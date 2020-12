Vithas da consejos para superar las fiestas de “forma saludable y sin coger peso”

El doctor Alfonso Gálvez, responsable de la Unidad de Nutrición y Obesidad de Vithas Granada, ha trasladado este jueves algunos consejos para disfrutar las fiestas navideñas de “forma saludable y sin coger peso”.

En una nota de prensa, Vithas ha indicado que se acercan unas fechas en las que tradicionalmente “se cometen excesos en la comida y en la bebida”. Algunas de estas ingestas pueden llegar a superar las 2.500 kilocalorías. Este año, al estar previsiblemente más tiempo en casa, incluso pueden ser mayores.

El doctor Gálvez ha destacado que “es algo que sucede tanto a hombres como a mujeres”. Pero, además del peso, pueden aparecer problemas de colesterol, ácido úrico, o diabetes, lo que también lleva a visitar “en un 20 por ciento más las consultas”.

En este contexto, los consejos comienzan por no cambiar los hábitos de alimentación y ejercicio habituales. No se deberá saltar ninguna comida, y se recomienda mantener en la medida de lo posible una regularidad horaria, reservando los “excesos” sólo para las fechas más señaladas. Cuando se pueda elegir, siempre son preferibles almuerzos abundantes a cenas, ya que así el cuerpo tendrá más tiempo para intentar quemarlo.

Además es importante planificar la compra para los menús, ajustándolos al número de comensales y evitar de esta manera en la medida de lo posible las sobras. Es bueno tener presente en la configuración de los menús de estos días que es mejor la calidad que la cantidad. Pese a que se cocinen platos especiales, no se debe dejar de tomar verduras y frutas, por mucho que sea Navidad. Ya que es muy fácil “pasarse” en estas fechas, habrá que realizar un esfuerzo para no picotear mientras se está en la cocina. Será importante reducir el contenido de azúcar y grasas.

En la mesa también se pueden cuidar algunos aspectos como por ejemplo utilizar platos de tamaño normal, evitar grandes bandejas y mejor comer con platos servidos en la cocina que con buffet, ya que es más fácil caer en la tentación en este último caso. El doctor Gálvez recuerda que “a la hora de comer, aquello que está fuera de la vista, está también fuera de la mente”.

A la hora de comer también se pueden seguir unos consejos muy fáciles, como comer con bocados pequeños, despacio y bien masticados, con raciones moderadas. También es bueno consumir primero lo que más gusta, controlando los aperitivos, y teniendo cuidado con las salsas que animan muchas veces a tomar demasiado pan.

Con respecto a las bebidas es importante recordar la necesidad de beber agua, entre 1,5 y 2 litros diarios. Utilizar hielos es también positivo, así como tomar infusiones tras las comidas. El especialista advierte de que hay que vigilar el consumo de alcohol.

Además, es conveniente tener en cuenta las siguientes pautas: “probar, pero no comer; de todo, pero poco; y no llenarse demasiado”. Si se ha ingerido en exceso en una comida, lo recomendable es que la siguiente sea lo más ligera posible. Finalmente, no saltarse ninguna ingesta, ni siquiera la merienda. Y sobre todo, compensar con movimiento. Si en estos días se come más, moverse también más será una forma de compensar y así no provocar un aumento de peso no deseado al final de las fiestas.

El ingrediente final para superar de la forma más saludable las navidades será cuidar el descanso, dormir las horas necesarias, ya que esto siempre es sinónimo de bienestar y salud.

Es importante tener en cuenta que después de la Navidad, no se deben realizar dietas hipocalóricas severas, desequilibradas y sin control médico. Para finalizar el doctor Gálvez ha incidido en que “nadie puede vivir a dieta, pero todos podemos vivir más y con buena salud, si elegimos mejor lo que comemos”.