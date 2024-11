Meri Sádaba: "El anuncio de la llegada del metro a Las Gabias ha supuesto un revulsivo urbanístico"

La alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba, es la quinta protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. La regidora remarca que el anuncio de la llegada del metro a Las Gabias, previsto para junio de 2026, ha supuesto ya “un revulsivo urbanístico” para el municipio, que se está “transformando en ciudad” con “muchos proyectos desarrollados y que están por llegar”. Meri Sádaba repasa todos ellos y destaca que el Plan de inversiones, de diez millones de euros, incluye proyectos importantes como la Casa de la Juventud para un municipio que cuenta “con mucha gente joven” y que quiere ser un referente del Área Metropolitana.

Pregunta (P). Quería comenzar esta entrevista preguntándole por cómo está siendo este segundo mandato en la Alcaldía de Las Gabias. Llegó en 2019, con el apoyo de Ciudadanos, y después logró mayoría absoluta en 2023.

Respuesta (R): La realidad es que cuando llegamos en 2019 nos encontramos una situación que muchas veces la comparo con cuando tienes un solar, no tienes la vivienda hecha y tienes que adaptar, construir esa vivienda, hacer los cimientos, que es lo principal para poder habitarla. Y realmente esa fue la situación. Una situación en que había mucho por hacer, estaba todo por hacer en el Ayuntamiento. Habíamos llegado a una cifra de población que superaba los 20.000 habitantes y que, sin duda alguna, no estaban adaptados ni a nivel interno en el Ayuntamiento ni en cuanto a los servicios que se ofrecían, ni tampoco en las infraestructuras que necesitaba la ciudad. Por tanto, nos pusimos manos a la obra en 2019, en ese pacto con Ciudadanos, que fue un pacto que, aunque se aguantó hasta final de mandato, ya se demostró de quién sí, quién no y quién siempre. En ese caso, ese fue el refrendo de la población de Las Gabias que nos otorgó esa mayoría absoluta, porque se demostró que estábamos a la altura de seguir gobernando una ciudad. Una ciudad que había crecido en cuanto a esa población que comenté anteriormente, pero que, sin duda, necesitaba todavía hacer muchísimas actuaciones y éramos un equipo solvente, un equipo que había demostrado esa capacidad y, sobre todo, que teníamos que seguir asumiendo esas riendas de la ciudad para llegar a lo que nosotros siempre hemos dicho, la ciudad que todos queremos, que todos los vecinos de Las Gabias quieren y, sobre todo, adaptada a esa gran ciudad metropolitana que es nuestro objetivo.

P. ¿En qué ha cambiado Las Gabias desde que es alcaldesa del municipio?

R: Realmente era una ciudad que estaba teniendo un letargo en los últimos anteriores diez años y ya, hoy en día, la ciudad de Las Gabias es una ciudad que tiene vida, una ciudad que con el anuncio de la llegada del metro ha supuesto un revulsivo urbanístico. Y luego esa transformación a ciudad, que es la que estamos acometiendo a lo largo de este mandato, con muchos proyectos que están por llegar, pero con otros muchos que se desarrollaron en el anterior mandato. Puedo poner como ejemplo que en el anterior mandato fueron más de 60 vías públicas las que conseguimos acondicionar, fueron muchos proyectos los que pusimos en marcha, pero, sobre todo el orden de todo y los procedimientos administrativos para poder prestar esa mejora de la calidad de los servicios. La limpieza era uno de los temas también principales que conseguimos solucionar en el anterior mandato y que, desde luego, a día de hoy seguimos impulsándolo porque siempre hay algunas cuestiones que son mejorables y seguimos apostando por mantener esa ciudad limpia, esa ciudad saludable y con otros muchos objetivos para este año que ahora te contaré.

