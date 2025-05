W. Ward elige Granada para presentar 'For Beginners: The Best of M. Ward' en Andalucía

El Teatro CajaGranada acoge el primer concierto de M.Ward en Andalucía, dentro de la gira presentación de su último trabajo, 'For Beginners: The Best of M. Ward', un concierto muy especial del aclamado cantautor estadounidense, enmarcado en la celebración del 35 aniversario del emblemático sello discográfico Merge Records.

For Beginners es mucho más que un recopilatorio: es una cuidada selección de 14 temas que recorren la trayectoria de M. Ward dentro de Merge Records, incluyendo su nueva canción recién grabada, Cry. Esta colección funciona tanto como una carta de presentación para nuevos oyentes como una retrospectiva fresca y revitalizada para los seguidores de siempre.

Desde los primeros acordes de Chinese Translation y Poison Cup (ambas de su álbum Post-War, 2006), pasando por su original versión de Let’s Dance de David Bowie, hasta llegar a éxitos como Never Had Nobody Like You (Hold Time, 2009), For Beginners nos muestra a un M. Ward en constante evolución, con una narrativa musical que salta entre épocas, estilos y emociones, siempre sostenida por su excepcional talento como compositor.

Uno de los momentos más esperados de esta nueva etapa es Cry, su primer lanzamiento con Merge desde 2018. Grabado en el MONA (Museo de Arte Moderno de Tasmania), el artista interpreta esta versión íntima del clásico de Godley & Creme junto al trío australiano Folk Bitch Trio.

Según el propio artista: “Grabamos Cry en unos 30 minutos, en un pasillo frente a una escultura de Anselm Kiefer. Fue un momento muy especial y espontáneo, y me alegra que esta canción forme parte de esta colección que celebra tantos recuerdos musicales junto a Merge".

El concierto será una oportunidad única para disfrutar en directo del universo sonoro de uno de los artistas más queridos del sello Merge, apreciado por su habilidad para evocar paisajes sonoros cálidos y atemporales, usando tanto grabaciones caseras como arreglos más elaborados. Su música tiene un toque nostálgico, a menudo melancólico, que conecta con quienes buscan autenticidad y emoción.

Para quienes todavía no lo conocen, pero disfrutan de nombres como Elliott Smith, Iron & Wine (Sam Beam), Sufjan Stevens, Damien Jurado, Conor Oberst o los primeros discos de Bon Iver, este concierto es una cita imprescindible para descubrir a un autor que llegará para quedarse en su lista de reproducción.