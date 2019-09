Vuelve el cole y con él los problemas de tráfico y los humos al Realejo

Martes 17 de septiembre de 2019, poco después de las tres de la tarde: dos autobuses escolares, ambos de grandes dimensiones, están aparcados en la puerta del colegio de Las Mercedarias, en la calle Pavaneras. Frente al bar Candela, para más señas. Detrás hay un tercero, igualmente gigantesco, que no puede avanzar por la sencilla razón de que no cabe. Detrás empieza a formarse una cola que, al cabo de poco rato, llega hasta la estatua de Isabel la Católica y Cristóbal Colón.

Mismo martes, pero a las nueve de la mañana: no muchos metros más allá, en la calle Molinos, otro autocar escolar se encuentra parado en medio de la calzada. A su derecha está el teatro Alhambra y a su izquierda el colegio José Hurtado. Pero no va a dejar allí a los niños, porque el centro no dispone de ese servicio. Las criaturas van a Nuestra Señora del Rosario, que está en la paralela calle Santiago. Como ocupa todo el espacio disponible, a la espalda del autobús nace otro atasco considerable, que llega hasta la Plaza de Fortuny.

En un caso y en el otro, reales como la vida misma, los autobuses que provocan las retenciones están con el motor encendido y dejan fluir humo de sus tubos de escape por espacio de varios minutos. Humo que respiran todos, y naturalmente eso incluye a los niños que entran y salen de clase. En el José Hurtado, por cierto, los más pequeños todavía no han cumplido los tres años.

Vuelve el cole, vuelve el tráfico denso, vuelven los atascos, vuelve el humo. Después de casi tres meses de descanso, regresa la rutina a un barrio donde hay voces que claman por medidas como dejar a los niños en el Paseo de la Bomba y que suban acompañados de un monitor, propuesta que ha recibido respuestas tan estrambóticas como la que dio una vez una persona muy conocida allí y que fue presidenta de la asociación de vecinos de la zona: «Los que piden eso son unos podemitas que están en contra de la educación concertada». Concertados son los colegios de Las Mercedarias y Nuestra Señora del Rosario, por si hace falta aclararlo. Lo que no hace falta aclarar es que esa afirmación no se sostiene de ninguna manera.

¿Es posible un Realejo peatonal? Por el momento sólo se ha conseguido en momentos puntuales. Este sábado se produce uno de ellos. La asociación Por un Realejo Habitable organiza la tercera edición de Vive tu calle, una iniciativa que convertirá la calle Molinos «en un espacio de encuentro vecinal, libre de tráfico y contaminación y con actividades para todos», según anuncia el colectivo. Habrá música, danza, deportes, ajedrez, patinaje y varios tipos de talleres.

En esta ocasión, Vive tu calle coincide con la Semana Europea de la Movilidad, para la que el Ayuntamiento de Granada ha organizado otra serie de actividades. Además, en esta ocasión participará en la fiesta (porque así se la puede considerar) la asociación Fridays For Future Granada, que trabaja para concienciar sobre el cambio climático y sus consecuencias.

No habrá tráfico entre las diez de la mañana y las dos de la tarde. Después de eso, durante el fin de semana, habrá menos que en días laborables aunque no faltarán los taxis que suben a la Alhambra, que no son pocos, ni los coches para los que Molinos es una vía rápida para salir hacia la circunvalación, Avenida de la Sierra mediante. Pero aun la situación será mejor que la que los sufridos habitantes del histórico y precioso barrio volverán a encontrarse el lunes por la mañana. Toca aprovechar la tregua.