P. Ya comenzaron las obras del Metro en Las Gabias, ¿cómo avanzan y cuándo está previsto que estén terminadas?

R: Realmente ya lo llevábamos en el anterior mandato, cuando desde la Consejería de Fomento nos anunciaron que la llegada del metro iba a ser posible en Las Gabias. Nos pusimos a ver todas esas posibilidades de fecha y demás. Y hay una fecha que es muy clara y es la de junio de 2026. La puesta en funcionamiento para esa fecha por parte de la Consejería, porque está sujeta a plazos, ya que la financiación viene de fondos europeos, de los fondos Next Generation. Son 68 millones de euros los que vienen de Europa para el trazado completo de la ampliación metropolitana sur. Y, desde luego, esos plazos están clarísimos que hay que cumplirlos. Nuestro tramo de ejecución de la obra, el que va desde La Gloria, donde va ese intercambiador modal, aparcamiento, hasta donde está el final en Las Gabias, porque son tres paradas las que afectan a la ciudad de Las Gabias: Gloria, vial de Machuchón y la estación final, que es la estación del tranvía. Trabajan a marchas forzadas. Los trabajos se están desarrollando muy bien, cumpliendo todos los plazos de ejecución, y desde luego los propios vecinos de Las Gabias pueden ver en el día a día, cuando van paseando por la zona, cómo se van ejecutando ese nivel de trabajo e incluso el contacto que mantenemos desde el Ayuntamiento con los propios directores de la obra, que nos comentan que están evolucionando a los ritmos que se habían marcado. Y la previsión es que para finales de diciembre de 2025 puedan cumplir con los plazos de ejecución del contrato que tiene la empresa adjudicataria de esas obras.

P. ¿Y para Las Gabias qué supondrá la llegada del metro?

R: Cuando les explico a los vecinos qué es lo que supone, además del desarrollo urbanístico de la ciudad, porque cambia completamente, no solamente la imagen de la ciudad con esa llegada del metro, sino también el desarrollo urbanístico y la transformación a ciudad, siempre lo ponemos de ejemplo. Las Gabias va a ser ciudad con el metropolitano. Todas las ciudades importantes tienen un metropolitano y, desde luego, es un medio de transporte que es único de cara a facilitar también la movilidad en todo el entorno metropolitano, con los municipios que unen ese trazado de metro, no solamente con la ampliación, sino con los que ya disponen de ese medio de transporte desde hace tiempo atrás. En la conexión con otros municipios, como digo, el propio trazado Churriana-Armilla, el propio PTS. Las Gabias, a día de hoy, no cuenta con una línea de autobús para poder acceder en un medio de transporte público a la propia zona del Campus de la Salud. De esta forma, con el metro, los vecinos van a tener esa oportunidad de coger el metro a un precio muy económico, que está a 33 céntimos el billete, y creo que es una forma de acercar a la población, no solamente a muchas personas que trabajan en la ciudad o en alguno de esos municipios metropolitanos de recorrido de metro, sino también el poder hacerlo a la población con una ampliación de horarios y, sobre todo, de frecuencias. A día de hoy, tenemos cuatro líneas de autobuses que comunican la ciudad de Las Gabias con la capital y esas cuatro líneas de autobuses tienen unos horarios muy definidos y unas frecuencias muy amplias. Es posible que en 20 minutos, otros media hora. Y esto va a venir a solucionar esos problemas, porque vamos a tener una frecuencia entre ocho y diez minutos de ese medio de transporte, con lo cual los tiempos de espera en paradas de autobús ya no se van a producir, sino que van a ser bastante más frecuentes esos viajes para desplazamiento y, sobre todo, por el precio tan económico.

P. Las Gabias tiene la aspiración de seguir creciendo en población y cuenta con mucho suelo disponible para ello. ¿Qué planes de desarrollo hay para el crecimiento del municipio?

R: Realmente, en cuanto al trazado de metro, es una zona que ahora mismo está en expansión. Ahí hay varios suelos que son urbanos, que aunque no están consolidados, sí se pueden consolidar con un simple trámite urbanístico, muy sencillo, muy simple, y que es la apuesta por lo que se está haciendo ahora, no solamente con los propietarios de suelo, sino también con los propios inversores que están viniendo a la ciudad de Las Gabias y que, además, se está invirtiendo en terminación de muchas estructuras de viviendas que se quedaron paralizadas por la crisis del año 2007 y que será un empuje bastante importante, pues ya se está invirtiendo en la terminación de esas obras. Pero, paralelamente, tenemos muchos planes parciales que están todavía pendientes de desarrollo. Hay un plan parcial, el llamado PP7, que está todavía pendiente de ese instrumento de desarrollo para poder urbanizar y poder también ponerlo en uso para la edificación de viviendas. Pero, además, nosotros, con ese espíritu constructivo, con esa necesidad que tiene Las Gabias no solamente de contar con viviendas suficientes para poder ofrecer esa alternativa a todas las personas que se quieran venir a vivir y compartir con nosotros la ciudad, también hemos impulsado la revisión de nuestro planeamiento. En pocos meses estará licitándose la redacción del documento urbanístico para no solamente el Plan General de Ordenación Municipal, sino también un Plan de Ordenación Urbana para ordenar lo que ya es suelo urbano y que puedan tener todos las mismas características en cuanto a inmuebles, en cuanto a la estética de los propios edificios. Eso va a permitir que no solamente se puedan construir esas viviendas, como decía, sino que además Las Gabias pueda contar con otro tipo de infraestructura, otro tipo de suelo, que paralelamente va a venir a prestar mayores servicios y mayores capacidades a la población.

