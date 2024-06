El flamante nuevo entrenador del Granada, Guille Abascal, ha pronunciado sus primeras palabras como técnico rojiblanco a través de los medios oficiales del club. El preparador sevillano promete "emoción y pasión" al frente de "un proyecto que, evidentemente, motiva". "Me transmite la motivación que tiene la ciudad por conseguir un nuevo objetivo importante para todos", ha sostenido.

Abascal ha agradecido al club "la confianza" y ha señalado que llega "para llevar a cabo un proyecto de gente que ha sufrido este año y que lo que quiere es ver a su equipo feliz, disfrutar del Granada, disfrutar de la ciudad, disfrutar del fútbol". "Somos gente que trabajamos desde hace años juntos, sobre todo con mi cuerpo técnico, y a mí lo que me gusta es que haya una identidad, que el equipo se refleje en el campo, que se identifique con los valores de la ciudad evidentemente, pero que cuando vayan a ver a su equipo -los aficionados- vean algo que les ilusione a ellos y que sepan que siempre están cerca de luchar por la victoria, porque de eso se trata, de entrar al campo a ganar, a dar el máximo", ha subrayado.

"Para Guille es un reto volver a España, sobre todo para el entrenador que se fue hace casi ocho años. Nunca me he desligado, pero para mí significa cercanía, volver también al origen, cerca de casa, cerca de donde he comenzado. He echado muchas horas en moto cuando trabajaba en la cantera en Sevilla, yendo a Granada, he visto a muchos chicos crecer. Es una ciudad que también me gusta y para mí el reto es ir a un proyecto que tiene las ideas claras, que ha vivido una situación un poco traumática ahora en el presente y poder luchar a muerte cada día para darle de nuevo el sitio que creo que se merece", ha alargado el técnico rojiblanco, quien ha hecho hincapié en que "hay que ilusionarse de nuevo". "El fútbol tiene altos y bajos, pero que vamos a sacar lo mejor de nosotros para que ellos -los hinchas- se sientan parte de esto, que involucremos a todos", ha ahondado.

Abascal quiere que su conjunto rojiblanco "no sea algo casual, sino que sea algo en lo que todo el mundo sienta que es parte de ello". "Desde el que anima, el que va al cole con la camiseta del Granada, el que juega el domingo en cualquier club de la provincia y está deseando ir a ver el partido de su equipo, hasta todos los trabajadores del club y todos nosotros que nos involucraremos al máximo para que esto sea algo en lo que cuando se disfrute, se tenga que disfrutar y el día que tengamos que sufrir, suframos juntos, pero que sepamos que iremos poniendo piedra a piedra para llegar lo más lejos que podamos", ha avanzado.