Faltan 16 días para la celebración de los Goya y, mientras la ciudad se sigue preparando, la agenda cultural continúa su ritmo frenético. No son pocos los conciertos y eventos que hay que destacar este fin de semana. Comedia, rock e incluso un concierto solidario se dan cita esta semana en la ciudad de la Alhambra, además de una serie de proyecciones de películas nominadas a los Goya. Se destaca una programación completa en el Teatro Isabel La Católica en la que se ha organizado encuentros con los que han llevado a cabo estas obras. Granada continúa brillando en el mundo de la cultura.

Concierto solidario de Kiki Morente

Kiki Morente estará el próximo sábado 25 de enero a las 20:00 horas en el Auditorio de Servicios Centrales para un concierto solidario. La entrada, que cuesta 20 euros, se destinará para ayudar a las familias afectadas por la DANA. La recaudación de la venta se destinará la ONG Integración para la vida (Inpavi) que lo utilizará para ayudar a las personas afectadas. Kiki Morente sigue los pasos de su padre aunque bajo su propio sello. Actualmente, acaba de publicar su tercer álbum 'Azabache', disponible en las plataformas digitales desde el pasado 17 de octubre.

Dani Rovira estará en Granada

"Que la vida 'Vale la pena' es cierto, pero en la vida, la pena también vale", así concluye el Palacio de Congresos de Granada el resumen del 'stand up comedy' de Dani Rovira. Se celebrará el próximo jueves 23 y viernes 24 de enero a las 20:30 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. El artista pretende comentar, con su toque de humor, temas como la tristeza, el duelo o la pena.

Tributo a ABBA con Candlelight

En el Carmen de los Mártires se anuncia una velada especial el próximo viernes 24 de enero a las 19:00 horas. Candlelight iluminará el inicio de su fin de semana con un tributo a ABBA. Para acceder a tal espectáculo, la entrada costará entre 25/41 euros. En el programa interpretado por el cuarteto de cuerda Antequeruela se anuncia grandes temas como: Dancing Queen, SOS, Money, money, money, The Winner takes it all, Voulez-vous, Angeleyes, Waterloo, Fernando, Knowing me, Knowing you, Chiquitita, Lay all your love on me, Super trouper y Mamma Mia.

Planta Baja sigue con su ritmo frenético

Planta Baja tiene la agenda cargada de eventos esta semana con varios espectáculos hechos para todos los gustos. Empieza su fin de semana este jueves 23 de enero a las 21:30 horas con una actuación de Ramper y de Pena Máxima. Ramper es una joven banda granadina de rock que vio la luz del día en 2017. Tan solo tres años después, el grupo publicaba su primer disco de estudio 'Nuestros mejores deseos' en un momento de incertitud, en marzo del 2020. Por otra parte, Pena Máxima es un dúo de pop-rock. Hermanos y "viejos conocidos del circuito subterráneo nacional", tal y como lo explica la página oficial, se convierten en este dúo que grabaron su primer disco en diciembre de 2022 junto a Raúl Pérez. Por tan solo 10 euros, se garantiza buena música y diversión.

El fin de semana tan solo acaba de empezar y es que La Juan Román Cumbia estará presente en Planta Baja el próximo viernes 24 de enero a las 21:00 horas. Por 22 euros, se podrá disfrutar de la "nueva sensación cumbiera de Granada", como se indica en la web oficial. El grupo se formó a finales de 2021 como un "simple experimento para pasarlo bien" pero ha demostrado que tiene potencial para durar en la vida nocturna granadina. Se podrá disfrutar de la mezcla de dos ritmos: la cumbia y el cuarteto además de interpretar algunos clásicos y canciones originales.

La fiesta continúa el sábado 25 de enero a las 21:30 horas con el trío barcelonés Mujeres. El grupo de rock y garage ofrece sus mejores espectáculos armados con una guitarra, un bajo y una batería. Su ritmo es más bien sesentero pero tienen su conexión con el estilo indie. La banda se formó en 2008 y su recorrido ha llegado a salir del país. En 2023, el grupo regresó con su obra 'Desde flores y entrañas' peor ha sacado desde entonces un álbum 'Trance Continuo' disponible en plataformas digitales desde el pasado 17 de octubre. Tan solo costará 16 euros para poder disfrutar de una noche inolvidable.

Planta Baja cierra su fin de semana repleto de actuaciones con un concierto de E.T Explore Me el próximo domingo 26 de enero a las 19:00 horas. El precio de la entrada anticipada es de 10 euros y 13 euros en taquilla. Directos desde Países Bajos, el trío de Haarlem vuelve a las andadas más fuerte que nunca. Desde el pasado 19 de enero del 2024, el álbum 'Drug me' está disponible en plataformas digitales y ya ha anunciado otro proyecto más para este 2025. El grupo de punk / hardcore se adentra en "un universo sonoro oscuro y caótico", como lo explica la web oficial. Cuentan con años de experiencia "reventando" en distintos festivales y han encontrado refugio este fin de semana en la ciudad de la Alhambra.

