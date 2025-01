Los afectados por el cierre del centro de depilación láser del Nevada se sienten "estafados"

Sorpresa e indignación entre los usuarios que tenían contratado alguno de los servicios ofrecidos por un conocido centro de depilación láser ubicado en el Centro Comercial Nevada Shopping, el cual ha cerrado repentinamente "sin avisar". Así lo confirmó el pasado 20 de enero Facua Granada, que ha informado a los afectados de su derecho al reembolso del importe de los bonos y tratamientos abonados que no vayan a recibir.

Miguel tenía una cita programada en el centro para el viernes 24 de enero, pero el día anterior recibió un mensaje que le informaba de su cancelación por "motivos de fuerza mayor". No era la primera vez que le ocurría. En ocasiones anteriores, este joven manifiesta que "me han cancelado la cita muchas veces, siempre alegaban que era porque estaba rota una de las máquinas que tenían". Además, dice que "yo no sabía que había cerrado, mi novia pasó un día por delante del centro y se encontró con el espacio totalmente vacío, sin ningún cartel que avisara del cierre ni forma de contactar con ellos".

Como él, hay otros tantos clientes que confiaron en esta cadena, 'Europiel', para recibir sus tratamientos de depilación láser. Sin embargo, el cierre repentino del centro ha generado una gran indignación, como lo demuestran las recientes y negativas reseñas en su perfil de Google Maps, donde varios usuarios aseguran haber sido estafados.

Carmen Ruiz expone: "Estafadores que han dejado a los clientes colgados con tratamientos y paquetes pagados. Cierran la oficina por desahucio. De vergüenza". José Fernández dice "son unos estafadores, han cerrado sin avisar teniendo los bonos pagados". Otra usuaria pone: "Son unos estafadores. Más de tres años viniendo a este sitio, y aún sin ver resultados, cierran la clínica sin avisar y sin devolver el dinero que me pertenece. El trato pésimo, había que esperar una hora cada vez que venía a mi cita. Las trabajadoras, que eran nuevas siempre, no sabían hacer la depilación, y encima iban rápido y sin hacerlo bien, llegando a hacer quemaduras a algunas personas. La peor experiencia con una clínica láser de mi vida. Y por supuesto, habrá un proceso legal para recuperar mi dinero, sinvergüenzas".

Según la Guardia Civil, se han presentado más de cinco denuncias por "estafa", y actualmente se está investigando lo sucedido.

Una 'captación' un tanto dudosa

Ante la noticia, Miguel explica que "he llegado a pensar en varios momentos que me estaban estafando". Hace aproximadamente un año paseaba por el Nevada cuando una chica se le acercó para ofrecerle los servicios de depilación, "era muy insistente, al final accedí a escucharla, me llevó a un despacho donde había una mesa, dos sillas y un datáfono, cerró la puerta y se fue". En ese momento, apareció otra mujer. "Parecía como la jefa, aparte de insistente, no hacía más que remarcarme que los descuentos solo estaban disponibles en ese preciso momento, me hizo quitarme la camiseta para intentar venderme otros bonos en otras partes de mi cuerpo", cuenta.

El joven lamenta que "al final consiguió convencerme, contraté un tratamiento en el que me aseguraban que tendría sesiones ilimitadas hasta que el pelo desapareciera, he perdido casi 1.000 euros". Además, explica que comenzó a dudar cuando se llevaron su tarjeta de crédito de aquella sala tras solicitar una domiciliación bancaria. "Se llevaron mi tarjeta, le hicieron una fotocopia, mientras yo estaba en aquella sala encerrado".

Algo similar le ocurrió a Marta, una joven que denunció a través de un vídeo en TikTok que "me han estafado". La joven relata que "me quitaron dinero de la cuenta". También expone que sufrió "tocamientos sin consentimiento". "Es tan obvio todo el mal que hacen, que todos saben a lo que me refiero", dice en el vídeo. "Te meten en un despacho hablándote bien y, en cuanto ven que no te pueden convencer, comienzan a insultarte. Aprovechan para decirte que te han pedido que te quites ciertas prendas de ropa para que les enseñes ciertas partes de tu cuerpo, y si no te convencen, se ponen a criticar no solo tu físico, sino también toda tu vida".

También te puede interesar: