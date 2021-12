VÍDEO | Víver Kombucha y Bulevip, ganadores de los Premios AJE Granada 2021

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Granada celebró desde el mediodía de este jueves en La Chumbera la entrega de premios a las dos empresas más destacadas del año, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital. En esta ocasión, las galardonadas han sido Víver Kombucha en la categoría de Iniciativa Emprendedora y Bulevip como mejor Trayectoria Empresarial. Ambas competirán ahora con el resto de provincias andaluzas al premio regional que AJE tiene previsto entregar en Córdoba en marzo de 2022.

Las empresas candidatas a los Premios AJE Granada 2021 en la categoría de Iniciativa Emprendedora eran Aumentur, Citipix, Integrate Media, Rinoagro y Víver Kombucha, consiguiendo esta última el galardón final, así como el segundo accésit.

Por otro lado, en la modalidad de Trayectoria Empresarial, las empresas candidatas eran Bulevip, Gia obras, Ediciones Alsur, Alhambra Suites y Letter Ingenieros. Fue la primera de ellas la que consiguió hacerse con el premio, además del segundo accésit por la reinvención y resistencia al Covid-19.

Bajo el lema 'El camino es el reto', clara referencia al duro trabajo que supone desarrollar cualquier proyecto empresarial, sobre todo en esta época en la que todas las empresas se ven azotadas por las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19, AJE quiere homenajear a los jóvenes andaluces empresarios que han destacado por su ingenio, su innovación, pasión y arraigo empresarial.

Han sido estas personas las que han puesto en peligro sus propias situaciones personales y laborales para crear riqueza y empleo en contra de las adversidades. Por ellos, que no dudaron en saltar al vacío, va dirigida esta edición de los Premios AJE 2021, según han asegurado desde la propia asociación.

En el acto de entrega de los galardones, patrocinado por Hyundai Sport Automoción y Cajasur y con GranadaDigital como sponsor, intervinieron Félix Almagro, secretario general de AJE Andalucía y José Antonio Martínez Amat, presidente de AJE Granada, quien, con su destacado discurso, clausuró la jornada.

Almagro alabó que "ser empresario es la mejor profesión del mundo" y criticó la dura crisis económica que comenzó azotando España en 2008 que se enlazó con la misma provocada por la pandemia de coronavirus el pasado año, lo que, según el secretario, hace la independencia de los jóvenes de sus casas "imposible".

Por otro lado, valoró que "en Andalucía es donde más jóvenes empresarios hay", pero que "existe un problema de tamaño y consolidación" con las empresas emergentes, para lo que AJE intenta poner soluciones.

Al ritmo de C. Tangana, Antonio Flores, Marisol, villancicos gitanos e incluso del himno deportivo 'Esta es tu grada' de la mano del conjunto Con dos cajones, el presentador de la gala, Luis Mora, animó al público en un acto que fue bastante distendido. Comparó la creación desde cero y mantenimiento de una empresa con volar una cometa, que necesita del viento en contra y no a favor. Así, contra las vicisitudes del camino empresarial, elogió la valentía y talento de los jóvenes empresarios granadinos.

José Antonio Martínez Amat lanzó un mensaje claro: "Mientras no seamos capaces de crear ecosistema, seguiremos en una mediocridad con la que los jóvenes empresarios no nos sentimos identificados". Asimismo, recordó el papel de AJE: una asociación joven que ayuda a otros jóvenes. El presidente de AJE Granada finalizó pidiéndole al público que repitiera, "como un mantra", típicas frases que se oyen en Granada a las que él había dado la vuelta, como que "los granadinos sabemos lo que tenemos" en lugar de "no sabemos lo que tenemos", como ya valoró en una entrevista a este medio la pasada semana el chef Ferran Adrià en su visita a la ciudad.

La vuelta de los Premios AJE Granada, cuya anterior edición también se celebró este año a causa del retraso provocado por la pandemia en 2020, "significa estar con nuestra gente, volver a tener un gran evento, como merecen unos premios con carácter festivo y motivacional. La última entrega fue muy fría, con distancias, con mascarillas, aunque todavía las llevamos, pero no pudo estar toda la gente, los familiares tampoco pudieron acompañar a los candidatos... Por eso, estar hoy aquí en un sitio tan espectacular como La Chumbera, y relativamente cómodos, sin tantas restricciones y pudiendo disfrutar es una alegría, la verdad", asegura Amat.

El presidente de AJE Granada destaca además lo contentos que están en la asociación últimamente "porque, no sólo estamos teniendo una cantidad de altas enormes este año, ya que llevamos casi 50 asociados nuevos y esperando llegar a los 60 antes de que se acabe el año, sino que resulta que muchos de ellos son muy jóvenes. Estoy viendo un rejuvenecimiento dentro de la propia Asociación de Jóvenes Empresarios, con gente que se une a nosotros y que hoy han estado representando a AJE como candidatos siendo muy jóvenes y con proyectos muy prometedores y chulos, defendiéndolos con muchísima pasión. Esa es la energía de la que uno se contagia cuando está en AJE".

Sobre todos empresarios que forman parte de AJE y los candidatos a los premios, Amat dice que "yo a todos los aprecio y los quiero porque son parte de la asociación. Todos defienden sus empresas y proyectos con uñas y dientes, y todos eran merecedores de ganar. Me producen mucha admiración y son personas de las que yo intento contagiarme mucho, sobre todo de esa energía que se transmite".

Tras la gala, se celebró un cóctel con la tradicional copa de Navidad AJE, en la que estuvieron presentes las principales instituciones y empresas de Granada.

