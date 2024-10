La alegría se ha instaurado en el Granada tras completar, con una goleada al Tenerife, tres triunfos consecutivos. Lo expresaron nada más terminar el encuentro, ante los medios oficiales del club, los goleadores Myrto Uzuni y Lucas Boyé, así como el joven Pablo Sáenz, uno de los nombres propios del encuentro de este sábado. "Estamos muy felices por este partido. Era obligatorio que ganáramos", argumentó el albanés, quien aseguró que "esta victoria es por los aficionados".

"Todos sabemos que no empezamos bien la temporada y esta afición merece los tres puntos. Siempre nos está apoyando. En el último partido, hasta el minuto 90 nos estuvo apoyando", ahondó el delantero rojiblanco. "Cuando juego para este escudo, que el año pasado incluso lo hice lesionado, y cuando marco en este estadio, siento que la gente me quiere muchísimo. Tengo que devolver este apoyo que me da con goles, que ellos sean felices. Vivo por el fútbol y esta es mi vida", se expresó Uzuni, quien también manifestó su "respeto para Ighalo por la historia que hizo en Granada", después de superar al nigeriano en el historial anotador de la entidad. "Siempre quiero marcar, trabajar y superar a todos en el club. Quiero ser el mejor de la historia. Soy Myrto Uzuni y siempre quiero hacer historia en Granada", sentenció.

Lucas Boyé lo resume todo "en otros tres puntos en casa". "Es lo más importante, sumar tres victorias al hilo, la sensación que todos tenemos ahora en el cuerpo es muy linda. Ojalá poder remana fin de semana tras fin de semana, que nos va a llevar a estar ahí arriba", incidió el argentino. "Es un día perfecto. Estoy contento por volver a marcar, se estaba negando y por suerte pude hacerlo. Lo más importante es que ganamos. Estamos muy felices por eso. La gente ha disfrutado mucho, al igual que nosotros, y eso es lo más importante", concluyó.

El ex del Recreativo Pablo Sáenz también incidió en la superioridad rojiblanca. "Ha sido un partido que hemos dominado desde el principio hasta el final. El resultado lo dice. Hemos sabido tratar el balón y en las zonas en las que teníamos que hacerlo. La verdad es que contentos. A seguir a por la próxima victoria", indicó antes de reconocerse "contento por la asistencia a Myrto". "Me voy fastidiado porque tendría que haber metido algún gol, pero estoy contento y con ganas de más", expuso, ambicioso.