Compra una freidora de aire en Amazon, pero lo que recibe en su lugar se vuelve viral

Muchas empresas ofrecen una gran cantidad de descuentos por tiempo limitado en sus sitios web. Este es el caso del gigante del comercio electrónico Amazon, que celebró su famoso Prime Day la pasada semana. Muchos usuarios aprovechan para comprar artículos de cosmética, hogar, electrónica, entre otros. Entre las ofertas más atractivas suelen estar las famosas air fryer o freidoras de aire, que se han puesto muy de moda últimamente.

Una usuaria de X (anteriormente Twitter) ha compartido una sorprendente imagen mostrando el resultado de la compra de uno de estos aparatos de cocina al recibirlo en casa. La usuaria @sofiaserrano97 se quedó atónita al recibir lo que pensaba que era una simple freidora de aire de Amazon, pero en realidad era un reptil de grandes dimensiones.

Pedimos una air fryer por Amazon y nos llegó con un acompañante 🙄 no sé si fue culpa de Amazon o la transportadora … buenos días! pic.twitter.com/BgYDi4qUev — Sofia Serrano (@sofiaserrano97) July 18, 2024

"Pedimos una air fryer por Amazon y nos llegó con un acompañante 🙄 no sé si fue culpa de Amazon o la transportadora … buenos días!, decía la usuaria que se lo tomó con humor.

Las reacciones no se han hecho esperar. Una gran cantidad de usuarios, entre asustados, atónitos y empatizando con el susto que se llevó la usuaria al inspeccionar el contenido de la caja, ha mostrado su apoyo y comprensión hacia ella con mensajes como: "la pidieron por Amazon o por el Amazonas?", "A mí lo que me interesa saber es si alguien puede decirme que clase es esta lagartija. Me mata la curiosidad, pobrecita madre viaje se mando por la irresponsabilidad del ser humano, todo mal."

El tweet ha recibido más de 4 millones de vistas y algo más de 40.000 me gusta.