Candlelight sigue brillando en el Hotel Palacio de Santa Paula

El Hotel Palacio de Santa Paula sigue bajo las luces de los espectáculos Candlelight. El próximo domingo 26 de enero, habrá dos espectáculos de luces, uno a las 19:00 horas y otro a las 21:00 horas. Las dos actuaciones interpretarán los mejores temas de Bridgerton. Los artistas son el cuarteto de cuerda Antequeruela que ha programado los siguientes grandes éxitos: We could form an attachment, Bridgerton Theme, Thank U, Next - Ariana Grande, Bad Guy - Billie Eilish, Strange - Celeste, Material Girl - Madonna, Diamonds - Rihanna, Dancing on my own - Robyn, You oughta know - Alanis Morissette, What about us - P!nk, Wrecking Ball - Miley Cyris, Abcdefu - GAYLE, Cheap Thrills - Sia, Thunder - Imagine Dragons, Yellow - Coldplay, Give me everything - Pitbull, AFROJACK, Ne-Yo y Nayer. Se podrá apreciar el espectáculo por un precio de entrada de entre 20/39 euros.

Sensaciones, espectáculo flamenco

Granada no puede tener su agenda cultural completa sin al menos una actuación de flamenco. El Teatro Flamenco de Granada con su espectáculo 'Sensaciones' se encargan de ello. Como todas las semanas, hay diferentes pases para disfrutar de este arte. Dos pases de jueves a domingo a las 17:00 y a las 19:00 horas. También se añade el pase a las 20:45 horas los viernes y los sábados. Su precio no varía: gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años.

Jueves 23 de enero

12:00 horas: Mesa redonda 'La UGR divulga con el cine' con el director de la película 'La vida en una gota', Pedro Lendínez de Haro y el productor y presidente de la Asociación de Enfermedades Raras más Visibles, promotora de la película, Pedro Lendínez Ortega

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños entre 6 y 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños entre 6 y 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Proyección 'Mi Hermano Ali'. Teatro Isabel La Católica. Entrada libre, previa reserva de entradas mediante la web oficial de la Academia de Cine

20:00 horas: Sol Marianela + Lucas Garbarino. La Tertulia, Granada. (Taquilla inversa)

20:30 horas: Dani Rovira - Vale la pena. Palacio de Congresos y Exposiciones

21:00 horas: Yanub. JJ Taberna. (10 euros)

21:00 horas: Srta. Araceli. Sala Riff, Armilla. (Entrada libre)

21:30 horas: Ramper + Pena Máxima. Planta Baja. (10 euros)

21:30 horas: Le Gatto Swing. Lemon Rock. (3 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: La Jam de Lucho. Rocknrolla. (5 euros con consumición)

22:00 horas: Brian Sáez. Liberia Café Pub. (7 euros con consumición)

22:00 horas: Túrtum. Sala Víbora, Granada. (Entrada libre)

Viernes 24 de enero

12:00 horas: Encuentro con cineastas de Granada. Universidad de Granada, en el salón de actos de la Facultad de Comunicación y Documentación (Colegio Máximo, Campus La Cartuja

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños entre 6 y 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Proyección 'Marisol, llámame Pepa'. Teatro Isabel La Católica. Entrada libre, previa reserva de entradas mediante la web oficial de la Academia de Cine

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños entre 6 y 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Tributo a ABBA Candlelight. Carmen de los Mártires. (25/41 euros)

20:30 horas: Dani Rovira - Vale la pena. Palacio de Congresos y Exposiciones

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños entre 6 y 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Proyección 'Maribel y la extraña familia' (Forqué, 1960). Espacio V Centenario

21:00 horas: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi Candlelight. Carmen de los Mártires. (21/41 euros)

21:00 horas: Mobb Deep. El Tren, Granada. (48,58 euros)

21:00 horas: Tres Creus Tour Hoke. Industrial Copera Revert, La Zubia. (29,75 euros)

21:00 horas: Luis Bolín (La Unión). JJ Taberna. (16,50 euros)

21:00 horas: La Juan Román Cumbia. Planta Baja. (22 euros)

21:30 horas: Frederick Montana. Lemon Rock. (3 euros)

22:00 horas: Hot Jazz Jam Session. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: Capitán Mercury. Tributo a Queen. Sala Víbora, Granada. (18,22 euros)

22:00 horas: Barsinë + Ciclocéano. Rocknrolla. (10/12 euros)

22:00 horas: Resurrección. Tributo a Amaral + La Oreja Band. Tributo a la Oreja de Van Gogh. Sala Riff, Armilla. (10/15 euros)

22:30 horas: Paco Chica. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Sábado 25 de enero

12:30 horas: La maleta de Federico. Sostiene Pereira Librería, Granada. (12 euros)

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños entre 6 y 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños entre 6 y 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Freddie's Kids. El Acorde, Granada. (Entrada libre)

19:00 horas: Glock 17 + Analógicos + Ganzer. Sala Víbora, Granada. (10 euros con cerveza)

20:00 horas: Kiki Morente. Auditorio Caja Rural Granada. (20 euros destinados a la ONG Integración para la vida -INPAVI- que los utilizará para los damnificados por la DANA)

20:00 horas: Concierto de alumnos Full Program. Ool Ya Koo. (Entrada libre)

20:30 horas: Mecanomanía. Tributo a Mecano + A Contrareloj. Tributo a El Último de la Fila + Fitovoltaje. Tributo Fito y Fitipaldis. El Tren, Granada. (18/25 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños entre 6 y 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:30 horas: Mujeres. Planta Baja. (16 euros)

21:30 horas: Los Estanques. Lemon Rock. (12/15 euros)

22:00 horas: Stigia + Maraña. Rocknrolla, Granada. (8/10 euros con consumición)

22:00 horas: La Cuchilla. Kortometraje, Churriana de la Vega. (Entrada libre)

22:30 horas: Cover's 2. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Domingo 26 de enero