Vithas Granada cuenta con una unidad especializada para tratar los trastornos del sueño

Vithas Granada cuenta con una Unidad del Sueño con profesionales altamente cualificados de diferentes especialidades y tecnología avanzada para estudiar los patrones de sueño de los pacientes, proporcionando un diagnóstico preciso y opciones de tratamiento adaptadas a cada caso.

Integrados en el Instituto de Neurociencias Vithas, el equipo de neurofisiólogos clínicos de la unidad explica que "entre los trastornos más comunes se encuentran el insomnio, los ronquidos persistentes y apneas, cansancio o somnolencia diurna el síndrome de las piernas inquietas, o conductas extrañas mientras se está dormido (hablar, chillar, andar)", asegura el doctor Alberto Galdón, médico de Vithas Granada.

El insomnio y otros trastornos del sueño están tomando un protagonismo silencioso en la salud de la población mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 40% de las personas padecen algún tipo de trastorno del sueño.

En España, los datos son igualmente alarmantes: la Sociedad Española del Sueño (SES) estima que el 15% de la población sufre de insomnio crónico, mientras que el 40% de los adultos enfrentan problemas para dormir al menos una vez por semana.

Estas cifras indican que el sueño es un problema de salud pública al que se debe prestar mayor atención. Sobre las características y abordaje de estos trastornos, el doctor Pablo Ruíz Navarrete, neurofisiólogo del equipo afirma que "muchos trastornos del sueño son complejos y pueden estar relacionados con otras patologías, como enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos o problemas psicológicos".

Además, la falta de un diagnóstico adecuado puede contribuir a una serie de consecuencias negativas, como alteraciones del estado de ánimo, afectación en el ámbito laboral o escolar en caso de niños, así como una mayor incidencia de enfermedades crónicas".

Polisomnografía

En la Unidad del Sueño de Vithas Granada se realiza el estudio de los pacientes con estos posibles trastornos. Esto incluye una historia clínica con examen físico general completo, la administración de cuestionarios y diarios de sueño y la realización de un estudio del sueño llamada polisomnografía nocturna.

"La polisomnografía, conocida como estudio del sueño, es una prueba utilizada para diagnosticar trastornos del sueño. Registra las ondas cerebrales, los niveles de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca y respiratoria durante el sueño. Además, mide el movimiento de los ojos y las piernas", explica el doctor Galdón.

Este estudio se hace en la unidad del mismo hospital, de noche, o incluso durante el día en el caso de trabajadores que, por su trabajo, duermen habitualmente de día.

Dura de 8 a 10 horas, y el paciente debe acudir sobre las 20:00 horas, se le prepara para dormir y se retira el dispositivo 12 horas después. No requiere ninguna preparación previa. Además de servir para el diagnóstico, el estudio del sueño ayuda a establecer el mejor tratamiento para cada paciente.

Un adecuado manejo de los trastornos del sueño mejora la calidad de vida de estos pacientes. Los trastornos del sueño no solo afectan al descanso, sino que también pueden desencadenar consecuencias más graves si no se abordan adecuadamente. "Un manejo adecuado de los trastornos del sueño no solo mejora la calidad de vida, sino que también reduce el riesgo de complicaciones asociadas. Tomar medidas es crucial para recuperar un descanso reparador y prevenir consecuencias a largo plazo", concluye el doctor Ruíz.