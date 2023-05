La Virgen de las Angustias será expuesta por primera vez a la altura de los fieles en rogativa por la lluvia

La Virgen de las Angustias, Patrona de Granada, será expuesta este martes, 2 de mayo, en veneración devocional extraordinaria, por primera vez a la altura de los ojos de los fieles, para que llueva, en lo que la hermandad ha calificado de "cita histórica" para "darle gracias por tantos" favores "recibidos" en la historia de la archidiócesis y "de forma muy especial para pedirle por la sequía".

La Patrona estará en el centro de la Basílica de la Virgen "más baja de lo habitual", desde las 13:00 hasta las 21:00 horas. Previamente se celebrarán dos misas de rogativas por la sequía, a las 8:00 y a las 11:00 horas, detalla la hermandad en su página web.

El hermano mayor de la Virgen de las Angustias, Antonio González, ha explicado a Europa Press que no habrá exorno floral extraordinario dando todo el protagonismo a la Patrona, que estará expuesta sobre la misma peana que va sobre el trono en el que procesiona y a una altura de "no más de 40 centímetros de altura" justo en el centro de la basílica, debajo de la escalinata.

Será el día en que empieza este año de forma oficial la celebración de las cruces de mayo en Granada y, sea como sea, la hermandad espera que "muchísima gente" visite a la Virgen, como ocurre "cada vez" que se baja esta imagen mariana por alguna circunstancia y "se pone en veneración".

"Nunca ha estado así", ha agregado González, quien ha explicado que hace unos 70 años se hacía una veneración especial por estas fechas pero con la Virgen dentro de su camarín. Abajo en la basílica ha estado algún mes de mayo "un par de días", pero nunca en el centro y con las "puertas abiertas".

El hermano mayor no ha hecho ningún llamamiento a los fieles para que dirijan sus peticiones por la sequía en tanto ha considerado que en la ciudad no hace falta, señalando que la hermandad de la Virgen de las Angustias no son solo las alrededor de 1.900 personas que la componen "sino que es toda Granada".

Los embalses de Andalucía bajaban el pasado martes, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consultados por Europa Press, hasta el 27,15% de su capacidad, y perdían 48 hectómetros cúbicos en la última semana, hasta los 3.032.

Ese 27,15% de reserva de agua es 8,08 puntos porcentuales menor en comparación con el año anterior, cuando, con 3.935 hectómetros cúbicos los embalses andaluces estaban al 35,23%.