida conversación.