Almuñécar celebrará el 11 y 12 de febrero la tercera edición de 'Expo De Boda'

El concejal de Fiestas y Cultura de Almuñécar, Alberto García Gilabert y el responsable de la empresa Eventek, Pablo Lamelas, han presentado este viernes la tercera edición de 'Expo De Boda', que se celebrará en las instalaciones del hotel Almuñécar Playa, el sábado 11 y el domingo 12 de febrero.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento sexitano, reúne a las mejores empresas del sector, en un mismo espacio, relacionadas con el sector nupcial y la celebración de grandes eventos, de la localidad sexitana y provincia, que ofrecen las distintas especialidades que conlleva este tipo de actividades.

“Esta iniciativa se celebra ante la necesidad de exponer y dar a conocer las distintas empresas que participan en sector como los ya citados, y creemos que es algo importante ofrecer todos los servicios para hacerlo fácil a aquellas personas interesadas en conocer y contrastar la amplia oferta que aglutina Almuñécar y comarca. El domingo por la mañana se celebrará un desfile de ropa de los diseñadores asistentes. Entre todos los visitantes se sorteará un cheque de 500 euros a canjear entre las diferentes empresas”, ha explicado Pablo Lamelas, quien recordaba el horario de apertura al público, el sábado de 11:30 horas a 21:00 horas, y, el domingo, de 11:00 a 20:00 horas.

Por su parte, el edil de Fiestas y Cultura, Alberto García Gilabert, ha agradecido a Pablo Lamelas el volver a contar con este tipo de iniciativas en su tercera edición y por tanto se consolida como la exposición más grande de la Costa Tropical en su género.

“Almuñécar es una ciudad de eventos y está preparada para albergar cualquier tipo de iniciativas como ésta, prueba de ello que ese fin de semana tenemos esta gran exposición y vamos a tener también el Salón Cofrade en el Recinto Ferial de Río Verde. En este sentido solo me queda darla enhorabuena a Pablo Lamelas y subrayar que Almuñécar es el mejor sitio para casarse y celebrar su boda o su comunión ya que tenemos espacios dignos y maravillosos que hacen que los disfruten no solo los almuñequeros sino gente de diversos orígenes que viene a casarse aquí y a conocer este tipo de espacio. No hay que olvidar que contamos con un amplio abanico de empresas para ello”, ha resaltado el edil sexitano de Cultura y Fiestas.