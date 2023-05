Las zapatillas virales de TikTok que se pueden comprar en Decathlon

Decathlon tiene una amplia gama de zapatillas vintage que están causando furor en TikTok. Ahora, con la moda de que todo lo viejo se vuelve a usar y lo retro es tendencia, son muchos los usuarios que no pueden permitirse los altos precios de los productos y que, por lo tanto, buscan alternativas baratas para no quedarse desfasados y estar al día en lo que respecta a las últimas tendencias. Es por ello que Decathlon ha aprovechado esta oportunidad y ha sacado en sus tiendas una gran abanico de zapatillas a la moda a la vez que asequibles, que pueden encontrarse en todas sus tiendas y que no te puedes perder.

A continuación, te mostramos los zapatos retro de Decathlon por el menor precio, que son tendencia:

Zapatillas Reebok Prime

Estas zapatillas son las que más furor han causado en la red social. Todos los usuarios han ido a comprarlas debido a su estilo minimalista, pero que recuerda a esas zapatillas que se llevaban antes. Además, gracias a la suela de goma, se pueden realizar todo tipo de actividades sin temor a que se dañen. Las Reebok Prime, con su diseño en color verde, llaman la atención y tienen ese toque original a la vez que discreto, que combina con todo. Su precio es de 34,99 euros y las tallas van de la 35 a la 39. También existe la versión para los más pequeños con velcro, cuyo precio es el mismo y va de la talla 28 a la 34.

Zapatillas Deportivas Adidas Big Court

Estas son unas zapatillas clásicas al puro estilo Adidas, perfectas para los amantes del blanco y negro. Las Adidas Breaknet están diseñadas para acompañar a las personas tanto en actividades diarias como de deporte. Su polivalencia que combina estilo con comodidad, son dos de las cosas que destacan de este modelo. Por un precio de 39,99 euros y un tallaje de la 35 a la 39, se puede tener un par de deportivas para llevar en cualquier ocasión, tanto para un outfit más casual, como para uno más formal, con traje y chaqueta.

Zapatillas de Tenis Asics Japan

Otra gran alternativa son las zapatillas Asics Japan's. Con un diseño ligero que presenta una entresuela modificada, esta zapatilla ofrece una comodidad óptima y una amortiguación duradera, con un estilo retro. Además, en los últimos años, Asics se ha posicionado como una gran rival que le hace frente a marcas como Adidas o Nike. Por lo que si quieres un modelo original y bicolor, no lo pienses más, esta es tu opción. Su precio es de 29,99 euros y las tallas van de la 35,5 a la 39.

Zapatillas Deportivas Adidas Big Court

Finalmente, otras zapatillas de la mano de Adidas, son las zapatillas deportivas Adidas Grand Court. Estas deportivas están diseñadas para dar comodidad a la vez que estilo. Un poco más atrevidas que los modelos anteriores, debido a sus franjas plateadas con destellos, este modelo mantiene aún así su estilo vintage y clásico. Al igual que las anteriores, tiene disponibles de la talla 35 a la 39 y puedes conseguirlas por el módico precio de 28,99 euros.