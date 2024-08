Jornada positiva para el deporte olímpico español: el oro de María Pérez y el bronce en natación sincronizada

Gran día para el deporte olímpico español tras el oro conseguido en esta jornada por la atleta granadina, María Pérez, y su compañero, Álvaro Martín, en la carrera de relevos mixtos. También, la selección masculina de balonmano se ha clasificado para las semifinales y luchará por las medallas en los Juegos Olímpicos de París después de derrotar este miércoles por 29-28 a Egipto, en un partido que ha necesitado de una prórroga.

Los 'Hispanos' han vuelto a mostrar carácter para sobreponerse a una complicada situación ante un rival que ha llegado a dominar por cuatro goles en el segundo tiempo. Sin embargo, el combinado nacional ha logrado forzar el tiempo extra y ahí ha conseguido hacerse con el billete a las semifinales.

Medalla de bronce para España en natación sincronizada

La selección española de natación sincronizada vuelve al podio olímpico y es la nueva medalla de bronce tras una gran rutina acrobática en la que confirmó su regreso a la élite en Paris 2024, sumando la quinta medalla olímpica en la historia de la 'sincro' española.

Al ritmo rapero de Eminem, España buscaba su oportunidad en su único tiro --el último--. El 'One shot, one opportunity' de Marshall Bruce Mathers III, aunque conocido como Eminem el de St. Joseph (Missouri, Estados Unidos), sirvió a España para confirmar su medalla. No la lograban desde Londres 2012, también bronce.

Con un grado de dificultad de 26.950 puntos, de los más altos de la jornada, y sin 'basemark', la garra y fuerza de las nadadoras de Mayu Fujiki dieron lustre a una brillante actuación, con piruetas espectaculares, tan solo superada por China, Estados Unidos y Francia --que en el global quedó por debajo--. Es el segundo bronce olímpico de España en natación artística.

En waterpolo, la selección masculina cae en la trampa de Croacia y se queda sin medalla

La selección española masculina de waterpolo cayó en la trampa de Croacia y quedó eliminada en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 tras perder 10-8 en un partido en el que fueron inferiores de principio a fin a un sólido conjunto croata, que se cobró la revancha de la final perdida en 'su' Europeo, en Zagreb.

El combinado dirigido por David Martín --que no llegará a 'semis' en un gran torneo por primera vez-- no pudo superar a los vigentes campeones del mundo y encajó su primera derrota en el torneo, que les apea de la pelea por las medallas después de un encuentro que empezaron mal, sin poder anotar en el primer cuarto.

No lograron darle la vuelta al marcador en el resto del duelo, si bien en el último cuarto, en el que debían remontar 3 goles adversos, se llegaron a poner a un tanto y a rozar el empate, que habría llevado el duelo a los penaltis. Pero la falta de acierto y la gran actuación del portero croata evitó el milagro.