El acto de entrega contó con gran respaldo institucional asistiendo Pablo García, delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada; Virginia Fernández, delegada territorial de Empleo y Economía en Granada; José Entrena, presidente de la Diputación de Granada; Ana Muñoz, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada y diputada de Empleo y Desarrollo; Mercedes Garzón, diputada de Igualdad y Juventud; Juan Carlos Aybar, asesor de programas del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ); y otros representantes de las principales instituciones y organizaciones empresariales y políticas de Granada.

Víver Kombucha

Víver Kombucha es una empresa que produce y comercializa kombucha ecológica elaborada de forma artesanal.

El té Kombucha, o simplemente kombucha, es una bebida fermentada que se prepara a base de té y azúcar, y se fermenta con una simbiosis de levaduras y bacterias llamada scoby. Esta bebida no sólo contiene los beneficios del té, sino que también aporta las propiedades de los alimentos fermentados, incluidos los beneficios antioxidantes y probióticos que estimulan la diversidad de bacterias intestinales y ayudan a la digestión, convirtiéndose en una alternativa saludable a los refrescos azucarados y otras bebidas alcohólicas.

La kombucha producida por Víver se elabora en pequeños lotes, respetando los tiempos de fermentación y utilizando siempre ingredientes orgánicos de máxima calidad. No contiene conservantes, ni aditivos, ni azúcares añadidos, y se distribuye sin pasteurizar y sin filtrar en envases de vidrio, para ser respetuosos con el medioambiente. Cabe destacar que disponen de las certificaciones de producto ecológico, y cumplen con las normativas de calidad para su distribución en la industria alimentaria.

En 2021, la compañía aumentó la inversión en marketing, empezando una estrategia de marketing de influencers, potenciando sus ventas directas al consumidor a través de su tienda web y creando brand awareness. En 2021, tras conquistar el sector ecológico, la compañía centró su foco en el sector retail. En menos de un año, Víver ha conseguido entrar en grandes insignias como El Corte Inglés, Alcampo, Covirán, Masymas, GM Foods, Veritas, Herbolarios Navarro y la red de supermercados Covalco. A día de hoy, Víver produce más de 40.000 botellas al mes y está presente en más de 1.500 puntos de venta por todo el país.

Según asegura Fernando Martín, cofundador de Víver, ganar este premio "es todo un orgullo después del trabajo tan furo que llevamos haciendo durante un año y medio. Todos estos reconocimientos son un impulso para seguir creciendo y creyendo en el proyecto.

La idea de fundar Víver se les ocurrió a Fernando y a Raúl cuando ambos, que se habían conocido en Madrid, vivían en Estados Unidos, ya que allí, la kombucha es una bebida habitual. Sin embargo, los comienzos no han sido fáciles: Víver vendió su primera botella de kombucha tan sólo una semana antes de que comenzara el confinamiento, por lo que todo el trayecto "ha sido una carrera cuesta arriba", asegura de Frutos.

Esta claro que traer un nuevo producto a España es arriesgado, y, como siempre, creas una empresa desde cero, también lo es, por lo que se puede decir que estos dos andaluces arriesgaron doblemente: "Estamos rodeados de refrescos azucarados, que no son buenos para la salud de las personas y vimos la kombucha como una alternativa perfecta para que la gente pueda beber bien y vivir mejor, por lo que nos lanzamos y volvimos aquí, a nuestra tierra", explica Martín.

"Ahora nos queda seguir creciendo y seguir llevando la kombucha a todos los rincones de España y a parte del extranjero, esto es sólo el comienzo", asegura Raúl.

Bulevip

Bulevip.com, conocida actualmente como la tienda número uno en nutrición y deporte, busca ser la tienda de los profesionales del deporte. Han seguido una línea de negocio como e-commerce. A finales de 2020, incluyeron Marketplace como una línea de negocio adicional, focalizada principalmente en la venta de todo lo relacionado con el deporte. Desde la alimentación, suplementación deportiva o productos de parafarmacia, hasta incluso todo tipo de accesorios que ayuden a cumplir con el objetivo de cada cliente, directamente relacionado con el deporte.

Esta empresa se ha centrado desde sus inicios en ofrecer productos para el público más elitista del deporte con las distintas variantes, como por ejemplo ciclistas, endurances...que ha ayudado a la marca a posicionarse en la tienda deportiva referente de los deportistas más profesionales, sin olvidar la clara imagen que quieren mostrar de salud y bienestar.

Actualmente, cuentan aproximadamente con más de 300.000 referencias activas, más de 50 trabajadores que les han hecho conseguir uno de sus mayores logros: ser la mejor tienda, según las opiniones de los clientes en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Además, cuentan con aproximadamente 1.000 pedidos diarios, con una cesta media de 51’5 euros. Han alcanzado en envío más de 6.000.000 de pedidos y más de 600.000 usuarios registrados, haciendo posible que entren como una de las empresas granadinas en el top de las 500 pymes españolas.

Alejandro Rivera, director de Marketing de la Bulevip, se enorgulleció, además del premio, de la representación de "todos los grandísimos emprendedores que estábamos aquí unidos", un evento que, según él, es "para no olvidar".

La facturación de la empresa, nacida en 2013, "fue creciendo mucho, la cartera de clientes, los colaboradores, tanto marcas como proveedores... La verdad es que ahora mismo estamos en un punto en el que no nos podemos quejar", cuenta Rivera.

Lista completa de los ganadores y nominados a los Premios AJE Granada 2021

Categoría Iniciativa Emprendedora:

Proyecto Aumentur: primer accésit y primer finalista. Recogió los premios Luis Alberto Melero, CEO de la empresa AgeO.

Citipix

Integratemedia

Rinoagro

Víver Kombucha: segundo accésit y ganadora del premio final. Recogieron los premios Raúl de Frutos y Fernando Martín, cofundadores de la empresa.

Categoría Trayectoria Empresarial: