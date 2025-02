La zona Fórum se planta contra la construcción de viviendas en terreno deportivo

Antonio Jesús Castillo lanza una mirada al terreno de la discordia, frunce el ceño y sentencia: "Nos plantamos porque nos han engañado". En sus palabras, el enfado de los vecinos de Parque Lagos-Parque Tico Medina, de cuya asociación es portavoz, que se han alzado contra la construcción de inmuebles en uno de los pocos suelos que quedan libres en los alrededores del edificio Fórum, que a priori iba a ser destinada a la práctica de deporte. "Las promotoras, con la connivencia del Ayuntamiento de Granada, hicieron un complot por el cual nos vendieron unos pisos carísimos porque tenemos que pagar una zona deportiva y una cultural", apunta, con la perspectiva de uno de los residentes más antiguos de aquellas calles. Sin embargo, más de 20 años después, el escenario ha dado un vuelco. "En una licencia exprés que acaba de aprobar la Junta de Andalucía, a un promotor que compró en el mes de octubre o noviembre de 2024, le vendió la Sareb la parcela a 140 euros el metro cuadrado, cuando vale 5.000, para hacer pisos".

Los problemas con este terreno ya rebasaron la mayoría de edad, pero la controversia sitúa su origen en el 10 de diciembre de 2024. GranadaDigital desvela en un reportaje que la situación de esa superficie, el último de los espacios sin edificar de la zona Fórum, quedó desbloqueada mediante una modificación en el régimen de los suelos promovida por el Ayuntamiento de Granada. Ello permitía que en el terreno, de 11.458 metros cuadrados y catalogado como parcela de equipamiento deportivo, se pudiera levantar una edificación distinta de la que define al firme; es decir, habilita la construcción allí de una obra de cualquier característica. Unas semanas antes, como pudo verificar este periódico, esa propiedad había sido vendida aunque todavía se podía encontrar algún anuncio en la red que la ofertaba por 1.656.000 euros, a una media de 145 euros por metro cuadrado.

Lo que entonces no trascendió era la finalidad que se le daría, principalmente porque, a pesar de la reforma promovida por el Consistorio, no fue hasta este martes, 24 de febrero, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el plan de choque en materia de vivienda que, entre otras medidas, contempla la posibilidad de cambiar de forma automática usos del suelo siempre que favorezca la construcción de viviendas protegidas. Pero hasta entonces, sostiene Castillo, los vecinos no recibieron información alguna por parte del Ayuntamiento.

"A través de los medios de comunicación, y de este concretamente, fue que yo tuve la primera noticia y nos pusimos a ver qué pasaba", resalta el portavoz de la asociación, quien lamenta que "un señor que ha tenido muchísima suerte compra un terreno que no interesaba a ningún promotor, y ‘cinco minutos’ después se anuncia que van a hacer unas modificaciones sin decir las que son, y ya el 29 de enero la Junta dice que va a permitir que en las parcelas deportivas privadas se pongan a hacer viviendas, lo que se aprueba el 24 de febrero". La tesitura, precisa, deja "a un barrio y a un distrito sin el único complejo deportivo que tenía". "Solamente tenemos el Núñez Blanca en todo el Zaidín. Este iba a ser el segundo gran complejo y lleva 22 años sin hacer", esgrime.

Antonio Jesús Castillo define el movimiento como "un atentado al sentido común, a los ciudadanos y al bienestar de la gente". "El deporte es importante hoy. ¿Dónde vamos a practicarlo? Era la única parcela que quedaba en este distrito disponible para esto, que la había cogido el Ayuntamiento de manera gratuita. Y ahora puede ser convertida", ahonda, antes de resaltar la comparativa entre el Zaidín y otras zonas de la capital. "Van a condenar a un barrio de toda la vida, con más de 42.000 habitantes, a tener un solo complejo y una piscina cuando en el Camino de Ronda hay cinco grandes instalaciones deportivas", alarga.

Empiezan las movilizaciones

El decreto aprobado, a falta de que se tramite la licencia de obra, contempla la construcción en esta parcela de 120 pisos de protección oficial. "¿Alguien ha visto un edificio dentro de un parque? Porque esto es un parque. No tiene sentido, esto no se diseñó para hacer viviendas ahí. Y luego tenemos una serie de vecinos en este residencial, de este plan parcial, que compraron con unas expectativas de vista y de vida", acentúa, a lo que añade el descontento también por la cesión de la parcela anexa al Centro Cultural CajaGranada para la construcción de un edificio integrado en la Ciudad de la Justicia. "Ahí iba el Gran Teatro de Granada y nos hemos encontrado que vive la Audiencia Provincial de lo Penal de Granada, o sea, que nos traen a todas las personas que han cometido delitos de todo tipo, a este barrio. Se lo van a cargar", apostilla.

Son alrededor de 2.500 las viviendas en la zona Fórum, cuyos residentes han comenzado a movilizarse. Este lunes, las comunidades se reunieron en asamblea para definir las próximas acciones. "Hemos hecho una red con todos los presidentes para que vayan informando, ahora mismo nos centramos en sensibilizar a los ciudadanos. A partir de la semana que viene, iremos adoptando medidas", avanza.

"Vamos a buscar el diálogo y a tender la mano a las administraciones para que recapaciten. nunca las vamos a dejar, pero que tengan claro que nuestra posición es firme. También tenemos sondeados ya tres despachos jurídicos, que están esperando para estudiar el decreto y ver cómo podemos recurrir todo este proceso, incluida la venta y la no retrocesión hacia el Ayuntamiento por no haber cumplido la normativa", detalla Castillo, quien afirma que los vecinos buscan "responsabilidades". "También tomaremos medidas contra lo que nosotros entendemos un posible tráfico de influencias. Nadie se puede entender que cinco minutos antes un señor compre una parcela a 140 euros el metro cuadrado que estaba vendida por la Sareb, que es el banco malo", profundiza. "Llevamos razón y tanto las administraciones como los responsables políticos están para resolver los problemas de los ciudadanos, no para crearlos", zanja.