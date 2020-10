Yangel Herrera: “No me esperaba marcar los goles que he anotado, esa no es mi faceta”

Yangel Herrera se ha convertido, en los últimos días, en el protagonista de la actualidad del Granada CF tras su último gol ante el Sevilla FC. Los focos están puestos sobre el jugador venezolano que ha reconocido en la previa del debut en la fase de grupos de la Europa League que “no esperaba marcar los goles que he anotado”.

Partido soñado: “Sí, creo que es el esfuerzo, el trabajo del año pasado, e estar disputando una competición europea en un escenario como el de hoy. Estamos muy contentos e ilusionados por empezar esta nueva experiencia y vamos a intentar comenzar con buena energía el encuentro de mañana”.

Faceta goleadora: “Este año tengo un rol diferente dentro del equipo, respecto al año pasado. Me han dado la libertad de pisar un poco más el área y están llegando los goles y espero que siga así”.

¿Cómo combatir al PSV?: Primero hay que partir de nuestro trabajo, nuestra idea, tenemos a un gran rival enfrente con jugadores muy talentosos y sobre todo con un gran ataque. Tenemos que tener cuidado con las virtudes que tengan y ganara el que cuide más los detalles”.

Vuelta a Granada y meta goleadora: “Estoy super contento y orgulloso de poder volver a Granada. Por el inicio, por el equipo que seguimos conservando del año pasado no me fue difícil venir aquí. No soy delantero, enfoco mi juego en poder ayudar al equipo. Por suerte, este año he marcado un par de goles al inicio del juego pero no es mi faceta, yo enfoco mi manera de juego en poder ayudar al equipo de otra manera también”.

Nuevo sistema de juego: “Me esperaba un comienzo en lo grupal como lo hemos tenido, bastante bueno. En lo individual no esperaba marcar los goles que he anotado y me siento contento por el nuevo sistema. Lo hemos asimilado muy bien, el equipo se ve con confianza y bastante maduro y todos tenemos claro cuál es la idea del míster y lo que tenemos que hacer”.