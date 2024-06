La mujer del hombre agredido en el Corpus reaparece: "Me he quedado tocada psicológicamente"

La vida de Esther y su marido no es la misma desde la noche del 25 de mayo. Ambos acudieron al alumbrado del recinto ferial y lo que debía ser una noche de jolgorio se convirtió en una pesadilla. Su pareja recibió una "brutal paliza" que, afortunadamente, no le costó la vida, pero si se ha cobrado muchas otras cosas. Esta mujer reconoce que ella es la más afectada de los dos y que desde entonces no han salido a la calle. Esther, que afirma estar "tocada psicológicamente", sostiene que "no pido otra cosa que no sea justicia".

La granadina reconstruye los hechos y recuerda que todo comenzó con el robo del móvil de su marido, que cuando trató de ir tras el autor del hurto se topo con otros cuatro hombres que le cortaron el paso. "Mi marido empezó una pequeña discusión, pero no nos dejaron prácticamente ni hablar. En el momento que dijo dos palabras, empezaron a pegarle puñetazos y lo tiraron al suelo", explica. En ese instante se formó un corro de personas y posteriormente, según detalla Esther, llegaron otras tres mujeres para sumarse a la agresión.

"Pensé que lo iban a matar"

Todo pareció terminar con la marcha de los cuatro individuos, pero Esther señala que algunas personas comenzaron a seguirlos y a grabarlos, lo que derivó en el inicio de una nueva tunda a su pareja, que terminó esa noche en el hospital, de donde salió en la tarde del día posterior tras numerosas pruebas clínicas. Cuando los efectivos de seguridad llegaron al lugar, los agresores habían desaparecido.

El parte médico, consultado por este medio, confirma que el hombre sufrió "un hematoma en el gemelo izquierdo, una contusión en el codo derecho y policontusión". Su mujer agrega que perdió un diente y recibió puntos encima de una ceja. Asimismo, declara con malestar que "pensé que lo iban a matar", pues incide en que "un mal golpe en la cabeza" podría haber acabado con su vida. Ella también recibió algunos golpes, aunque sus heridas fueron más leves.

La vida no dio respiro a este matrimonio a pesar del shock sufrido. Su marido estaba trabajando cuando no habían pasado 72 horas de la agresión sufrida. "Él es más fuerte que yo, pero a mí me han dejado tocada psicológicamente y estoy con tratamiento", manifiesta Esther. Parte del malestar que le persigue surgió el día que le mostraron un vídeo grabado por una tercera persona y que la Policía Nacional está empleando en la investigación: "me levanto y me acuesto con eso". Además de la salud, el bolsillo de su hogar también ha sido golpeado, pues ahora su pareja está obligado a ponerse la pieza dental que perdió aquel sábado.

Esther espera con paciencia a que las pesquisas policiales avancen ya al paso definitivo con las pertinentes detenciones. "No encuentro el motivo por el que esto no termina. Espero que llegue el día en el que me llamen y me digan 'los tenemos'. "No pido otra cosa que no sea justicia", reitera la mujer, que quiere dejar atrás lo antes posible un episodio que ha trastocado su vida.