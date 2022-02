Zelenski ofrece a Putin negociar para detener la guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha ofrecido a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, emprender un proceso de diálogo "para detener la muerte de personas" tras la ofensiva militar lanzada el jueves sobre territorio ucraniano.

Zelenski se ha dirigido expresamente a Putin en su último discurso, horas después de que uno de sus asesores afirmase que Kiev está dispuesto a negociar un estatus "neutral" si, a cambio, recibe garantías de seguridad por parte de Moscú, informa la agencia UNIAN.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov, ha desconfiado de la parte ucraniana y ha acusado a Zelenski de "mentir", ya que se habría negado en los últimos años a aplicar los Acuerdos de Minsk para acabar con el conflicto en el Donbás.

"Ha estado buscando refugio en Occidente. No hay garantías de que vaya a haber resultados prácticos", ha lamentado el jefe de la diplomacia rusa en una comparecencia.

En su último mensaje, Zelenski también ha querido dejar claro que las Fuerzas Armadas de Ucrania seguirán haciendo frente a la ofensiva militar rusa, que en las últimas horas se ha hecho palpable ya en Kiev y en zonas aledañas, e incluso ha instado a ciudadanos europeos con experiencia militar a unirse a la resistencia.

Entregas de armamento y "otros recursos" ante la ofensiva rusa

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, ha asegurado este viernes que los socios de Kiev "entregarán próximamente" armamento y "otros recursos" al país para hacer frente a la ofensiva militar rusa y ha recalcado que "la reacción del mundo se está aclarando".

"He pasado la mayoría de la noche hablando con mis colegas, ministros de Defensa, de países que están apoyándonos constantemente", ha dicho Reznikov, quien ha dicho que estos refuerzos incluirán "armamento moderno". Asimismo, ha asegurado que Kiev "ha logrado desarticular los planes de los ocupantes rusos".

"Ahora es importante destruir la oscuridad de las mentiras creadas por el Kremlin y este será el fin de un asesino en serio y violador que ataca a sus vecinos", ha asegurado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook en el que ha aplaudido el "heroísmo" de las fuerzas ucranianas.

Así, el ministro ha incidido en que el país "resistió el primer día, el más difícil" y ha agregado que "los ocupantes sufrieron pérdidas significativas". "Hoy seremos más fuertes. Después de todo, miles de personas se han unido a las Fuerzas de Defensa Territorial y están preparadas para repeler al enemigo", ha manifestado.

El ministro de Defensa ha recalcado que en Kiev hay desplegadas 18.000 ametralladoras para defender la capital y ha añadido que se ha decidido incorporar a filas a los mayores de 60 años "que estén preparados moral y físicamente para resistir y derrotar al enemigo".

"Tenemos que mostrar al mundo y a los ciudadanos de Rusia que las tropas rusas están atacando ciudades pacíficas, matando a mujeres y niños. Los que están en silencio son cómplices de los asesinos. Los que evitan que Ucrania lucha o bloquean sanciones contra el Estado asesino, están manchando sus manos con la sangre de inocentes", ha argüido.

De esta forma, ha resaltado que "pruebas de los crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación rusas están siendo publicadas por fuentes oficiales y páginas en redes sociales del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, el Servicio de Emergencias, la Guardia Fronteriza y otras autoridades".

"Asuman estos hechos y difúndanlos por redes sociales, especialmente entre usuarios rusos. Que los ciudadanos rusos vean lo que apoyan. Es importante propagar estos hechos en medios italianos, alemanes y húngaros, así como entre periodistas y funcionarios de países europeos. ¡Venceremos! ¡Gloria a los defensores! ¡Gloria a Ucrania!", ha apostillado.

"Desmilitarizar" y "liberar" Ucrania para evitar que sea una "herramienta" contra Rusia

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha insistido este viernes en que la intención de Moscú a la hora de invadir el territorio ucraniano es la de "desmilitarizar" el país para "liberarlo" acabar con el "genocidio" contra las poblaciones rusófonas y evitar que Ucrania siga siendo una "herramienta" de otros países para "contener a Rusia".

En una serie de declaraciones televisadas, Lavrov ha matizado que el objetivo del presidente, Vladimir Putin, no es "ocupar Ucrania" sino poner fin a los abusos contra estas poblaciones frente a lo que considera como un Estado "neonazi" basado en la "rusofobia".

"Como resultado de esta rusofobia, el neonazismo se ha convertido en la base del régimen ucraniano y ha llevado al país a esta gran tragedia", ha señalado antes de indicar que Ucrania no puede ser descrito como un país democrático. "No vemos la posibilidad de reconocer a un Gobierno que utiliza el genocidio contra su propio pueblo, no podemos reconocer ese concepto de la democracia", ha dicho.

"Esta sociedad que dice ser democrática acepta acciones en las que se aplasta el idioma de la mayoría de la población, prohíbe la educación en ruso, prohíbe a la gente hablar su idioma natal. ¿Tienen las sociedades democráticas ese hábito? Los que viven allí (en el este) no son humanos para (Volodimir) Zelenski", ha señalado en relación al presidente ucraniano.

En este sentido, ha trazado varios paralelismos y ha planteado "qué pasaría si en Irlanda se prohibiera el inglés" o en "Bélgica el francés". "Los derechos de miles de ucranianos están siendo violados y no se habla de Derechos Humanos", ha recalcado antes de matizar que, por eso, el objetivo de la intervención es "desmilitarizar y desnazificar Ucrania, (...) porque han estado introduciendo hábitos nazis y se ha hecho con el tácito acuerdo de los medios de comunicación".

"El resultado de todo esto ya lo veremos, depende de las circunstancias", ha aclarado, si bien ha abogado por que sean los propios ucranianos "los que elijan su futuro". "Queremos que los ucranianos tengan un Gobierno que los represente a todos, no queremos tener una situación en la que el país es gobernado desde fuera y se intenta usar Ucrania como una herramienta para contener a Rusia", ha afirmado.

Lavrov ha aprovechado la ocasión para criticar la actitud de la comunidad internacional, que ha intervenido en países como Irak o Libia, donde ha dejado "miles de víctimas mortales en nombre de la democracia".

Asimismo, ha recordado que por parte de Zelenski no existen "garantías de seguridad" y ha recordado que en ningún caso esta cuestión debe ser impuesta en "detrimento de la seguridad del otro".

"Miente, nosotros hemos intentado dar todas las opciones para garantizar la seguridad y él ha dicho abiertamente que la OTAN es aceptable. (...) Nosotros buscábamos formas de satisfacer a Occidente, la OTAN y obviamente a Rusia. Estábamos buscando garantías. Zelenski estaba al tanto de todo esto y ahora no debe intentar culpar a otros", ha aseverado.

Sobre la posibilidad de volver a la mesa de negociación ha incidido en que Zelenski "sigue mintiendo" y ha recordado que se ha "negado a implementar los Acuerdos de Minsk". "Ha estado buscando refugio en Occidente. No hay garantías de que vaya a haber resultados prácticos", ha lamentado.

Horas antes de su rueda de prensa, Lavrov se ha reunido con representantes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que se encuentran en el este de Ucrania y cuentan ahora con el reconocimiento de Rusia.

Así, ha mantenido un encuentro con el ministro de Exteriores de Lugansk, Vladislav Deinego, y el viceministro de Exteriores de Donetsk, Sergei Peresada, tal y como ha indicado el Ministerio de Exteriores ruso.