P. Y Las Gabias acogerá también un importante proyecto fotovoltaico, ¿qué beneficios tendrá para el municipio?

R: Cuando hablamos de un proyecto fotovoltaico, muchas personas lo relacionan con que se va a llenar todo el terreno de esas placas, que muchas de las ocasiones son feas de ver, por efectos de imagen, pero sí que es verdad que Las Gabias dispone de mucho suelo, mucho suelo que no está protegido, mucho suelo en el que, a día de hoy, no hay ninguna plantación ni hay ninguna actividad agraria. Entonces, en ese tipo de suelos es donde evidentemente estos proyectos tienen encaje. Y esos proyectos son buenos. Son buenos porque nos permiten no solamente que tengamos una capacidad energética para ofrecer suministro a toda la población y que el municipio pueda seguir creciendo, que es importante, porque si tenemos una capacidad eléctrica limitada, por mucho que queramos crecer, construir viviendas, tiene que ir acompasado de todos los suministros que son necesarios para dar servicio a esas viviendas. Entonces, no solamente en eso, sino también que, principalmente, aportan unos recursos que son importantes para el Ayuntamiento. Unos recursos que no solamente se limitan a lo que suponen los impuestos por las licencias de obra de esos proyectos, sino también una prestación patrimonial que es importante de cara a los ingresos públicos y, además, la continuidad de los ingresos que son recurrentes en el presupuesto anual, lo que va a permitir que Las Gabias pueda tener en los próximos años un presupuesto muy expansivo que le permita no solamente la mejora de los servicios públicos, sino además acometer otro tipo de proyectos e inversiones que están en cartera y que son los que estamos desarrollando.

P. Y precisamente por proyectos a corto plazo quería preguntarle ahora.

R: Estamos ya trabajando el pliego, que también saldrá a licitación, de la reforma de nuestro edificio de los Servicios Sociales. En el anterior mandato, adquirimos un local contiguo, que ya es propiedad del Ayuntamiento, donde ahora actualmente se prestan los Servicios Sociales, que va a configurar ese gran complejo para atender a los usuarios más vulnerables, donde también se hizo un gran esfuerzo en cuanto a la plantilla. Los Servicios Sociales son competencia propia municipal a día de hoy por superar esos 20.000 habitantes y tenemos 17 personas en el área que están prestando esos servicios a la población. Un equipo multidisciplinar que requiere esas instalaciones adecuadas para poder prestar el mejor servicio al ciudadano. Esa reforma a un edificio moderno, innovador, con una gran capacidad. En torno a los 450.000 euros de inversión que van a ver la luz en los próximos meses. Ya está en ejecución la obra y nuestra intención es que, a lo largo de 2025, esté puesta en funcionamiento. Estamos trabajando desde el inicio de mandato en la redacción de esos proyectos que ya van avanzando. Ya contamos con muchos de ellos que están redactados para poder sacarlos a licitación y que comenzarán su ejecución a lo largo del 2025 también. Puedo hablar de ese Plan de Inversiones: 10 millones de euros, como puede ser para la Casa de la Juventud. La ciudad de Las Gabias tiene una población muy joven, la media de edad es de 34 años, y hay muchas asociaciones, colectivos de jóvenes que requieren de un espacio no solamente para el ocio, sino también para la formación y para que tengan un lugar de encuentro que es necesario en la sociedad actual para que esos jóvenes puedan formarse, aprender, incluso que salga algún tipo de iniciativa entre ellos que sea también buena para la sociedad. Además de complementar la agenda del Ayuntamiento de actividades, pues vienen también a contribuir y a ayudar en muchas de las cuestiones de eventos que en el día a día vamos realizando. Solo por esa sociedad joven es por la que tenemos que apostar por ese espacio, con una inversión de más de dos millones de euros, en el centro de la ciudad, que pueda estar cerca de ese tejido asociativo y que se pueda utilizar para poner e impulsar todo ese tipo de iniciativas en marcha.

También un nuevo Plan de asfalto, el tercer Plan de asfalto que este equipo pone en marcha. En torno a 700.000 euros, para seguir acondicionando y adecuando determinadas calles que ya tienen algunos desperfectos y que, en algunas de ellas, ni siquiera existe el aglomerado de asfalto y va a a ser la primera vez que cuenten con ese aglomerado e, incluso, otras muchas donde el deterioro es importante y que en 20 años atrás no se había invertido nunca.

