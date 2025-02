Yolanda Díaz: “Los andaluces son los más beneficiados de la subida del SMI”

El paraninfo de la Universidad de Granada ha acogido los días 18 y 19 de febrero el 13º Congreso Ordinario del sindicato UGT. Evento en el que ha estado presente la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández y el Secretario General de la organización sindical, Pepe Álvarez. Evento en el que se ha constatado la unión entre la patronal y la actual ministra de Trabajo en lo que respecta a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral.

El Congreso es el máximo órgano democrático del Sindicato, donde se ha debatido aprobado el Programa de Acción que va a definir las líneas de actuación de UGT-A para los próximos cuatro años, así como elegir a la Comisión Ejecutiva Regional que dirigirá en es este tiempo el Sindicato.

En la atención a medios previa al inicio de la jornada de clausura, Pepe Álvarez ha insistido en la idea de dejar exento de tributación en el IRPF el Salario Mínimo Interprofesional en hasta que alcance el 60 por ciento del salario medio de todo el país. Asunto para el que ha pedido la instauración de una mesa de negociación al Gobierno de Pedro Sánchez. Mensaje que no ha tenido más fuerza del de asegurar que los impuestos en España deben subir "porque son bajos" y hay "pocos recursos para dedicar a las políticas de servicio a las personas", insistiendo que esta subida debe ir enfocada a que "paguen más, los que más tienen".

Además, en esta especial celebración de los 45 años del Sindicato en Andalucía, el Secretario General de UGT ha garantizado que seguirán en la lucha por la implantación de la jornada laboral de 37 horas y media, donde la medida afecta a los trabajadores que forman parte de sectores que tienen menos articulación sindical como la agricultura, la hostelería o la atención a domicilio.

Yolanda Díaz, recibida entre aplausos y abrazos

La jornada de clausura del Congreso Ordinario de UGT Andalucía ha esperado a la vicepresidenta del Gobierno que ha llegado, Yolanda Díaz, para dar comienzo. Viaje exprés de la ministra de Trabajo que a primera hora de la mañana estaba sentada en su escaño en el Congreso de los Diputados y que ha llegado, pasadas las 12:15 horas de la mañana, al complejo universitario del PTS. Tras los primeros saludos y mensajes lanzados por miembros del Sindicato, ha sido el turno de escuchar el mensaje del principal miembro del Gobierno en los asuntos de empleo y sus futuras mejoras.

Díaz ha sido clara en su mensaje de unión del gobierno de colación que "pese a tener ideas diferentes en algunos aspectos, tenemos claro que vamos juntas en lo que respecta a mejorar a la sociedad española". "No tengo que demostrar nada. Ya lo he hecho a lo largo de cinco años", ha añadido, advirtiendo al PP de que "no aceptará lecciones" de ningún tipo, después de que los populares hayan llevado a la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso las diferencias entre Sumar y el PSOE sobre la tributación del salario mínimo interprofesional.

En su defensa de esta media, ha recalcado la importancia de la subida del SMI para los Andaluces, ya que en sus palabras "uno de cada cinco españoles que se van a beneficiar de este incremento, son andaluces. Algo más que importante para mejorar una tierra tan castigada por los gobiernos del Partido Popular en el pasado". A esto, ha sumado su intención de seguir uniendo filas con los trabajadores y los sindicatos, ya que estos son las piezas claves en las mejoras de la condiciones laborales desde su nacimiento, hace 45 años.