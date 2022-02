Virginia Pérez, campeona del mundo en la carrera en línea del snow running de Sierra Nevada

La corredora de la selección española, Virginia Pérez Mesonero, se ha proclamado en la noche de este sábado primera campeona del mundo de snow running en la modalidad de carrera en línea, en Sierra Nevada, tras imponerse con autoridad en una carrera que ya conoce, dado que la temporada pasado se proclamó campeona de España en la estación invernal granadina.

Natural de Guadalajara, pero afincada en el Pirineo, Virginia Pérez, que este viernes fue tercera en la carrera Vertical del mundial de Sierra Nevada, ha dominado de principio a fin la carrera, de 12,5 kilómetros de distancia y 920 metros de desnivel positivo acumulado, con un tiempo de una hora, 18 minutos y 39 segundos. Tras ella, a poco menos de un minuto, ha entrado la portuguesa Joana Suarez, y la sueca Sanna El Kott Helande, hermana gemela de Lina, ganadora este viernes de la prueba Vertical y quinta esta jornada.

Muy emocionada, Virginia Pérez ha celebrado su 35 cumpleaños entrando en la historia del snow running como la primera campeona mundial de la disciplina. “Tenía muchas ganas de hacer algo grande aquí. Ha sido un año muy difícil con un final muy feliz. Estoy muy contenta no solo por mi sino por toda la selección española. Le dedico este triunfo a toda la gente que ha creído en mi, especialmente en los malos momentos”, ha manifestado.

En categoría masculina, el italiano Luca del Pero, ganador de la carrera Vertical, ha vuelto a imponerse en la carrera en línea proclamándose el gran triunfador del mundial de Sierra Nevada con sus dos oros. La carrera masculina se ha decidido en un apretado sprint entre Del Pero y el estadounidense Mike Popejoy, medalla de plata. El bronce ha sido para el ruso Aleksei Pagneu.

“Mike no me ha dejado respirar ni un momento. Ha sido particularmente combativo. Iba 50 metros de detrás, pero ha acabado alcanzándome en la última subida. Hemos ido juntos en el descenso y solo he podido despegarme de él en el sprint final”, ha declarado Del Pero en la línea de meta de Sierra Nevada donde ha festejado con el potente equipo italiano “un doblete que no me esperaba para nada”. “He venido de los Alpes a Sierra Nevada, una montaña que me ha encantado con un grandísimo ambiente. Estoy verdaderamente feliz”, ha apostillado.

El primer español ha sido el catalán Eduardo Hernández -que como Virginia Pérez se proclamó en 2021 campeón de España de Snow Running en Sierra Nevada-, ha celebrado su sexto puesto “como si fuera un primero”. Hernández se ha mantenido cerca del grupo de cabeza casi hatea la línea de meta donde ha cedido algo más de 3 minutos con los corredores que hicieron podio.

En el Open Snow Running, con salida 30 minutos después del mundial y con 900 participantes, el granadino Javier Terrón se ha impuesto en la prueba -que ha ganado en dos ocasiones- y se ha proclamado campeón de Andalucía, mientras que Silvia Lara -medalla de plata en la Vertical del mundial de ayer- ha revalidado su título de campeona de la comunidad autónoma andaluza.