Al final, lo que queremos conseguir es una uniformidad de ciudad, una uniformidad donde todas las calles, todas las vías públicas estén adecentadas y con esos Planes de asfalto es la forma con la que estamos consiguiéndolo. Una reforma también de las zonas verdes. Las Gabias cuenta con una treintena de parques y en muchos de ellos hemos intervenido, pero hay otros muchos en los que tenemos que intervenir adecuándolos a una ciudad más verde, más sostenible, que pueda acercarse a vivir experiencias en esas zonas lúdico-deportivas como debe ser. Y puedo poner de ejemplo el más importante de todos ellos, la zona verde nueva que se va a construir en el núcleo de población de Híjar. Los vecinos de Híjar van a poder contar con una instalación deportiva al aire libre, que llevan reclamando también más de 20 años y que ya van a contar con ella. Además de contar con esa zona verde de esparcimiento. Muchos viales públicos, infraestructuras importantes que la ciudad requería desde mucho tiempo atrás, como puede ser el vial de Machuchón, que va también en torno al trazado de metro y que va a ser una vía de descongestión del tráfico por el centro de la ciudad, que sufre, a día de hoy, por A A-338 con la comunicación con la autovía, que tiene enlace directo a la ciudad de Las Gabias. Ese vial de Machuchón va a conectar con la carretera de Híjar. Va a ser próximo también el enlace a la VAU 5, que estamos pendientes de que la Consejería de Fomento exponga al público y, desde luego, también un vial paralelo en Híjar para aliviar también el tráfico y facilitar algo que es importante, porque hay mucha densidad de población en un núcleo pequeño como el de Híjar, casi 7.000 habitantes, con escasez de aparcamientos en el día a día. Y facilitamos con este nuevo vial, que llevará además de un carril bici, 400 aparcamientos para vehículos.

Todo eso unido a otras muchas inversiones, como puedan ser la adquisición de los suelos para una piscina municipal y la realización del proyecto, o como pueda ser, un acceso alternativo a las instalaciones deportivas y a la urbanización Aljomahima. Y ahí me tengo que detener, porque siempre ha sido el tabú que ha existido en la ciudad de Las Gabias el acceso que actualmente hay para esa zona de población del barrio de la Aljomahima o a las instalaciones deportivas. Los vecinos, en el día a día, se preguntan si en esta zona, que está tan deteriorada, el Ayuntamiento, en vez de asfaltar esta calle o aquella otra donde están invirtiendo, ¿por qué no invierten en asfaltar eso? Pues muy sencillo, no podemos hacerlo porque es un barranco y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no lo autoriza. Pero es que, es más, hemos tenido y hemos vivido recientemente la desgracia y la tragedia de lo que ha ocurrido en Valencia. Y esa zona, que es una zona inundable, que es un barranco, el barranco de la Cañada Honda, jamás se nos ocurriría poner en riesgo la vida de las personas con esos accesos. Pedimos cautela y pedimos precaución. Por eso, en estas últimas tormentas, en esta última DANA, lo primero que hicimos con el Plan de emergencia fue cortar inmediatamente ese acceso, que siendo barranco, a día de hoy, sigue utilizando mucha población para acceder a esa zona del municipio, que sí que tiene otra facilidad de acceso por otras fórmulas, pero es verdad que necesita una descongestión con un vial alternativo y en eso también va a estar el Ayuntamiento: invirtiendo y procurando que tengamos un acceso decente a esa zona de la ciudad.

P. Y la oferta deportiva de Las Gabias es muy importante y tienen previsto invertir más de un millón de euros en mejorar las instalaciones deportivas, ¿no?

R: Siempre presumo, además lo digo así, de que Las Gabias es una ciudad diferente a todas las de la provincia. Diferente porque tenemos la oportunidad de ofrecer distintas disciplinas deportivas que no la tienen otras ciudades, como puede ser el campo de golf de 18 hoyos. Y aunque es un campo de golf que gestiona el propio club de golf de Las Gabias, es una oportunidad más para hacer deporte en Las Gabias. Un deporte distinto, en el que más de 800 socios participan no solamente en las competiciones sino en entrenamientos del día a día. Además, contamos con la gran suerte de tener también el centro de entrenamiento de tiro, donde la gran deportista de tiro olímpico y, además, medallista olímpica, Fátima Gálvez, entrena a diario. Y, además, hay una oportunidad también para los vecinos, e incluso mucha gente del resto de la provincia y de otros lugares, que se desplazan allí a ver la práctica del tiro. Otra oportunidad más de un deporte distinto y diferente, que no lo tienen el resto de municipios de la provincia.

