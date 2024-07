Las Jornadas Gastronómicas de la Cereza Güejareña volverán a brillar en su XIV edición de la mano de sus homenajeados de este año. Apenas unos días después del inicio de la legislatura en Estrasburgo, la diputada del Parlamento Europeo Carmen Crespo recibirá la Cereza de Oro 2024, máxima distinción que concede el Ayuntamiento de Güéjar Sierra, el día el viernes 26 de julio, a las 20:00 horas, en la Casa de la Cultura.

Según el alcalde, José Robles, este reconocimiento tiene su razón de ser en la labor que Crespo ha desarrollado durante sus más de cinco años al frente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. “Siempre ha destacado por su firme compromiso con el medio rural, la defensa de los intereses del sector y la apuesta por la mejora de las infraestructuras como motor de impulso a la economía local”, señala.

La portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Turismo, Elisabeth García, apunta a que desde la que era la cartera de la ahora europarlamentaria se han impulsado caminos rurales, que son “comunicaciones prioritarias para la agricultura, la ganadería y el turismo güejareños, tales como el arreglo del Camino del Coto, el Camino de la Loma Papeles y los próximos trabajos para la mejora de la conexión con Quéntar a través del Camino de la Argumosa”.

Por si fuera poco, en el marco del mismo acto la Asociación de Empresarios Vereda de la Estrella distinguirá la cocina de la familia Bracero “por su contribución a la promoción de los productos locales, así como su aportación a la cocina granadina desde los fogones del Hotel Granada Palace”, indica la presidenta del colectivo, Encarni Pérez. El galardón lo recogerá el chef Jesús Bracero, continuador del legado de su padre, Paco Bracero, fallecido hace un año y considerado uno de los grandes defensores y divulgadores de la gastronomía de Granada.

Regreso a la Fuente de las Batallas

Homenajes aparte, el oro rojo de Güéjar Sierra volverá a tomar la Fuente de las Batallas este jueves 18 de julio, a partir de las 20:00 horas. Tras el parón del año pasado, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Asociación de Empresarios Vereda de la Estrella retoman la acción promocional que supone el pistoletazo de salida de sus Jornadas Gastronómicas de la Cereza Güejareña.

En concreto, la programación de la que es la XIV edición del evento se dará a conocer en un stand informativo donde, además, será posible la compra de cerezas, así como la promoción del destino y la puesta en valor de los productos locales con sello 'conca', acrónimo del eslogan ‘Productos hechos con cariño’. Se trata de una actividad que cuenta con la colaboración de la Cooperativa Maitena del Genil y Cerezas Sierra Nevada.

A la espera de conocer los detalles del programa, uno de los platos fuertes de las Jornadas Gastronómicas de la Cereza Güejareña 2024 tendrá lugar el sábado 27 de julio con el octavo Cereza Freshtival de Güéjar Sierra, que este año sonará a la particular fusión entre Los Toreros Muertos y No me Pises que llevo Chanclas, o lo que es lo mismo, Los Toreros con Chanclas. Una formación encabezada por los carismáticos Pablo Carbonell y Pepe Begines, que prometen una noche de fiesta y repertorio para rato.

Hechizo, homenaje a Héroes del Silencio, y la dj güejareña Noe Morillas completan el cartel. Las entradas están a la venta al precio de 15 euros hasta el 20 de julio (a partir de ese día, costarán 20 euros) en www.universe.com; en Güéjar Sierra en establecimientos asociados y Ayuntamiento y, en Granada, en La Despensa de Güéjar (Calle Agustina de Aragón, 18).

Las camisetas del Freshtival cada año rinden homenaje a un grupo y, en este 2024, hacen un guiño a Kiss por su 50 aniversario; además, son cien por cien sostenibles. Se pondrán a la venta a partir del 19 de julio en los comercios locales Modas Jayda, Carma y Todo Corazón.