VOX critica el “caos originado” por el PP en las pruebas PCR de las escuelas deportivas de Motril

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Motril ha denunciado el “caos organizativo” que se ha producido en la tarde del miércoles en el Pabellón Municipal de Deportes, donde habían sido convocados menores de edad en disposición de practicar deportes federados, para realizar la prueba PCR que les habilitara para poder realizar la práctica deportiva.

El portavoz verde, Miguel Ángel López, ha afirmado que la falta de vigilancia por parte del Gobierno municipal derivó en aglomeraciones de niños que no guardaban las distancias de seguridad entre ellos, por lo que tuvo que intervenir la Policía Local: “el caos organizativo ha puesto en peligro a centenares de niños, que se han aglomerado sin guardar ninguna distancia entre sí, debida a la falta de diligencia del Gobierno

municipal en el cuidado de los niños, teniendo que intervenir la Policía Local. Anunciamos que vamos a pedir explicaciones sobre este particular a la alcaldesa, Luisa García Chamorro, que por la mañana cierra a cal y canto el Ayuntamiento, pero por la tarde deja a suerte y expone al contagio a centenares de niños, precisamente en los días en los que se están disparando los contagios por la Covid-19”

Cierre del Ayuntamiento

Al hilo de lo anterior, Miguel Ángel López se ha pronunciado sobre el cierre del Ayuntamiento de Motril por el aumento de casos de Coronavirus: “nosotros, a diferencia de PSOE e IU, no vamos a criticar que se tomen decisiones drásticas ante situaciones que requieren una intervención rápida: el virus no entiende de acuerdos políticos, y sí de actuaciones que lo frenen. En este sentido, no le reprochamos la actuación con determinación, ya que con toda seguridad nosotros también habríamos obrado con la firmeza que requiere la situación”.

Sin embargo, el portavoz de VOX muestra su disconformidad con la forma de proceder de la regidora municipal, Luisa García Chamorro: “sus formas son el ordena y mando a los suyos, a sus socios de Gobierno, y, al parecer, pretenden que también sea así con la oposición. Valoramos que se actúe con determinación ante situaciones difíciles, pero que los portavoces de la oposición no seamos avisados mediante una sencilla llamada de teléfono, y en lugar de ello nos enteremos por la prensa y por redes sociales, nos parece una forma de actuar cutre, una deslealtad con la oposición y con los motrileños a los que representa, y una cacicada impropia de una ciudad como Motril”

Las críticas del edil de VOX no cesan al respecto, y señala que “aún peor es que la alcaldesa mienta en los medios, diciendo que ha avisado a los portavoces de los distintos grupos políticos, algo que no ha hecho en ningún momento, pero pretende engañar a los motrileños trasladando una falsa imagen de transparencia. Nada más lejos de la realidad: el Gobierno del Partido Popular muestra un comportamiento hermético, receloso y por momento histriónico con propios y extraños. Deberían centrarse más en gestionar de una forma firme pero serena, y con lealtad a la oposición y a los motrileños, en lugar de preocuparse por buscar constantemente la foto”