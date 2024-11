Diego Ocampo sobre el Covirán: "Tienen talento y son muy competitivos"

Metódico y sin que las grandes gestas de los últimos días cambien el rumbo que debe seguir su equipo. Diego Ocampo no quiere grandes alardes ni extravagancias. Solo quiere seguir trabajando y que sus jugadores cumplan con los objetivos marcados. "Fijarnos en el resultado o en lo que pueda pasar mañana no vale para nada. A mí hoy no me importa el partido de mañana, bastantes cosas tengo que hacer hoy", comentaba tajante el técnico gallego en la rueda de prenda previa al partido ante el Covirán Granada.

Las predicciones están a favor de BAXI Manresa, más aun tras ganar a Unicaja de 40 puntos en el Nou Congost. Sin embargo, Ocampo se centra en "no venir al partido con una película hecha. Sabe dios cómo va a ir el partido". El entrenador aboga por ir "parte por parte, acción por acción. Pocos minutos y mucha calidad", ante un rival al que ve como un equipo con "estabilidad, no se ponen nerviosos, tienen talento y son muy competitivos".

El técnico del BAXI Manresa analiza al conjunto rojinegro como un club que "nunca se rinde y que lleva creciendo mucho tiempo con una estructura muy estable. Saben muy bien lo que hacen. Tienen un equipo de jugador con talento y experiencia. Es un equipo muy peligroso, no podemos evaluarlos por unos resultados, eso no crea una tendencia de nada. Es un equipo bien construido".

Ocampo habló también de las bajas que presentará su equipo este fin de semana. Respecto a Chuba Ohams, señala que el jugador "se lesionó el pasado jueves y se encuentra en proceso de recuperación. No es nada importante, se recuperará en breve". En cuanto a Santiago Vescovi y cuestionado por un posible reemplazo, el técnico asegura que "no pensamos en incorporar a nadie. El equipo necesita estabilidad para que los roles vayan encajando".