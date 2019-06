Vox apunta que si Cs no le levanta el “veto” no hay “mucho más que hablar” en torno a pactos

El candidato de Vox a la Alcaldía de Granada y concejal electo, Onofre Miralles, ha señalado este martes que, si Ciudadanos (Cs) no levanta el “veto” a su partido para negociar y para que pueda entrar en un hipotético gobierno local de centro-derecha, “no hay mucho más que hablar” en torno a pactos en el Ayuntamiento de la ciudad de la Alhambra.

En declaraciones a Europa Press, Onofre Miralles se ha remitido a lo que ha marcado el presidente de su formación, Santiago Abascal, en el ámbito nacional, dejando “claro que para entenderse con Vox no se puede desoír nuestra postura, y que tenemos que formar parte del gobierno”.

A partir de ahí, Miralles cree que, para que se escuche “la voz de Vox”, antes PP y Cs “se tienen que entender”, pues entre ambos suman once concejales, al haber ganado el pasado 26 de mayo siete ediles el primero y cuatro el segundo.

“Si entre ellos no se entienden, y si Cs dice que no se sienta con nosotros, no hay mucho más que hablar”, ha señalado el cabeza de lista de Vox, que consiguió tres actas de concejal en las pasadas municipales, las cuales sumarían con PP y Cs los 14 que se sitúa la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Granada.

En este sentido, hay “expectación” por “ver qué deciden” pues “ese veto que aparentemente han puesto” desde Cs, “evidentemente, no lo vamos a consentir”, y, si se levantara, habría que “escuchar” a quienes representan a más de 10.300 granadinos que “han apoyado el proyecto de Vox”, ha explicado Onofre Miralles, quien ha agregado que, en ese escenario, habría que hablar “de todo”, incluidas “ideas y personas”.

También este martes, por otro lado, el alcalde en funciones de Granada y candidato a la reelección, Francisco Cuenca (PSOE), que ganó las elecciones y logró diez ediles, ha considerado que la postura de Cs en el ámbito nacional “abre el camino a sentarse a dialogar” al objeto de “abordar un plan de trabajo para los próximos cuatro años en esta ciudad”, en una ronda de contactos que ha dicho que tiene previsto iniciar esta semana.