Los sindicatos de la sanidad pública se movilizan en Motril ante "los reiterados incumplimientos del SAS"

SATSE, CSIF, CCOO y UGT han vuelto este miércoles a protestar por "los reiterados incumplimientos del Servicio Andaluz de Salud (SAS)". En las ocho provincias andaluzas ha habido manifestaciones para exigir "una respuesta inmediata ante la situación de bloqueo del Pacto de Atención Primaria y Carrera Profesional, la bolsa de trabajo del SAS y los despidos de eventuales que están colocando los servicios de nuestros centros al borde del caos".

En la provincia de Granada, la protesta se ha desarrollado en el Hospital de Motril. Las organizaciones sindicales ha exigido "una respuesta inmediata" al SAS

"Las protestas van a continuar durante todo el mes de octubre tanto en Atención Hospitalaria como Atención Primaria y subirán la intensidad de las mismas si no cambian las formas de esta consejera, que no dedica ni un minuto de su tiempo para reunirse con los sindicatos y dar respuestas a las numerosas cuestiones pendientes y que no pueden ser demoradas más tiempo", han señalado los sindicatos.

"La paciencia de los trabajadores se termina y exigen medidas contundentes que solucionen los graves problemas que padecen y la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el seno de la Mesa Sectorial y que tan poco parecen interesar a la Consejería de Salud", han apuntado también los sindicatos.