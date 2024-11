El desencanto de un estadounidense en Granada con las elecciones: "El mundo no será mejor con ellos"

El mundo conocerá en la madrugada de este miércoles, salvo un conteo muy ajustado, al nuevo presidente de Estados Unidos. La vicepresidenta, Kamala Harris, aspira a prolongar el Gobierno demócrata ante un Donald Trump que busca un retorno a la Casa Blanca tras cuatro años en los que ha llegado incluso a ser juzgado por el histórico asalto al Capitolio acaecido en 2021. Bodhi Sandilya es un vecino más de la Bola de Oro desde hace mucho, suma doce años en el país, pero tiene un ojo puesto en su país, Estados Unidos. Este abogado californiano ejerce ahora como profesor de inglés, pero en 2008 llegó a trabajar en la campaña de Barack Obama, por lo que conoce bien parte del entramado político estadounidense. Desde su punto de vista, ni Trump ni Harris son válidos.

Bodhi apunta que le parece "superinteresante" el interés que generan estos comicios en países europeos como España. Asimismo, asegura que "estamos en un momento en que la gente quieren cambio", algo que él también desea. Durante las últimas semanas, ha seguido la carrera presidencial mediante "artículos online y vídeos de YouTube".

"No quieren oírme hablar mal de los dos candidatos"

A pesar de su interés por mantenerse cercano al devenir de las urnas, explica que únicamente habla de este tema en sus streams personales y por Internet. "Mi familia y amigos no quieren oírme hablar mal de los dos candidatos", afirma. A Trump lo califica de "idiota" sin tapujos y sostiene que llegó a ser presidente porque "Clinton era peor". Por otro lado, declara que las criticas al aspirante republicano desde los medios son debido a que no pertenece a los "círculos políticos", condición que si tiene Harris. Asimismo, piensa "Nunca es democracia con ellos. Fue un golpe de estado presentarla a ella sin nadie votarla.". "El mundo no será mejor con ellos", sentencia.

Su decepción con la clase política de Estados Unidos viene desde antes, pues explica que tras trabajar en la campaña de Barack Obama en 2008 también se sintió decepcionado con sus decisiones. El californiano critica que las políticas de los gobernantes del país tienen una coincidencia casi nula con "los intereses de la población". El residente en la capital lamenta la visión de que su país es de sólo dos partidos, pero insiste en que "no estoy de acuerdo en que sólo tengamos dos derechas”. Su preferencia es por Jill Stein, del Partido Verde, quien se presenta por tercera ocasión a la presidencia tras intentos previos en 2012 y 2016. "Ella dice la verdad y quiere ayudar la población", asevera.

Preguntado por sus planes para la noche de este martes, manifiesta que no tiene previsto seguir la madrugada electoral porque "no me afecta, no tengo control del resuelto y puedo dormir bien y ya sentirme triste por la mañana". "No quiero participar en un sistema corrupto”, concluye Bodhi, que deja claro en sus declaraciones que la malafollá granadina que ha desarrollado es para Harris y Trump.