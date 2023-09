Yiftach Ziv: "Toda mi carrera he intentado ser un líder y espero poder serlo en Granada"

Ambición por los cuatros costados. Las bases del nuevo Covirán Granada están más que asentadas. La competición arrancará de forma oficial este sábado 23 de septiembre ante UCAM Murcia, pero la plantilla rojinegra parece estar en 'modo juego' desde mediados de agosto. El plantel dirigido por Pablo Pin ha firmado una pretemporada más que notable, más allá de los resultados, el equipo ha mostrado una cara muy distinta a la del curso anterior y las expectativas están más altas que nunca.

Más allá del juego que se ha visto sobre la pista en este mes de preparación del Covirán Granada, las expectativas de la afición pueden están alimentadas por la gran ambición que muestran jugadores como Joe Thomasson, Cristiano Felicio, David Kramer o Yiftach Ziv. Los recién llegados sueñan con poder dejar al conjunto granadino lo más alto posible en la clasificación, siempre sin perder de vista que la gran ambición del club es y debe ser la permanencia.

Sobre esto habla el base israelí quien se convertirá, muy probablemente, en uno de esos jugadores aclamados por la grada en los primeros compases de la temporada. Ziv desarrolla cómo ha sido la pretemporada con el equipo, la conexión existente entre todos los miembros de la plantilla y su clara ambición de ser un líder en Covirán Granada y de poder llevar al plantel rojinegro lo más lejos posible en la ACB.

Pregunta: La pretemporada ya queda en el pasado, la hora de la verdad empieza oficialmente este sábado. ¿Cómo van esas sensaciones antes del gran estreno? ¿Hay nervios?

Respuesta: Tanto yo como todo el equipo no podemos esperar más para empezar ya la temporada. Hemos hecho una buena pretemporada, hemos entrenado mucho y aprendido unos de otros y la verdad que no podemos esperar más para empezar a jugar.

P: Quizás esto no te lo han contado, pero la pasada pretemporada fue un poco difícil para Covirán Granada. Las sensaciones no fueron del todo buenas, aunque luego se empezó bien la temporada. Este año esas buenas sensaciones ya se ven. Hay confianza, seguridad en el juego... ¿Está el equipo preparado al 100% para comenzar la competición?

R: Voy a empezar por el final de tu pregunta. Estoy seguro de que aun tenemos que mejorar y aprender muchas cosas todos. Nuestro primer partido de pretemporada fue contra Unicaja y perdimos quince puntos. Cuando acabó recuerdo que pregunté al equipo, ¿Y ahora que? Hemos perdido, ¿estamos tristes o mal? Y recuerdo que me dijeron, ¿A qué te refieres? El año pasado perdimos por 60 puntos. Todo está bien. Obviamente hemos perdido, pero estamos empezando y este año parece todo diferente. Creo que hemos hecho una buena pretemporada, hemos ganado dos partidos ante Bayern y Valencia, dos grandes equipos. La sensación es que podemos construir algo muy bueno y especial aquí. No podemos cambiar nuestra mentalidad. Después de un mes aquí entiendo al club. Nuestro objetivo tiene que ser mantener al equipo en la ACB un año más. Tenemos que seguir trabajando y no mirar a los resultados de la pretemporada.

P: La meta es la permanencia, pero ¿Tú quieres más?

R: Claro que quiero más, los jugadores quieren más, el cuerpo técnico quiere más, pero no podemos olvidar nuestras bases y de donde viene el equipo, esa nuestra esencia. Ojalá que durante la temporada podamos tener más metas a conseguir. Creo que este equipo puede llegar a jugar dos competiciones, quizás la Basketball Champions League o la Eurocup, pero lo primero y principal ahora mismo es mantener la categoría, después ya se verá.

P: En el partido ante el Bayern Munich vimos como Pablo Pin utilizó varias combinaciones en las posiciones de 1 y 2. Te vimos a ti con Joe Thomasson y con Germán Martínez o a Lluís Costa con Joe Thomasson. ¿Con qué combinación te sientes más cómodo?

R: No creo que sea algo de si me siendo más o menos cómodo. Estamos empezando y hay que probar cual es la mejor combinación. No es un secreto que Joe y yo nos conocemos de hace tiempo, hemos jugado juntos y nos entendemos muy bien en la pista. A Lluís y Germán no los conozco de antes, pero aun así tenemos muy buena química en la pista. Trabajamos muy bien juntos todo el equipo y seguimos aprendiendo los unos de los otros.

P: Aun así, parece que este año no importa en qué posición os ubiquéis cada uno, el equipo funciona.

R: (Risas). Bueno eso tendrás que valorarlo tu. Nosotros trabajamos muy duro todos los días y creo que vamos por el buen camino. No importa si es Joe, Lluis, Germán… estamos haciendo muy buen equipo.

P: Ahora ya tenéis a Cristiano Felicio y a David Kramer con vosotros. ¿Cómo han sido los primeros entrenamientos con ellos?

R: Te puedes imaginar. Son dos grandes jugadores y si ya hemos hecho una buena pretemporada sin ellos imagina lo que puede ser el equipo cuando Felicio y Kramer entre en la dinámica. Tenemos una gran plantilla.

P: Sabemos que tú y Joe Thomasson os conocéis desde hace mucho tiempo, pero ¿Qué tiene Joe que te hace mejor jugador y cómo lo ayudas tu a él a ser mejor jugador?

R: Es muy difícil de explicar. Jugamos dos años juntos, somos amigos fuera de la pista, nos conocemos muy bien y sabemos qué quiere cada uno, que nos hace sentir cómodos a cada uno o qué no nos gusta durante el juego. Estamos aquí para ayudarnos entre todos a ser mejores, ese es el objetivo de toda la plantilla.

P: ¿Quieres ser un líder dentro de Covirán Granada?

R: Es algo que suelo hacer en mi carrera, sé que puedo ser un líder y es una de las razones por las que vine aquí, para ayudar al equipo con mis conocimientos sobre baloncesto y mi experiencia en este deporte. Como base tengo que ser el jugador que conecte los pensamientos y tácticas del entrenador con las sensaciones o lo que necesitan los jugadores. Toda mi carrera he intentado ser un líder, siempre lo he hecho y espero poder hacerlo aquí en Granada.

P: La pasada temporada el equipo pasó por un bache muy complicado en el que se sumaron diez derrotas consecutivas. La ACB es una competición muy complicada. ¿Estás preparado por si llegan esos malos momentos?

R: Estoy preparado, sin duda. Intentaremos no perder tantos partidos seguidos como el año pasado, pero si pasa es algo que ocurre durante las temporadas. Lo más importante es no perder nuestra esencia, trabajar cada día, escuchar lo que quiere y necesita Pablo, estar juntos y seguir con la buena química que tenemos ahora. Ese es nuestro secreto, si seguimos así podremos superar los malos momentos.

P: ¿Qué esperas del partido ante UCAM Murcia, especialmente, por la afición?

R: Le pregunto a todo el mundo que cómo es un partido aquí, si va a estar lleno, cómo es la atmósfera aquí y todo el mundo me dice que espere y que lo veo yo mismo. No puedo esperar a que llegue el partido, a ver a la afición… Espero que tengamos una buena temporada. La primera campaña fue de asentarse en la categoría y ahora hay que construir un buen proyecto con el equipo y con la afición.

P: Por último, ¿Un sueño para este año?

R: Que acabemos entre los doce primeros y podamos entrar en competición europea. Ese es un sueño, pero la meta es obviamente quedarnos en la ACB y espero que sea antes del último partido que no se sufra tanto como el año pasado.