“Parece que este virus fuera selectivo y sólo atacara de madrugada y con un vaso de hielo”

Como era de esperar, el anuncio del Gobierno de cerrar los locales de ocio nocturno a partir de la 1.00 de la madrugada, y sin poder admitir clientes desde la medianoche, no ha sido bien acogido entre los empresarios del sector en Granada. Los propietarios temen tanto o más a la incertidumbre respecto al tiempo que se puede alargar la medida como a esta en sí misma, anuncian que están estudiando interponer una demanda y piden ayudas que palien las pérdidas que sufrirá una ciudad en la que la ‘marcha nocturna’ sostiene un alto número de puestos de trabajo.

Raúl López, gerente del Grupo Ganivet y representante en la provincia de Andalucía Noche, así lo confirma a este diario. “La situación es dramática. Las medidas no tienen temporalidad ninguna ni tiempo de revisión. Una de las grandes dudas es cuánto van a estar vigentes. Entendemos que en función de la duración. Pero sin alarma sanitaria, y con la ocupación hospitalaria muy baja, nos preguntamos qué sucederá si las cosas empeoran en invierno”, denuncia López.

Los empresarios cifran en cerca de un 70% el número de locales que no volverán a abrir si la situación se prolonga más allá de cuatro meses. Por eso, reclaman celeridad en las ayudas, “la misma que ha habido a la hora de tomar las medidas”. Y es que denuncian un agravio comparativo con otros sectores, como el cultural. “Plantear un horizonte es una pregunta sin respuesta. No hay una concreta. Ha habido conciertos con mínimas restricciones en la plaza de toros, por ejemplo. Es curioso, porque parece que este virus es selectivo y sólo ataca si tienes un vaso de cristal con hielo a partir de la una de la mañana”, ironiza.

Por otro lado, el portavoz de Andalucía Noche en Granada avanza que, desde el sector, se está consultando con un gabinete jurídico la posibilidad de interponer una demanda “a las diferentes administraciones y pedir responsabilidad patrimonial. Lo que están haciendo es asesinarnos económicamente“. “Todas las empresas tienen unos gastos fijos, pero este sector en concreto cuenta, además, con unos alquileres altísimos, muy por encima de la media. Y luego, claro, los seguros sociales. Por otra parte, las macroempresas de electricidad y agua siguen pasando recibos como si aquí no hubiera pasado nada, aunque no se haga gasto”, explica.

Ni siquiera la posibilidad de readaptar los horarios o reorientar los negocios es una vía de solución clara. “Se está estudiando, pero el problema es el de siempre: no saber de qué tiempo disponemos. Sin tiempo no podemos generar una estrategia. Esperábamos que una vez pasada la vuelta al cole hubiese un retorno controlado, como ya se estaba haciendo, por otra parte, hasta ahora. Sin embargo, no lo tenemos claro”, matiza finalmente.