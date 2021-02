El Virgen de las Nieves, premiado por una investigación sobre el uso de la ecografía en cirugías cutáneas

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha sido premiado por un estudio de investigación en el que se presentan datos pioneros, publicados en la prestigiosa Journal of the European Academy of Dermatology, sobre el uso de la ecografía cutánea en intervenciones quirúrgicas a pacientes con hidradenitis supurativa, una patología autoinflamatoria que produce lesiones cutáneas en axilas, mamas, glúteos e ingles.

El trabajo, distinguido por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, se basa en la práctica clínica del equipo de dermatólogos que trata esta enfermedad, con una técnica novedosa, con la que ya han intervenido a más de 60 afectados, y que consiste en utilizar la ecografía dentro del quirófano justo antes de comenzar la intervención para delimitar la zona de piel extirpar.

Los dermatólogos y autores de esta investigación, Alejandro Molina, Carlos Cuenca, Luis Salvador, y el jefe de Servicio, Salvador Arias, han analizado los beneficios de este procedimiento cuyos resultados muestran que, tras seis meses de seguimiento, solo uno de cada diez pacientes vuelve a manifestar lesiones en la piel, mientras que con el procedimiento convencional, solo con exploración física, se vuelven a remitir a cuatro de cada diez.

Con estos datos, la delimitación ecográfica perioperatoria se realiza ya de forma rutinaria en todos pacientes tratados por este equipo de profesionales al tratarse de técnica segura y beneficiosa, con la que se mejora la calidad de vida de los afectados.

El coordinador de la unidad de hidradenitis supurativa, Alejandro Molina, señala que “la publicación de estos datos supone un hito científico a nivel mundial al definir, por primera vez, el procedimiento para realizar la delimitación ecográfica de las lesiones y los potenciales beneficios que ello implica” y recalca que “con la divulgación científica de este conocimiento, que nace en el Hospital Virgen de la Nieves, esperamos poder mejorar la atención de los pacientes con esta patología que afecta a la calidad de vida de los pacientes en otros muchos centros”.

La hidradenitis supurativa es una enfermedad crónica que se manifiesta en zonas de flexión, como axilas o ingles, y producen lesiones inflamatorias en forma de abscesos y fístulas, que se forman debajo de la piel con orificios por los que sale pus de forma continuada y producen síntomas como picor, mal olor o dolor. Esta patología tiene una prevalencia de entre el 1% y el 4% de la población.

Los tratamientos tienen como fin modular la inmunidad y minimizar los brotes agudos inflamatorios en los que puede aparecer infección. Combinan el uso de medicamentos, procedimientos en consulta como infiltraciones, y en casos severos, la cirugía. De esta forma, el procedimiento quirúrgico se reserva para pacientes en estadios avanzados en los que la inflamación ha destruido la piel de forma permanente produciendo estas fístulas.

SERVICIO DE DERMATOLOGÍA CON EXCELENCIA RECONOCIDA

El servicio de Dermatología y Venereología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha sido distinguido, recientemente, como uno de los mejores del país por los premios Best in Class.

Este servicio asistencial está ubicado en el antiguo Clínico San Cecilio, desde 2018, y cuenta con unas amplias instalaciones con 14 consultas médicas, dos de enfermería, un quirófano en área de consulta, dos salas de ecografía, dos salas para fotobiología, hospital de día, unidad de investigación, dos salas de espera, zona administrativa y área quirúrgica en el mismo edificio, con quirófanos y hospital de día quirúrgico.

Este equipo mantiene una comunicación muy fluida con Atención Primaria, con un foro de comunicación que permite a los profesionales de los centros de salud comunicarse con su dermatólogo de referencia. Además, dispone de un sistema de teleconsulta, que actualmente tiene una demora media de 9 horas desde que se realiza la interconsulta por el médico del centro de salud hasta que el dermatólogo hace valoración.

Trabaja en proyectos científicos novedosos relacionados con el uso de terapias avanzadas, como la celular o ingeniería de tejidos, y en varios ensayos clínicos para evaluar un modelo de piel artificial humana generada en laboratorio a partir de células del propio paciente para la cirugía reconstructiva del cáncer de piel y el uso de células madre de tejido adiposo para el tratamiento de las fístulas complejas en hidradenitis supurativa. Ambos proyectos cuentan con financiación externa competitiva por el Instituto de Salud Carlos III y de la Consejería de Salud y Familias.