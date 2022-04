Vithas conciencia para realizar una conducción segura en los desplazamientos de Semana Santa

La Semana Santa, según las estadísticas de la DGT, es uno de los periodos vacacionales donde se registran mayor número de accidentes. Por este motivo, los especialistas de los hospitales Vithas de Andalucía ofrecen consejos con el objetivo de concienciar a la población de una conducción segura durante los desplazamientos que se vayan a realizar estos días.

La responsable de la unidad de tráfico de Vithas Almería, Mauricia Umbelino, recuerda que la precaución y priorizar la seguridad en el viaje favorecerá que se pueda realizar un recorrido sin incidencias en la carretera. "Antes de iniciar el viaje, hay que programarlo para evitar las horas de más congestiones en las vías, teniendo claro las carreteras y tramos que se deben seguir para llegar al destino. Y descansar, ya que para poder centrar la atención en la carretera es necesario no comenzar el trayecto tras una larga jornada laboral, ya que la fatiga aumenta el riesgo de sufrir un accidente", explica.

Al final de los trayectos se aumenta el riesgo de sufrir un accidente por las ganas de llegar, las retenciones, fatiga acumulada por el viaje, etc., por ello, es importante que el conductor tenga paciencia y no descuide nunca su seguridad ni la de los que viajan con él. "Al viajar en un vehículo particular, son muchos los conductores que coinciden al mismo tiempo en las carreteras. Conduce tranquilo y sin agresividad, ya que lo importante es que todos lleguemos a nuestro destino", matiza la responsable de la unidad de tráfico de Vithas Almería.

En el caso de que la conducción se realice con pacientes asmáticos o alérgicos, los especialistas señalan que durante el trayecto es recomendable que se mantengan las ventanas cerradas. "Para evitar la entrada de polen, polvo, etc., es necesario que antes de iniciar el viaje se haya limpiado el interior del coche y que se haya revisado los filtros que impiden que el polen y los ácaros entren en el interior del habitáculo. Es importante prestar atención a estos filtros porque, además, con la calima que hemos tenido estas últimas semanas se han podido ver obstruidos", informa la Doctora Clara Pérez, jefe del servicio de alergología del Hospital Vithas Xanit Internacional, quien alerta de que en el caso de que el conductor sea alérgico y necesite tomar un antihistamínico, debe de consultarlo previamente con su especialista para que no sea sedante.

Conducción con embarazadas y niños

Por su parte, la Doctora Patricia Marín, ginecóloga de Vithas Sevilla del Grupo Insego, recomienda que, en el caso de que haya embarazadas en el vehículo, se haga una parada cada hora y media, por ejemplo, en un área de servicio, para estirar las piernas, y mantenerse bien hidratada, "aunque previamente la embarazada ha tenido que confirmar con su ginecólogo que su embarazo es de bajo riesgo y puede realizar ese viaje".

Si la conducción se realiza con niños, el jefe de neonatología del Hospital Vithas Málaga, el Doctor Enrique Sánchez, indica que no se debe de realizar un trayecto al día de más de seis horas de duración. "A ningún niño le gusta estar sujeto con arneses o el cinturón de seguridad en una silla infantil, por lo que un viaje largo puede ser realmente incómodo y agotador para el menor, además es necesario evitar salir de viaje en días y horas con tráfico intenso o altas temperaturas", matiza.

Por otro lado, y en este mismo sentido, el doctor Sánchez aclara que es conveniente evitar el exceso de equipaje: "viaja lo más cómodo posible y con las maletas en el baúl y utiliza siempre el seguro de niños cuando el vehículo esté en marcha. Enséñales a no sacar la cabeza ni los brazos por las ventanas y a permanecer sentados cuando el coche esté en movimiento".

Por su parte, María Gracia Fernández López, responsable del departamento de tráfico de Vithas Granada, pide que prestemos especial atención a las medidas de seguridad para nuestros animales de compañía, cuando viajamos con ellos: "Es esencial seguir las siguientes indicaciones para evitar lesiones graves con las mascotas en caso de accidente o incluso para prevenirlo, evitando que se inquieten. Los perros medianos y pequeños deben ir atados con el cinturón reglamentario o en un trasportín en el suelo del vehículo. Si la macota es grande, lo mejor es colocar el trasportín en el maletero en posición transversal a la dirección de la marcha".

En caso de accidentes de tráfico

"Aunque pongamos todo de nuestra parte, en ocasiones no podemos evitar sufrir un percance en la carretera, si esto ocurre, lo más importante es acudir de forma rápida a un hospital para ser atendido en las primeras 72 horas, aunque no se presenten lesiones notorias, ya que uno de los errores más frecuentes es esperar a solicitar una consulta médica y no acudir a las unidades especializadas en accidentes de tráfico", explica Mauricia Umbelino, quien recuerda que "las unidades de lesionados de tráfico de los hospitales Vithas agilizarán todos los tramites derivados de la asistencia sanitaria y gestionarán todo el proceso hasta su recuperación".

"Contamos con una larga experiencia en la atención sanitaria de los pacientes que sufren un siniestro, así como una red de hospitales y centros médicos donde puede acudir si sufre alguno. Además, para solo se preocupe por su salud, nos encargaremos de toda la gestión administrativa con la aseguradora", reitera.

Las unidades de tráfico de los hospitales Vithas cuentan con profesionales sanitarios especializados en traumatología, neurología, rehabilitación y neurocirugía, entre otras. Además, ofrecen un servicio de urgencias 24h los 365 días al año y cuentan con la mejor tecnología para la realización de pruebas diagnósticas, ofreciendo una asistencia integral hasta su recuperación.