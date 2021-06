Windows 11 ya está aquí: fecha de salida, novedades y todo lo que se sabe del nuevo sistema operativo

El 29 de julio de 2015 se lanzaba la versión de Windows más reciente a día de hoy: Windows 10. Fue entonces cuando Microsoft anunció que no lanzaría más sistemas operativos.

Lo cierto es que el pasado mes de mayo, una máxima responsable de Microsoft confirmó que llegaría la actualización más importante de la década. Pasados unos días se supo mediante una filtración de contenido que esta ‘actualización’ sería Windows 11.

Alguna de las novedades que trae el nuevo sistema operativo son las siguientes:

Las novedades estéticas que los usuarios notarán más claramente en Windows 11 son:

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021