Pero, además, se complementan esas dos actividades, que son a título privado, con una oferta deportiva que existe en la ciudad en las instalaciones públicas municipales. Tenemos la gran suerte de contar con un complejo muy amplio y en el que se pueden ofrecer distintas disciplinas deportivas. Son más de 20 clubes los que, en el día a día, realizan sus entrenamientos o competiciones en las instalaciones públicas municipales. Y, además, contamos con esa piscina municipal de la que hacen uso también, además de los propios usuarios, el club de natación de la ciudad de Las Gabias, que es un club también que tiene grandes deportistas. La variedad, la diversidad, las ofertas deportivas hacen que nosotros no perdamos el punto de vista de mostrar nuestro impulso y el apoyo a todas esas personas. Más de 5.000 usuarios pasan a la semana por las instalaciones deportivas de Las Gabias. Por lo tanto, la mejora continua, el seguir ampliando, el seguir embelleciendo, que es lo que estamos trabajando ahora mismo, y el seguir teniendo las mejores condiciones de todas las instalaciones.

Anunciaba hace poco, hace un mes aproximadamente, ese Plan de inversiones del millón de euros, que ya se está acometiendo con diversas actuaciones de embellecimiento, de remodelación, de modernización de mayor número de zonas verdes. Pero, además, se complementan con otro tipo de actuaciones, como puede ser el cambio del pavimento de las siete pistas de pádel que a día de hoy tenemos por un pavimento en mejores condiciones y, sobre todo, con una misma estructura e imagen de esa zona deportiva, como puede ser también el complemento de una zona deportiva exterior, ampliando la actual pista de voleibol y playa, también que se pueda desarrollar otro tipo de deporte, como el fútbol-playa. Pero, sin duda alguna, el proyecto estrella de la instalación deportiva de este mandato es la ampliación del gimnasio municipal. Tenemos un gimnasio municipal que, a día de hoy, tiene un gran número de usuarios y que se utiliza mucho en el día a día, pero requiere de esa ampliación para que se puedan seguir desarrollando distintas actividades dentro del propio complejo municipal.

P. Y en el presupuesto para el próximo año ¿está ya trabajando? ¿Cuál va ser y qué partidas serán las más destacadas?

R: Realmente tenemos grandes retos por llevar a cabo y, precisamente, todo este conjunto de inversiones van a incluirse e incorporarse en el presupuesto municipal, porque tenemos que empezar a acometerlas cuanto antes y requiere esa financiación, que vendrá seguramente de alguno de los proyectos, que se financiarán con recursos propios. Otras financiaciones vendrán de manos de otras administraciones y otras vendrán con la estrategia que estamos trabajando de cara a fondos europeos, con la nueva convocatoria que sale y que, por primera vez, Las Gabias acudirá a presentarse. Ya estamos terminando de cerrar la estrategia con la que nos presentaremos y, desde luego, supone una oportunidad en cuanto a esa financiación para poder acometer esos proyectos de mantenimiento, como pueden ser también nuevos servicios.

Está claro que la recogida de residuos es algo que nos ha hecho que tengamos que acometer por parte del Gobierno central la nueva Ley de Economía Circular, que nos obliga a que para el 8 de abril tengamos en vigor una nueva tasa, que tendrá que gravar a los vecinos en cuanto a todo lo que supone la recogida y el tratamiento de los residuos, pues tiene que estar contemplado en el presupuesto municipal. Nosotros, lo tengo claro, no podemos. Lo que la Ley de Haciendas Locales no obliga a los ayuntamientos no lo puede obligar un Gobierno, sea del signo político que sea, a través de un decretazo, con esa Ley de Economía Circular, que obliga a los ayuntamientos a que esa tasa sea repercutida íntegramente al vecino, al ciudadano. Es algo que está fuera totalmente del margen legal. No entendemos cómo existiendo una Ley de Haciendas Locales se nos obliga a que una tasa, que siempre es potestativa por parte de los ayuntamientos, nos obligan a imponerla al ciudadano, para gravar lo que puede ser el tratamiento o el impuesto al vertedero. Un impuesto que también el Gobierno de España se ha sacado de la manga para que lo pongamos en marcha desde los ayuntamientos. Al final, yo vuelvo a decir lo mismo: yo invito y tú pagas del Gobierno de España.

