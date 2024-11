Pablo Pin: "Sergi García viajará, pero la decisión será en el último momento"

La participación de Sergi García en el duelo de este sábado ante su exequipo sigue en duda. El base sigue con el proceso de recuperación de sus molestias musculares y aunque ha ido mejorando con el paso de los días, su presencia en la pista del Pazo se coge con pinzas. Pablo Pin ha asegurado en rueda de prensa que el jugador formará parte de la expedición, pero no será "hasta el último momento" cuando se tome una decisión. El técnico del Covirán Granada también ha hablado sobre cómo han sido estos días de trabajo con el descanso que ha otorgado la disputa de las Ventanas FIBA, así cómo del rival, un Río Breogán en el que destaca, por encima de todos, la figura de Charlie Moore.

Semana atípica y estado físico de la plantilla: "Ha sido una semana correcta. Elias Valtonen y Amine Noua llegaron el lunes por la noche por lo que solo se han perdido una sesión. A partir del martes hemos podido trabajar con todos los jugadores. Dentro de la anormalidad que suelen ser las Ventanas para los equipos, nosotros hemos tenido una semana normal".

Sergi García: "Ha mejorado bastante, en principio vamos a hacer que viaje con el equipo. Cuando lleguemos entrenaremos y el sábado también. En principio es difícil que pueda jugar pero vamos a ver como se encuentra mañana. La decisión será en último momento, pero la semana que viene estaría seguro".

¿Es mejor jugar directamente tras la victoria ante Coruña o tras estos días de parón?: "Nos da igual, es algo a lo que hay que adaptarse. Después del partido de Coruña, ese partido lo jugamos con Rousselle un poco tocado, con Scott el cuello muy tocado... dentro de la situación no nos ha venido mal, para que todo el mundo recupere, que podamos descansar también mentalmente que no lo hemos tenido desde el 12 de agosto. Si hubiésemos jugado seguido seguro que Sergi no estaba. Dentro de las circunstancias que se dan en una lesión, el tener las ventanas ha sido positivo.

Claves de Breogán: "Como siempre pasa, es un equipo que en casa es durísimo, el Pazo es una de las pistas más difíciles de jugar. Es un equipo muy duro allí. Charlie Moore y Hilliard son el motor del equipo, si ellos no están bien el equipo sufre. Nos tenemos que concentrar mucho en intentar parar un poco esa generación, pero también no dejar sumar al equipo. Sahko, Nakic o Vila está haciendo muy bien su trabajo. Charlie Moore tira 14 o 15 veces por partido, va a meter por lo que tenemos que hacer es bajar los porcentajes".

Romper la maldición del Pazo: "Las temporadas y los equipos cambian. El hecho de no haber ganado nunca no me preocupa. Cuando se juegue contra alguien a quien hayamos ganado espero que se diga. Los jugadores saben que es un pabellón difícil, pero que tenemos que crear nuestra oportunidad de ganar".

Mejores equipos a nivel defensivo: "En bloqueo directo creo que somos bastante sólidos. Cubrimos diferentes defensas bien. Los cincos hacen un trabajo bastante bueno. Cada uno hace su interpretación de los datos. A nivel de rebote estamos a nivel medio de la liga por lo que tenemos que seguir haciendo un buen trabajo en equipo, aunque los cincos no estén reboteando demasiado. En cuanto mejoren sus datos seremos mejores. Nuestro camino es seguir trabajando con agresividad y seguir jugando con una rotación larga".

Partido crucial a final de temporada: "La liga sigue y pueden pasar mil cosas. El average en estos partidos tiene un punto más de importancia. El año pasado fue el ejemplo. El partido de Breogán perdimos de seis y en un triple empate importan. Tengo jugadores con experiencia, todos sabemos que es un partido importante, pero no de vida o muerte. Es una oportunidad, si somos capaces de ganar en Breogán ya le habríamos ganado a dos rivales fuera de casa. Puedes igualar a otros equipos de los que se habla mucho. Siempre pienso en ¿y si ganamos?".