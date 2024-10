El Grupo-UNICA Group despliega su gran oferta y sus novedades en Fruit Attraction

La cooperativa hortofrutícola El Grupo, con sede en Gualchos-Castell de Ferro, llega a la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, acompañando y compartiendo sinergias con UNICA Group, cooperativa de segundo grado en la que está integrada desde hace más de una década, que se ha consolidado como el mayor exportador de frutas y hortalizas de España.

UNICA está lista para transformar el panorama del sector hortofrutícola, con su nueva línea The Chef In You, que dará un gran impulso a la cocina moderna con su innovadora selección de productos frescos y listos para usar. Con opciones que incluyen un mix de verduras perfecto para añadir el toque final a cualquier receta, Zucchiolo laminado y chips ondulados de boniato, así como patatas lavadas y cortadas, todos listos para cocinar. Estas opciones combinan textura crujiente y sabor natural, dentro de esta línea diseñada para facilitar el día a día de los cocineros, tanto amateurs (clientes de supermercados), como chefs profesionales (canal Horeca). Cada producto está cuidadosamente preparado para garantizar frescura, calidad y un ahorro de tiempo significativo en la preparación de los platos, sin perder sabor ni valores nutricionales.

Dentro del compromiso de UNICA para fomentar y facilitar el acceso a la alimentación saludable, la gama de los snacks lavados y cortados incorpora nuevas referencias, como pera y manzana, o pimiento Tatayoyo lavado y cortado con salsa untable para dipear. El concepto de snacking saludable en el que trabaja la cooperativa, se va abriendo paso en el mercado del vending, implementándose especialmente, en centro educativos y de salud.

En esa nueva línea de oferta, entra en escena la alicantina Surinver, recientemente incorporada al grupo UNICA, que va a permitir que este año se presenten novedades de platos elaborados como pimiento asado, pimiento en tiras la gama de caramelizados o el tomate rallado, por citar algunos de sus productos más representativos. Su oferta para público vegetariano y vegano, ya preparados y listos para su consumo ready to eat, está enfocada a ofrecer soluciones culinarias a restaurantes y cliente final. Surinver también complementa a UNICA en la gama de frescos, pues le da continuidad a productos como el pimiento California, entre otros y aporta cultivos al aire libre como el maíz.

En el stand de UNICA GROUP se pondrá el foco en la presencia de productos ecológicos, una línea estratégica clave en la actividad de la empresa. Este enfoque refleja el compromiso continuo de UNICA GROUP con la satisfacción de las necesidades de sus clientes, apostando por ofrecer productos sostenibles y de alta calidad que respondan a las exigencias de los clientes. La compañía sigue consolidando su posición como líder en innovación y sostenibilidad dentro del sector ecológico y abriendo nuevos mercados. Otro producto a destacar es el picante. UNICA, con su nueva marca Chiliworld, refuerza la que probablemente sea la mayor gama de picante de una comercializadora española.

El proyecto del nuevo centro de UNICA, que se encuentra en un avanzado estado de ejecución, captará sin duda el interés de los visitantes, ya que se trata de un innovador complejo, que supone una iniciativa de enorme potencial para la industria agroalimentaria, tanto dentro como fuera de España. Este proyecto empresarial fue declarado de interés estratégico para Andalucía y se ha diseñado como un gran centro de creación de valor agroalimentario para mejorar la competitividad del sector.

Centro Sur se presenta por primera vez en Fruit Attraction tras la fusión que la ha impulsado a la élite

La cooperativa Centro Sur, con sede en Huétor Tájar, está presente en la feria hortofrutícola y expone sus productos por primera vez después del proceso de fusión que la ha convertido en la principal productora de espárrago verde de Europa. La feria es el primer gran foro internacional en el que participa la cooperativa después del proceso de absorción de Espárrago de Granada y Espalorquiana. De hecho, Centro Sur estrena en Madrid logotipo e imagen corporativa, que está presente en el stand y en otros contenidos y elementos de promoción de la cooperativa.

La 'nueva' Centro Sur es la cooperativa de espárrago verde más grande de España y Europa, comercializará más de 11 millones de kilos (7,8 de producto nacional), y copará una superficie superior a las 1.500 hectáreas. Además, dispondrá de 20.000 metros cuadrados de almacenes y 1.600 socios, tendrá producción en 8 provincias españolas y exportará a 27 países.

Para Centro Sur, la feria es una cita ineludible porque permite no sólo mantener el contacto con sus clientes y conocer en persona sus demandas y necesidades, sino también mostrar el espárrago de Granada al resto del mundo. El objetivo, por tanto, es fortalecer y potenciar las relaciones comerciales existentes, pero también abrir nuevas oportunidades de colaboración. También tejer lazos más sólidos con la gran distribución y el mercado especializado, y consolidarse como socios estratégicos a largo plazo.

Madrid se convierte así para Centro Sur en un punto neurálgico de encuentro con clientes del centro-norte de Europa, así como de otras regiones emergentes donde se están comenzando a exportar espárragos bajo la marca Cesurca.