Y no solamente con eso, son muchos servicios los que nos están obligando a prestar a día de hoy a los ayuntamientos, como puede ser también el control de las colonias felinas, el control de los animales domésticos, con esa nueva Ley de Bienestar Animal. Que yo comprendo que los animales hay que protegerlos y demás, y me parece bien que se lleven a cabo esas competencias, porque es la administración más cercana que hay al ciudadano, pero tienen que venir acompañadas de esa financiación que es necesaria. No pueden ser nuevas competencias, pero que las siga pagando el vecino de a pie con sus impuestos locales.

P. A nivel cultural tienen en marcha un proyecto de investigación, musealización y valorización de la ‘Villa romana de Gabia’ junto a la Universidad de Málaga. ¿Cómo va avanzando? ¿Qué va a suponer para el municipio?

R: Realmente yo siempre también digo que Las Gabias tiene esa gran suerte de tener un gran patrimonio histórico, cultural, gastronómico, que hace atractiva la ciudad para que muchas personas puedan venir a conocerlo. Disponemos, además, de grandes vestigios, de grandes monumentos que son atractivos para que esas personas puedan venir. Y uno de ellos es la villa romana. Una villa romana en la que desde el año 2007 no se había hecho absolutamente nada y que, desde luego para nosotros, es un impulso también como ciudad para seguir dándolo a conocer, pero sobre todo seguir investigando.

El convenio con la Universidad de Málaga, y también quiero aclararlo porque muchas veces me dicen tenemos una Universidad en Granada que es de las más prestigiosas a nivel internacional y totalmente de acuerdo, pero aquí lo que pasa es que el arqueólogo que ha trabajado ese proyecto es de la Universidad de Málaga. Y no quiere decir que la Universidad de Granada no participe, no intervenga, no colabore, todo lo contrario. Si aquí cuantas más personas estén apoyando un proyecto, mejor y más éxito tendrá ese proyecto. Lidera la Universidad de Málaga, de ahí el convenio, que se asume con fondos con recursos propios municipales del Ayuntamiento. Participa la Universidad de Jaén, donde también hay una arqueóloga que vive en la ciudad de Las Gabias y participa la Universidad de Granada también, el área de arqueología, con la cátedra que participa en el proyecto. Todo suma, todo aporta conocimiento y ya con los primeros estudios, las primeras investigaciones, se ha podido determinar que se trata de una de las villas más importantes de la Península Ibérica y que, además, podría estar al nivel de las villas romanas de Roma o de Pompeya. Algo que para nosotros es bastante importante porque hay una parte que sí que conocemos, que es esa galería subterránea, pero hay amplitud en esa galería subterránea y se ha determinado que esa villa romana tiene unas características muy especiales y en eso es en lo que vamos a trabajar con ese convenio, en seguir excavando para seguir descubriendo ese yacimiento arqueológico que está enterrado y sobre todo hacerlo visitable, que es lo más importante para que muchas personas puedan seguir conociendo un poquito más de él y, sobre todo, viendo ese gran valor que aporta también mucho a la ciudad de Las Gabias.

P. De cara a la Navidad, ¿qué actividades están preparando en Las Gabias, ya que quiere ser un referente de estas fiestas en el Área metropolitana?

R: Sí, yo creo que lo estamos consiguiendo. La Navidad es una fecha muy importante para todos. A todos nos pone más sensibles, nos llega al corazón ese espíritu navideño, nos hace que salgamos a vivir en armonía, con amigos, con familiares, que disfrutemos de todas las actividades. Por eso, el impulso que este equipo de gobierno está consiguiendo con respecto a la Navidad. Antes, la cabalgata de Reyes que existía en la ciudad de Las Gabias era una cabalgata que no era atractiva y a día de hoy se ha convertido en ese referente de la provincia de Granada, ya que muchas personas de fuera de Las Gabias vienen a visitar expresamente esa cabalgata de Reyes y como otro año más, sorprenderemos con esa gran cabalgata de Reyes. Pero, además, son otras muchas iniciativas las que vamos a poner en marcha a lo largo de esta Navidad de 2024. Ya estamos trabajando con toda esa programación que se presenta el día 28 de noviembre para hacerla visible a todos los ciudadanos y sobre todo animarlos a participar. Una Navidad tiene que ser acompañada de la gente, de la gente que más se quiere y con los que en el día a día viven a tu alrededor. Por tanto, me gusta que los vecinos de Las Gabias participen en todas las actividades y compartirlas con ellos. Va a ser una Navidad mágica una vez más en Las Gabias y con ese referente de que, al final, una ciudad metropolitana que destaca también por su Navidad, por las actividades, por la programación. Porque no se nos olvide, podemos tener una ciudad muy grande, pero la ciudad hay que dotarla de vida y de participación de los vecinos.

P. Y a nivel cultural, ¿qué proyectos más tienen previstos?

R: Estamos trabajando en algo más que la promoción de la ciudad, como puede ser con esa Villa Europea del Deporte, que es un proyecto en el que vamos a participar y que también se va a dar a conocer en los próximos meses. Creo que también es un proyecto bastante importante de cara a esa proyección de ciudad deportiva que tiene Las Gabias. A nivel cultural hay una programación bastante amplia. Estamos con todas las rutas diseñadas de conocimiento del propio patrimonio de la ciudad de Las Gabias, como puede ser la Casa de los Blascos, algo que también estamos trabajando para seguir completando esa rehabilitación del edificio, que adquirimos a finales de 2020 y que ya se ha rehabilitado una parte de esa casa. Sin duda alguna tenemos que seguir ampliando y dándola a conocer, como también la incorporación de esa musealización que iría en el propio interior de la casa, como pueda ser con la próxima rehabilitación y el impulso para que se ubique allí la oficina de turismo de la ciudad de Las Gabias. Son muchos proyectos los que suman, son muchos proyectos los que hacen esa transformación de ciudad y, al final, con la programación deportiva, la programación cultural, la programación de eventos y de fiestas. El referente de Las Gabias no solamente con la Navidad, sino como una ciudad de eventos, de conciertos, en los que también estamos apostando. Van a crear ese revulsivo también de vida de la ciudad para conseguir toda la ciudad que queremos.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Las Gabias y en las que tiene que trabajar como alcaldesa para mejorar?

R: Necesidades hay muchas, también lo tengo que decir. No es fácil el poder llevar a cabo estos proyectos, no solamente por la burocracia interna, sino también porque, al final, para poner proyectos en marcha son muchos los trámites que hay que conseguir, muchos los obstáculos que hay que sobrepasar para poder llegar, por fin, a iniciar una obra y que se terminen como uno quiere. Pero sí que es verdad que queda mucho por hacer. Yo lo digo y se lo digo en el día a día a mis vecinos, hay todavía muchísimas actuaciones que seleccionar, hay muchísimas trabas administrativas de cara a impulsar muchos proyectos, pero principalmente tenemos una necesidad de suelo muy importante y que con el impulso del Plan General vamos a conseguirlo. Suelo para equipamiento y espacios públicos, principalmente. No tenemos suelo de uso de equipamiento educativo. Estamos trabajando para facilitar un suelo de equipamiento educativo, para poner a disposición de la Junta de Andalucía la construcción del nuevo instituto, que es totalmente necesario. En ese proyecto se nos está presentando una dificultad extrema, pero lo estamos consiguiendo y mi compromiso es ponerlo a disposición cuanto antes para que se construya ese instituto que es tan necesario y como puede ser también en el ámbito sanitario. Las Gabias es una ciudad que, como bien sabéis, tiene ya más de 24.000 habitantes, con un ritmo de crecimiento exponencial, con una previsión de que en los próximos seis u ocho años podamos llegar a los 30.000 habitantes, porque el ritmo de crecimiento es en torno a los mil habitantes por año, con ese crecimiento también en cuanto a desarrollo urbanístico. Las Gabias tiene que tener unas urgencias de 24 horas y así lo he trasladado a la Delegación de Salud, así lo he trasladado al propio delegado y le he dicho que es totalmente necesario que se estudie la posibilidad de que Las Gabias pueda contar con ese centro de urgencia, que no solamente dé servicio a los vecinos de Las Gabias, sino también a muchos municipios aledaños, como puedan ser todos los municipios del Temple, Escúzar, La Malahá, Agrón, la propia Churriana de la Vega, que está próxima también a Las Gabias o, incluso, el propio municipio de Cúllar Vega. Esa zona de urgencias podría acoger perfectamente a unos 80.000 usuarios.

P. Y ahora, alcaldesa, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Las Gabias:

(Audio): Gonzalo, vecino de Las Gabias: ¿Qué inversiones tiene previstas en infraestructuras en esta legislatura?

R: Ya he avanzado a lo largo de la entrevista algunas de las inversiones que vamos a realizar, pero yo destacaría tres de esas infraestructuras: vía de Machuchón, que es esa vía que va a liberar el tráfico tan intenso que tenemos en el interior de la ciudad; vía al paralelo al Carlos Cano, en el núcleo de población de Híjar, y la Casa de la Juventud. Son tres proyectos bastante ambiciosos en los que llevamos trabajando no un año, sino cuatro años, porque han requerido en los viales concretamente la realización de la innovación urbanística y los plazos, los informes y todos los trámites que requieren son tediosos y se alargan en el tiempo. Por tanto, cuatro años de trabajo que ya van a ver la luz en el próximo mes también y con esos proyectos ya redactados para ponerlo a licitación y que se pueda comenzar la ejecución a lo largo de 2025.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta:

(Audio): Sandra Fernández, vecina de Las Gabias, integrante de Creanditos: ¿Qué planes tiene a futuro para los jóvenes y para su desarrollo laboral y personal?

R: Esa Casa de la Juventud que he comentado anteriormente va a dar espacio a esos jóvenes para que puedan tener distintos proyectos, que se están impulsando desde el área de Juventud, un área donde participan más de cien jóvenes. Y con ese proyecto, que también complementa y que es uno de los que yo presumo, porque ha sido impulsado por el propio Ayuntamiento de Las Gabias: el Proyecto Diverso. Personas que tienen algún tipo de discapacidad y que, desde luego, pueden compartir con el resto de jóvenes, con el resto de asociaciones. Tenemos multitud de proyectos de ocio. No se nos puede olvidar que nuestros jóvenes son un motor principal también en el desarrollo de las ciudades. Tenemos una agenda de programación de actividades con los jóvenes muy amplia, no solamente los talleres propios que se ponen en marcha por parte del Ayuntamiento, sino también las distintas excursiones para otros lugares. Pero, sobre todo, lo que hay que fomentar entre ellos es la interrelación de esos jóvenes para que puedan tener esas actividades de ocio, formativas, de participación, pero que al final de ahí salgan ideas nuevas. Ellos son el principal motor de Las Gabias, como he dicho, pero que, sin duda alguna, ellos son los que tienen la iniciativa en todo momento.

A mí me gusta mucho reunirme con ellos porque en cada una de esas reuniones, en las que participan muchos jóvenes, me gusta que tomen la palabra y nos digan: Oye, alcaldesa, concejal, ¿por qué no iniciáis esto, que creemos que puede ser un proyecto atractivo y que al final es lo que queremos poner en marcha? En ese sentido, estamos trabajando, siempre en conjunto y de la mano de ellos, atendiendo las iniciativas que nos trasladan. Uno de los talleres principales que tenemos en el área de Juventud y que está de moda es la danza urbana. Hay más de 250 jóvenes que participan en ese taller de danza urbana y que está funcionando tan bien, no solamente porque luego hacen sus bailes y participan en muchas actividades del Ayuntamiento, sino porque también supone entretenimiento para ellos. A la vez, se mantienen activos con esa práctica del baile. O como pueden ser otros talleres de mejora de capacidades, como en idiomas o en otras cuestiones de apoyo escolar. Hay diversidad de programación en el área de Juventud y, desde luego, de la mano de los jóvenes, como nos gusta impulsar todas las iniciativas y siempre contando con ellos.

P. Por último, ¿qué ventajas diría que tiene vivir en Las Gabias?

R: Siempre he dicho que Las Gabias lo tiene todo. Las Gabias es una ciudad que está cerca de la capital, que va a tener las mejores comunicaciones con la capital una vez que tengamos esa llegada del metropolitano, con lo cual, en pocos minutos vamos a estar cercanos. Pero, además, tiene su propia esencia y su propia identidad. En Las Gabias no solamente puedes tener esa historia de la ciudad, de identificarte con ella, de vivir sus propias tradiciones que nosotros impulsamos y mantenemos, sino que, además, es una ciudad tranquila para vivir. Y sobre todo, tienes también la posibilidad de que estando en un entorno urbano y tan cerquita de la capital, estás rodeado de unas zonas verdes que te permiten y te animan a mantener una vida saludable, una vida deportiva, con esas grandes infraestructuras que se ofrecen. También se complementa con una agenda de programación de actividades, que es la que impulsamos nosotros todos los años. Por lo tanto, tenemos todo. No necesitamos salir de la ciudad para poder tener esa oportunidad. Pero sin duda alguna, yo creo que es la mejor ciudad para vivir. Va a convertirse en la primera ciudad metropolitana y, desde luego, con esa apuesta que estamos haciendo, estoy convencida de que a lo largo de este mandato lo vamos a conseguir.